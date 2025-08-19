Doradcy Prezydenta Nawrockiego [Lista]

Znamy już 21 doradców Prezydenta Karola Nawrockiego. Zostało powołanych 13 doradców etatowych i 8 doradców społecznych. Prezydent zapowiedział, że liczba doradców z pewnością urośnie. Oto lista poszczególnych ekspertów.

Doradcy Prezydenta Nawrockiego - ponad 20 ekspertów

Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek [red. 18 sierpnia 2025 r.] powołał ponad dwudziestu swoich doradców etatowych i społecznych, wśród nich m.in. b. wiceszef MSWiA Błażej Poboży, prof. Andrzej Nowak, b. posłanka Beata Kempa, b. europoseł Jacek Saryusz-Wolski. Jak mówił prezydent, to eksperci w swoich dziedzinach.

Prezydent podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim powołał w poniedziałek 13 doradców etatowych i ośmiu doradców społecznych; wśród nich znalazły się osoby, które pełniły już analogiczne funkcje w kancelarii Andrzeja Dudy, a także m.in. osoby, które wspierały Nawrockiego na etapie kampanii wyborczej.

- Dziękuję, że przyjęliście od prezydenta Polski ofertę ciężkiej pracy dla naszego wspólnego dobra - zwrócił się do nowo powołanych doradców prezydent Nawrocki. Podkreślał, że każdy z nich jest ekspertem w swojej dziedzinie, i każdy ma w swoim życiorysie „ciężką pracę dla Polski”. Zapowiedział, że w przyszłości do grona doradców dołączać będą kolejne osoby.

Lista doradców prezydenta Nawrockiego

Doradcy etatowi:

Jarosław Bujak Dariusz Dudek Piotr Głowacki Radosław Gruk Paweł Gruza Magdalena Hajduk Jan Józef Kasprzyk Beata Kempa Tomasz Obszański Błażej Poboży Barbara Socha Krzysztof Wacławek Łukasz Witek

Doradcy społeczni:

Wanda Buk Piotr Czauderna Alvin Gajadhur Bogdan Kubiak Sławomir Mazurek Andrzej Nowak Jacek Saryusz–Wolski Leszek Skiba

Szczegółowe informacje o każdym z doradców Prezydenta Nawrockiego można przeczytać na stronie: https://www.prezydent.pl/kancelaria/doradcy-prezydenta-rp.

Jan Józef Kasprzyk - doradca prezydenta RP

Wśród doradców etatowych został powołany m.in. Jan Józef Kasprzyk, od 2016 do 2024 roku stał na czele Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jak wskazał Nawrocki, w jego kancelarii Kasprzyk też zajmie się kwestiami związanymi z kombatantami, „by ich doświadczenie i wizje były dobrze słyszane w Pałacu Prezydenckim”.

Magdalena Hajduk - doradca prezydenta RP

Nawrocki, nawiązując do doświadczenia Kasprzyka, wskazał, że wśród nowych doradców są „ludzie od przeszłości, ale także od przyszłości”. W tym kontekście wskazał na Magdalenę Hajduk, poprzednio dyrektor Biura Nowych Technologii IPN, która również w KPRP będzie odpowiadać za kwestie nowych technologii.

Dariusz Dudek - doradca prezydenta RP

Stanowisko doradcy etatowego obejmie także współpracujący z Andrzejem Dudą, związany z KUL, konstytucjonalista Dariusz Dudek, którego zadaniem - jak mówił Nawrocki - będzie stworzenie, we współpracy z szefem prezydenckiej kancelarii Zbigniewem Boguckim, Rady Konstytucyjnej, czyli organu, którego zadaniem będzie przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej.

Tomasz Obszański - doradca prezydenta RP

Za sprawy rolników odpowiadać będzie Tomasz Obszański, związany NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Jak zapewnił Nawrocki, czuje się zobowiązany wobec rolników, a za sprawą Obszańskiego „głos rolnika w kancelarii będzie bardzo ważny”.

Błażej Poboży i Krzysztof Wacławek - doradcy Prezydenta Nawrockiego

Były doradca Dudy, a wcześniej m.in. wiceszef MSWiA Błażej Poboży wraz z płk. Krzysztofem Wacławkiem - w przeszłości oficerem CBA i ABW - będą odpowiadali za kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W gronie doradców znajdą się również osoby odpowiedzialne za kwestie kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego. To m.in. Jarosław Bujak, który będzie odpowiadał za kontakty kancelarii z organami pomocniczymi jednostek samorządu, w tym np. sołtysami.

Barbara Socha, Piotr Głowacki i Paweł Gruza - doradcy Prezydenta Nawrockiego

Doradcami etatowymi, odpowiedzialnymi m.in. za kwestie doradcze i społeczne, zostaną ekonomista Piotr Głowacki, były wiceszef MAP Paweł Gruza oraz była wiceszefowa MRiPS Barbara Socha, która - jak wskazał prezydent - ma odpowiadać przede wszystkim za kwestie demografii.

Łukasz Witek i Beata Kempa - doradcy Prezydenta Nawrockiego

Za kwestie sportowe odpowiadać będzie Łukasz Witek, a za kwestie humanitarne i społeczne Beata Kempa, w przeszłości m.in. posłanka, wiceminister sprawiedliwości, a także doradca w kancelarii Dudy.

Radosław Gruk, Jacek Saryusz-Wolski, Marcin Przydacz - doradcy prezydenta RP

Dyplomata Radosław Gruk, były ambasador w Uzbekistanie, odpowiadać będzie - jako doradca etatowy - za sprawy międzynarodowe. W pracy ma wesprzeć - jak zapowiedział prezydent - powołanego na doradcę społecznego Jacka Saryusza-Wolskiego - w przeszłości jednego z kluczowych negocjatorów akcesji Polski do Unii Europejskiej, a następnie posła do PE kilku kadencji - a także szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza. - Nie ma większej klasy naukowca i praktyka, który będzie pracował nad naszymi relacjami z UE - powiedział Nawrocki o Saryuszu-Wolskim.

Piotr Czauderna i Andrzej Nowak - doradcy prezydenta RP

Wśród doradców społecznych znaleźli się także dwaj naukowcy związani z komitetem obywatelskim, który wspierał przed wyborami Nawrockiego - lekarz prof. Piotr Czauderna oraz historyk prof. Andrzej Nowak.

Bogdan Kubiak i Alvin Gajadhur - doradcy prezydenta RP

Związany z NSZZ „Solidarność” Bogdan Kubiak odpowiadać będzie za kwestie związkowe i społeczne, a dotychczasowy doradca Dudy, a wcześniej m.in. Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur - za kwestie transportu i infrastruktury.

Z kolei za kwestie środowiska i klimatu jako doradca społeczny odpowiadać będzie Sławomir Mazurek, w przeszłości m.in. wiceszef MKiŚ oraz zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a dotychczas - doradca w kancelarii Dudy. Jak zadeklarował Nawrocki, „kwestie środowiska i klimatu nie pozostaną obojętne w naszych działaniach - oczywiście nie ekoterroryzmu, tylko zrównoważonego dbania o środowisko i klimat”.

Wanda Buk i Leszek Skiba - doradcy Prezydenta Nawrockiego

W gronie doradców społecznych zajmujących się kwestiami gospodarki i rozwoju znajdzie się także prawniczka, m.in. była wiceszefowa resortu cyfryzacji Wanda Buk, a także Leszek Skiba, w latach 2020-204 prezes Pekao SA. (PAP)