Projekt nowej ustawy o rynku pracy - zmiany w 2019 roku?

Projekt ustawy o rynku pracy - monitoring prawa pracy

Autor projektu: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Aktualny etap legislacyjny: prace nad projektem zostały zawieszone

reklama reklama

Opis projektu:

Projektowana ustawa ma zastąpić dotychczasową, wielokrotnie nowelizowaną ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest to zatem bardzo istotny i obszerny projekt, którego celem jest uregulowanie całokształtu zagadnień związanych z polityką rynku pracy. Zawiera on rozwiązania odnoszące się do funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia (w tym m.in. odejście od profilowania bezrobotnych i wprowadzenie większej elastyczności w zakresie form pomocy świadczonej przez urzędy pracy, poprzez m.in. utworzenie nowego instrumentu jakim będzie bon ofertowy), a także regulacje, które mają zachęcić polskich obywateli do powrotu z emigracji (np. wsparcie w podjęciu własnej działalności gospodarczej).

W projekcie ujęto również przepisy dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego, co ma zwiększyć efektywność tego instrumentu (w tym przewidujące m.in. zwiększenie dostępności środków Funduszu dla szerszej grupy podmiotów). Z punktu widzenia aktualnych wyzwań stojących przed polskim rynkiem pracy, istotne znaczenie mają zaproponowane rozwiązania regulujące zasady zatrudniania cudzoziemców (w szczególności wydłużenie do 12 miesięcy czasu pracy na podstawie oświadczenia).

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + PDF.

Przebieg procesu legislacyjnego:

Projekt formalnie trafił do konsultacji społecznych na początku lipca 2018 r. Partnerom społecznym wyznaczono standardowy, 30-dniowy termin na przedstawienie opinii. Należy zaznaczyć, że etap konsultacji tak obszernej i zupełnie nowej ustawy przeprowadzono w okresie wakacyjnym. Mimo wniosków ze strony partnerów społecznych o wydłużenie tego terminu oraz podjęcie rzeczowej debaty na forum Rady Dialogu Społecznego i dedykowanych temu zagadnieniu gremiach, ministerstwo pozostało nieugięte. Swoją decyzję uzasadniało potrzebą pilnego procedowania przedmiotowej regulacji, która miałaby wejść w życie od 2019 r. Taka postawa resortu i brak otwartości na dialog zostały krytycznie ocenione przez partnerów społecznych, którzy w ramach Rady Dialogu Społecznego już od kilku lat pracowali wspólnie nad założeniami nowej polityki rynku pracy.

Ostatecznie jednak we wrześniu br., w związku z licznie zgłoszony do projektu uwagami, ministerstwo zawiesiło nad nim prace. Projekt zniknął ze stron resortu oraz Rządowego Centrum Legislacji, co jest sytuacją raczej niespotykaną. Na ten moment trudno ocenić jakie będą dalsze losy przedmiotowego projektu. Prawdopodobnie nie zostanie on już przyjęty w tej kadencji.