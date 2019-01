Więcej pracowników branży produkcyjnej w pierwszym kwartale 2019 r.

Co piąta firma z branży produkcyjnej chce w ciągu najbliższych trzech miesięcy zatrudniać nowych pracowników. Produkcja przemysłowa to jednocześnie sektor, który w Polsce zgłosił największe zapotrzebowanie na ręce do pracy na okres od stycznia do marca 2019 roku. Początek nowego roku będzie zatem dobrym czasem dla osób poszukujących pracy w przemyśle. Dla pracodawców to kolejny kwartał, który upłynie pod znakiem poszukiwania nowych sposobów na przyciąganie i zatrzymywanie pracowników.

Pierwszy kwartał 2019 roku będzie sprzyjał osobom poszukującym zatrudnienia w produkcji przemysłowej, ponieważ w tym czasie aż 22% firm z branży chce zwiększyć liczbę pracowników. W 65% firm sytuacja dotycząca zatrudnienia będzie stabilna, a tylko 6% będzie redukować etaty – potwierdza raport "Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia" na pierwszy kwartał 2019 roku.

Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej (wyrażona w procentach różnica pomiędzy firmami, które przewidują wzrost a tymi, które planują redukcję liczby zatrudnionych), wskazana przez pracodawców z branży produkcji przemysłowej, wynosi +21%. To najwyższy wynik, jaki odnotowano wśród 10 przeanalizowanych przez ManpowerGroup sektorów rynku. W stosunku do ubiegłego kwartału prognoza spadła o 4 punkty procentowe, w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym pozostaje bez zmian.

– Optymizm polskich przedsiębiorców nie jest zaskakujący. Pytanie tylko, czy to rzeczywiście optymizm czy raczej chłodna kalkulacja. Planowane nowe zatrudnienia to nie tylko efekt wciąż dobrych wskaźników gospodarczych, lecz także zabezpieczenie przed potencjalną rotacją, która zdecydowanie wzrosła. Pracownicy produkcyjni w większości regionów Polski mają znacząco większe niż przed laty możliwości. Chętniej też decydują się na zmianę pracodawcy, wybierając nie tylko tego, który płaci lepiej, lecz także zwyczajnie bardziej o nich dba – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor agencji zatrudnienia Manpower. – Walka o pracownika trwa, w mniejszej mierze już w kwestii samych wynagrodzeń czy benefitów. Jak potwierdzają rozmowy z pracownikami bardzo istotną rolę odgrywają takie aspekty jak atmosfera w pracy i kultura, nie tylko organizacyjna, które zyskują na znaczeniu, w myśl zasady traktuj swojego pracownika, tak jak chciałbyś, by on traktował klienta. Przed nami kolejny okres, kiedy pracodawcy będą musieli walczyć o pracownika, ale w szerszym kontekście niż dotychczas. W innym przypadku będziemy jeszcze częściej słyszeć o sytuacjach, gdzie firmy nie będą w stanie realizować swoich zamówień z powodu braków kadrowych. Nie możemy też zapominać o potencjalnym odpływie części pracowników z Ukrainy, dla których otworzy się perspektywa pracy u naszych sąsiadów zza Odry. Nawet jeśli mówimy o grupie osób z określonymi kwalifikacjami, to z pewnością nasz rynek to odczuje. Stąd wiele firm tak mocno analizuje – i jak pokazują trafiające do nas zapytania – wdraża kierunek azjatycki. W tym przypadku jednak trzeba pamiętać o potrzebnym znacznie dłuższym czasie na pozyskanie pracownika oraz o wyższych kosztach – dodaje ekspert.