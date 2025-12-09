REKLAMA

Darowizna pieniężna » Te darowizny rozliczysz w zeznaniu podatkowym. Aby skorzystać, dowiedz się, jakie ograniczenia i pułapki wynikają z przepisów

Te darowizny rozliczysz w zeznaniu podatkowym. Aby skorzystać, dowiedz się, jakie ograniczenia i pułapki wynikają z przepisów

09 grudnia 2025, 12:07
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
ShutterStock

Rozliczanie darowizn w podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest już tak powszechne, jak przed laty. Nadal jednak jest możliwe. Trzeba jednak przestrzegać określonych zasad i być świadomym ograniczeń wynikających z przepisów.

Te darowizny rozliczysz w zeznaniu podatkowym

Czy każdą darowiznę można uwzględnić w ramach rocznego rozliczenia podatku dochodowego? Niestety nie. Jak wynika z art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele:

  1. działalności pożytku publicznego, organizacjom wskazanym przez ustawodawcę, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele,
  2. kultu religijnego,
  3. krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty i litrów oddanej krwi lub jej składników,
  4. kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe oraz publicznym placówkom i centrom kształcenia ustawicznego oraz branżowym centrom umiejętności, umożliwiającym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych,
  5. określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

W okresie okołoświątecznym, w którym chętniej niż w innych momentach roku wspomagamy potrzebujących, warto pamiętać o tym, by zadbać o odpowiednie udokumentowanie dokonywanych darowizn. Jeśli zaś dopiero rozważamy kogo chcielibyśmy wesprzeć, dokonując wyboru warto zastanowić się, czy pozwoli nam to jednocześnie pokierować korzystnie rozliczeniami podatkowymi.

Zobacz również:

Ograniczenia i pułapki wynikające z przepisów

Jak wynika z przytoczonej regulacji, odliczeniu mogą podlegać tylko wyszczególnione przez ustawodawcę darowizny. Działalność pożytku publicznego, o której mowa to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Ta sfera zaś obejmuje zadania w zakresie:

  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
  2. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
  3. tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej;
  4. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
  5. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  6. działalności charytatywnej;
  7. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  8. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
  9. działalności na rzecz integracji cudzoziemców;
  10. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799);
  11. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  12. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  13. działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
  14. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  15. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
  16. działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
  17. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  18. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
  19. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
  20. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
  21. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  22. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
  23. turystyki i krajoznawstwa;
  24. porządku i bezpieczeństwa publicznego;
  25. obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  26. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
  27. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  28. ratownictwa i ochrony ludności;
  29. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  30. upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
  31. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  32. promocji i organizacji wolontariatu;
  33. pomocy Polonii i Polakom za granicą;
  34. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
  35. działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych;
  36. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
  37. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
  38. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
  39. rewitalizacji;
  40. wskazanej powyżej działalności organizacji pozarządowych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
  41. działalności na rzecz podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.

Jak widać, zakres celów, które można wspierać licząc jednocześnie na korzyść podatkową jest naprawdę szeroki. Pozwala też na znalezienie odpowiedniego celu niezależnie od indywidualnych zainteresowań czy poglądów.

Podstawa prawna

art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Źródło: INFOR
