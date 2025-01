Zasiłek dla bezrobotnych 2025 r. i 2026 r. Ile wynosi w 2025 r.? Kiedy ulegnie zmianie? Czy jest zależny od stażu pracy? Przez ile można pobierać zasiłek dla bezrobotnych? Kto może wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależna jest od stażu pracy. Inny zasiłek otrzymają osoby ze stażem pracy poniżej 5 lat, inny zasiłek otrzymają osoby mające staż pracy od 5 do 20 lat, a na jeszcze inną wysokość zasiłku mogą liczyć osoby ze stażem pracy powyżej 20 lat.

Zasiłek dla bezrobotnych 2025 r. i 2026 r.: wysokość zasiłku dla bezrobotnych

Należy pamiętać o tym, że wysokość zasiłku dla bezrobotnych ustalana jest od 1 czerwca danego roku, do 31 maja następnego roku. Oznacza to, że poniżej zaprezentowane kwoty obowiązują od 1 czerwca 2024 r. Od 1 czerwca 2024 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi:

1662,00 zł brutto (1512,42 zł netto) – w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;

1305,20 zł brutto (1187,73 zł netto) – w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Osobom bezrobotnym, które mają staż pracy poniżej 5 lat, mogą liczyć na zasiłek w wysokości 80 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 czerwca 2024 r. wynosi on 1329,60 zł brutto (1209,94 zł netto) w okresie pierwszych trzech miesięcy, a w kolejnych miesiącach wynosi 1044,16 zł brutto (950,22 zł netto).

Osoby legitymujące się stażem pracy, który wynosi co najmniej 20 lat, mogą liczyć na zasiłek w wysokości 120 proc. zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 czerwca 2024 r. wynosi on 1994,40 zł brutto (1814,90 zł netto) przez pierwsze 90 dniach pobierania zasiłku, a w kolejnych miesiącach wynosi 1566,24 zł brutto (1425,33 zł netto).

Ważne 1 czerwca 2025 r. wysokość zasiłku dla bezrobotnych zostanie zwaloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku.

Zasiłek dla bezrobotnych 2025 r. i 2026 r.: okres pobierania

Osoby bezrobotne mogą pobierać zasiłek dla bezrobotnych przez 180 dni lub przez 365 dni.

Zasiłek wypłacany przez 180 dni przewidziany jest dla osób mieszkających na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

przewidziany jest dla osób mieszkających na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do nie przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Zasiłek wypłacany przez 365 dni przewidziany jest dla osób, które:

przewidziany jest dla osób, które: mieszkają na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju mają powyżej 50. roku życia oraz posiadają co najmniej 20-letni okres uprawniający do zasiłku, mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a ich małżonek jest także osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku osoby bezrobotnej samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.



Zasiłek dla bezrobotnych 2025 r. i 2026 r.: prawo do zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych przysługuje po spełnieniu określonych warunków. W ciągu 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień rejestracji w urzędzie pracy osoba ubiegająca się o zasiłek dla bezrobotnych musiała być zatrudniona przez co najmniej 365 dni, uzyskując wynagrodzenie nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego wymagane jest opłacanie składek na Fundusz Pracy. W tym okresie nie uwzględnia się czasu trwania bezpłatnych urlopów przekraczających łącznie 30 dni. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli:

nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni: był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni, wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracował przy wykonywaniu tych umów opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 zakres regulacji ustawy ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w wysokości 9,75 proc. przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia, był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant, był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Bon szkoleniowy

Bezrobotni do 30 r.ż. mogą także wystąpić do starosty o bon szkoleniowy. Na wniosek bezrobotnego do 30 r.ż. starosta może przyznać bon szkoleniowy stanowiący gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia. Termin ważności tego bonu określa starosta. W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu, do wysokości 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego, koszty:

jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe – w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej; niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania; przejazdu na szkolenia – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: do 150 zł – w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin, powyżej 150 zł do 200 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin; zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania – w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości: do 550 zł – w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin, powyżej 550 zł do 1100 zł – w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin, powyżej 1100 zł do 1500 zł – w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin.

Należy pamiętać o tym, że starosta finansuje wyżej wymienione koszty tylko do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

Projekt ustawy

Warto w tym miejscu wspomnieć także o tym, że trwają prace nad ustawą o rynku pracy i służbach zatrudnienia. W projekcie znalazły się m.in. rozwiązania, dzięki którym starosta na podstawie zawartej umowy, będzie mógł przyznać pracodawcy lub przedsiębiorcy dofinansowanie za zatrudnienie skierowanego:

bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia, a nie ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny, poszukującego pracy, który ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny.

Więcej na temat projektu ustawy można przeczytać w artykule: Dofinansowania w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia dla osób powyżej 50 roku życia.