Doradcy Prezydenta Nawrockiego [Lista]

Doradcy Prezydenta Nawrockiego [Lista]

19 sierpnia 2025, 12:16
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
doradcy prezydenta nawrockiego
Doradcy Prezydenta Nawrockiego - lista
Znamy już 21 doradców Prezydenta Karola Nawrockiego. Zostało powołanych 13 doradców etatowych i 8 doradców społecznych. Prezydent zapowiedział, że liczba doradców z pewnością urośnie. Oto lista poszczególnych ekspertów.

Doradcy Prezydenta Nawrockiego - ponad 20 ekspertów

Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek [red. 18 sierpnia 2025 r.] powołał ponad dwudziestu swoich doradców etatowych i społecznych, wśród nich m.in. b. wiceszef MSWiA Błażej Poboży, prof. Andrzej Nowak, b. posłanka Beata Kempa, b. europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Jak mówił prezydent, to eksperci w swoich dziedzinach.

Prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim powołał w poniedziałek 13 doradców etatowych i ośmiu doradców społecznych; wśród nich znalazły się osoby, które pełniły już analogiczne funkcje w kancelarii Andrzeja Dudy, a także m.in. osoby, które wspierały Nawrockiego na etapie kampanii wyborczej.

- Dziękuję, że przyjęliście od prezydenta Polski ofertę ciężkiej pracy dla naszego wspólnego dobra - zwrócił się do nowo powołanych doradców prezydent Nawrocki. Podkreślał, że każdy z nich jest ekspertem w swojej dziedzinie, i każdy ma w swoim życiorysie „ciężką pracę dla Polski”. Zapowiedział, że w przyszłości do grona doradców dołączać będą kolejne osoby.

Lista doradców prezydenta Nawrockiego

Doradcy etatowi:

  1. Jarosław Bujak
  2. Dariusz Dudek
  3. Piotr Głowacki
  4. Radosław Gruk
  5. Paweł Gruza
  6. Magdalena Hajduk
  7. Jan Józef Kasprzyk
  8. Beata Kempa
  9. Tomasz Obszański
  10. Błażej Poboży
  11. Barbara Socha
  12. Krzysztof Wacławek
  13. Łukasz Witek

Doradcy społeczni:

  1. Wanda Buk
  2. Piotr Czauderna
  3. Alvin Gajadhur
  4. Bogdan Kubiak
  5. Sławomir Mazurek
  6. Andrzej Nowak
  7. Jacek Saryusz–Wolski
  8. Leszek Skiba

Szczegółowe informacje o każdym z doradców Prezydenta Nawrockiego można przeczytać na stronie: https://www.prezydent.pl/kancelaria/doradcy-prezydenta-rp.

Jan Józef Kasprzyk - doradca prezydenta RP

Wśród doradców etatowych został powołany m.in. Jan Józef Kasprzyk, od 2016 do 2024 roku stał na czele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jak wskazał Nawrocki, w jego kancelarii Kasprzyk też zajmie się kwestiami związanymi z kombatantami, „by ich doświadczenie i wizje były dobrze słyszane w Pałacu Prezydenckim”.

Magdalena Hajduk - doradca prezydenta RP

Nawrocki, nawiązując do doświadczenia Kasprzyka, wskazał, że wśród nowych doradców są „ludzie od przeszłości, ale także od przyszłości”. W tym kontekście wskazał na Magdalenę Hajduk, poprzednio dyrektor Biura Nowych Technologii IPN, która również w KPRP będzie odpowiadać za kwestie nowych technologii.

Dariusz Dudek - doradca prezydenta RP

Stanowisko doradcy etatowego obejmie także współpracujący z Andrzejem Dudą, związany z KUL, konstytucjonalista Dariusz Dudek, którego zadaniem - jak mówił Nawrocki - będzie stworzenie, we współpracy z szefem prezydenckiej kancelarii Zbigniewem Boguckim, Rady Konstytucyjnej, czyli organu, którego zadaniem będzie przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej.

Tomasz Obszański - doradca prezydenta RP

Za sprawy rolników odpowiadać będzie Tomasz Obszański, związany NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Jak zapewnił Nawrocki, czuje się zobowiązany wobec rolników, a za sprawą Obszańskiego „głos rolnika w kancelarii będzie bardzo ważny”.

Błażej Poboży i Krzysztof Wacławek - doradcy Prezydenta Nawrockiego

Były doradca Dudy, a wcześniej m.in. wiceszef MSWiA Błażej Poboży wraz z płk. Krzysztofem Wacławkiem - w przeszłości oficerem CBA i ABW - będą odpowiadali za kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W gronie doradców znajdą się również osoby odpowiedzialne za kwestie kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego. To m.in. Jarosław Bujak, który będzie odpowiadał za kontakty kancelarii z organami pomocniczymi jednostek samorządu, w tym np. sołtysami.

Barbara Socha, Piotr Głowacki i Paweł Gruza - doradcy Prezydenta Nawrockiego

Doradcami etatowymi, odpowiedzialnymi m.in. za kwestie doradcze i społeczne, zostaną ekonomista Piotr Głowacki, były wiceszef MAP Paweł Gruza oraz była wiceszefowa MRiPS Barbara Socha, która - jak wskazał prezydent - ma odpowiadać przede wszystkim za kwestie demografii.

Łukasz Witek i Beata Kempa - doradcy Prezydenta Nawrockiego

Za kwestie sportowe odpowiadać będzie Łukasz Witek, a za kwestie humanitarne i społeczne Beata Kempa, w przeszłości m.in. posłanka, wiceminister sprawiedliwości, a także doradca w kancelarii Dudy.

Radosław Gruk, Jacek Saryusz-Wolski, Marcin Przydacz - doradcy prezydenta RP

Dyplomata Radosław Gruk, były ambasador w Uzbekistanie, odpowiadać będzie - jako doradca etatowy - za sprawy międzynarodowe. W pracy ma wesprzeć - jak zapowiedział prezydent - powołanego na doradcę społecznego Jacka Saryusza-Wolskiego - w przeszłości jednego z kluczowych negocjatorów akcesji Polski do Unii Europejskiej, a następnie posła do PE kilku kadencji - a także szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. - Nie ma większej klasy naukowca i praktyka, który będzie pracował nad naszymi relacjami z UE - powiedział Nawrocki o Saryuszu-Wolskim.

Piotr Czauderna i Andrzej Nowak - doradcy prezydenta RP

Wśród doradców społecznych znaleźli się także dwaj naukowcy związani z komitetem obywatelskim, który wspierał przed wyborami Nawrockiego - lekarz prof. Piotr Czauderna oraz historyk prof. Andrzej Nowak.

Bogdan Kubiak i Alvin Gajadhur - doradcy prezydenta RP

Związany z NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak odpowiadać będzie za kwestie związkowe i społeczne, a dotychczasowy doradca Dudy, a wcześniej m.in. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur - za kwestie transportu i infrastruktury.

Z kolei za kwestie środowiska i klimatu jako doradca społeczny odpowiadać będzie Sławomir Mazurek, w przeszłości m.in. wiceszef MKiŚ oraz zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a dotychczas - doradca w kancelarii Dudy. Jak zadeklarował Nawrocki, „kwestie środowiska i klimatu nie pozostaną obojętne w naszych działaniach - oczywiście nie ekoterroryzmu, tylko zrównoważonego dbania o środowisko i klimat”.

Wanda Buk i Leszek Skiba - doradcy Prezydenta Nawrockiego

W gronie doradców społecznych zajmujących się kwestiami gospodarki i rozwoju znajdzie się także prawniczka, m.in. była wiceszefowa resortu cyfryzacji Wanda Buk, a także Leszek Skiba, w latach 2020-204 prezes Pekao SA. (PAP)

Źródło: INFOR
Prawo
Doradcy Prezydenta Nawrockiego [Lista]
19 sie 2025

Znamy już 21 doradców Prezydenta Karola Nawrockiego. Zostało powołanych 13 doradców etatowych i 8 doradców społecznych. Prezydent zapowiedział, że liczba doradców z pewnością urośnie. Oto lista poszczególnych ekspertów.
Przełom w finansowaniu rehabilitacji? Nowy projekt ustawy ma otworzyć drogę do większego wsparcia z funduszy unijnych
19 sie 2025

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy, który może w istotny sposób zmienić sposób finansowania programów dla osób z niepełnosprawnościami. Chodzi o projekt UD282 – nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który trafi pod obrady Rady Ministrów w III kwartale 2025 roku.
Czternasta emerytura 2025: ile do ręki [tabela brutto - netto]. ZUS podał terminy wypłat
19 sie 2025

ZUS informuje, że tzw. czternasta emerytura zostanie wypłacona we wrześniu 2025 r. Pierwsi seniorzy otrzymają czternastą emeryturę 1 września. Pieniądze ZUS przekaże do banków i na pocztę jeszcze w sierpniu, aby wypłaty dotarły na czas.
Poprawi się sytuacja niepełnosprawnych, jest decyzja! Polska musi zmienić przepisy, czas do września 2026
19 sie 2025

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) opracowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, która jest międzynarodową umową podpisaną przez większość państw członkowskich. Głównym celem Konwencji jest zapewnienie, że wszyscy ludzie, niezależnie od niepełnosprawności, mają równe prawa. Wskazuje ona również, jakie działania powinny podjąć państwa, aby zagwarantować realizację tych praw. Jak Polska radzi sobie z ich wdrażaniem? No różnie! Do tego stopnia, że wydano rekomendacje co trzeba zmienić. Tak więc sytuacja osób z niepełnosprawnościami poprawi się - Polska ma czas na zmianę przepisów, wdrożenie programów i usprawnień instytucjonalnych do września 2026 r.

Ten ważny przywilej dla pracowników zależy od wieku. Sprawdź, czy Tobie również należy się ochrona przedemerytalna
19 sie 2025

Ochrona przedemerytalna to specjalny okres prawny mający na celu zabezpieczenie pracowników zbliżających się do wieku emerytalnego przed utratą pracy. Art. 39 Kodeksu pracy mówi o tym, że "pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku".
Czyste Powietrze 2025: MKiŚ wstrzymuje dofinansowanie kotłów na pellet. 31 modeli z podejrzeniem niedozwolonych modyfikacji
19 sie 2025

Możliwość dofinansowania z programu Czyste Powietrze 31 modeli kotłów na pellet została zawieszona w związku z podejrzeniami, że mogą one podlegać niedozwolonym modyfikacjom w postaci montażu tzw. rusztu awaryjnego - poinformowało 19 sierpnia 2025 r. ministerstwo klimatu.
Szkolna wyprawka droższa niż rok temu! Rodzice wydadzą fortunę – sprawdź, jak zaoszczędzić przed 1 września
19 sie 2025

Sierpniowy szał zakupów szkolnych w pełni – a w tym roku będzie wyjątkowo drogo. Ponad 60% rodziców przyznaje, że wyda więcej niż w 2024 r., a co drugi przeznaczy na wyprawkę ponad 500 zł. Inflacja, moda wśród uczniów i pośpiech podbijają ceny. Sprawdź, jak sprytnie zaplanować zakupy i nie wpaść w finansową pułapkę tuż przed nowym rokiem szkolnym.
Zasady prawa spadkowego. O tych słowach musisz pamiętać, sporządzając wniosek o nabycie spadku. Mają szczególne znaczenie
19 sie 2025

Odziedziczenie spadku opiera się na złożonym wniosku o potwierdzenie jego nabycia. Wniosek o nabycie spadku to formalne pismo, nieodzowne przy wypłacie środków z konta należącego wcześniej do zmarłego lub przy transakcjach związanych ze zbyciem nieruchomości. Kto może złożyć taki wniosek i o jakim zdaniu należy pamiętać, składając go? Oto szczegóły.

Dlaczego trzeba płacić większy podatek za garaż wolnostojący? Trybunał zbada przepisy o podatku od nieruchomości
18 sie 2025

W podatku od nieruchomości są różne stawki podatku od od garaży - niższe, gdy jest on częścią budynku mieszkalnego, a wyższe, gdy jest np. budynkiem wolnostojącym. Te przepisy zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego I prezes SN Małgorzata Manowska. Przepisy były zmienione po wyroku TK z 2023 r., ale - według skargi - nie rozwiązało to problemów.
O 5-7 proc. droższe smartfony, komputery, twarde dyski po wprowadzeniu opłaty reprograficznej. To już pewne?
18 sie 2025

Związek Cyfrowa Polska szacuje, że ewentualne wprowadzenie opłaty reprograficznej może przełożyć się na ok. 5-7 proc. wzrost cen sprzętu technologicznego dla całego rynku - poinformował PAP Biznes prezes związku, Michał Kanownik.

