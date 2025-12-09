REKLAMA

Darowizna pieniężna » Nie czekaj na finał WOŚP. Dzięki temu już w 2026 roku rozliczysz darowiznę w zeznaniu podatkowym i skorzystasz. Jak to zrobić?

Nie czekaj na finał WOŚP. Dzięki temu już w 2026 roku rozliczysz darowiznę w zeznaniu podatkowym i skorzystasz. Jak to zrobić?

09 grudnia 2025, 12:11
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Nie czekaj na finał WOŚP. Dzięki temu już w 2026 roku rozliczysz darowiznę w zeznaniu podatkowym i skorzystasz. Jak to zrobić?
Nie czekaj na finał WOŚP. Dzięki temu już w 2026 roku rozliczysz darowiznę w zeznaniu podatkowym i skorzystasz. Jak to zrobić?
Wspierasz WOŚP? Nie musisz czekać z wpłatą. Odpowiednio zaplanowana darowizna już niedługo da ci korzyści podatkowe. Jak to zrobić, by pomóc i samemu coś zyskać? Przestrzegaj zasad określonych w obowiązujących przepisach.

Nie czekaj na finał WOŚP

Przed nami święta, a zaraz po nich 34 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiele osób od lat niezmiennie wspiera działalność tej fundacji i przekazuje na początku roku środki finansowe na jej rzecz. Jednak, jeśli ktoś ma takie plany warto, aby rozważył wykonanie tego ruchu jeszcze przed końcem roku. Dlaczego? Bo dokonanie wpłaty w 2025 roku pozwoli na uwzględnienie jej w rocznym rozliczeniu podatkowym, którego będziemy dokonywali na początku 2026 roku.
Gdy trwa kolejny finał WOŚP, bardzo często padają pytania dotyczące tego, czy przekazane na jej rzecz środki można rozliczyć na gruncie PIT. I choć w okresie tym trwa „sezon podatkowy”, to jednak na dokonanie darowizny skutecznej „na już” jest wtedy za późno. Dlatego już teraz warto o tym pomyśleć i zastanowić się, czy i jak chcemy udzielić fundacji wsparcia. Tuż po rozpoczęciu nowego roku zapewne ruszy szereg zbiórek w szkołach i zakładach pracy, zostanie też uruchomionych wiele e-skarbonek. Jednak wpłat na rzecz WOŚP można przecież dokonywać przez cały rok.

Dzięki temu już w 2026 roku rozliczysz darowiznę i skorzystasz

Warto przy tym pamiętać, że od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych można odliczyć m.in. darowizny przekazane organizacjom pożytku publicznego na cele określone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest organizacją, o której mowa w tej regulacji, a co za tym idzie, decydując się na przekazanie na jej rzecz darowizny, można liczyć na korzyść podatkową. Jednak, aby dokonać odliczenia, muszą być spełnione określone warunki. Odliczenia można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu, a wysokość wydatków na ten cel ustala się na podstawie:

  1. dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej;
  2. dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna.

Oznacza to, że z podatkowego punktu widzenia kluczowe jest to, w jakiej formie podatnik okaże wsparcie. Aby uzyskać korzyść podatkową, niezbędne będzie bowiem posiadanie dowodu wpłaty na rachunek płatniczy. To zaś oznacza, że na odliczenie podatkowe będzie można liczyć w przypadku dokonania wpłaty na e-skarbonkę, ale już w przypadku wpłaty do papierowej skarbonki wolontariusza, nie. Prawa do odliczenia nie da podatnikowi udział w licytacji charytatywnej. W takim przypadku z formalnego punktu widzenia nie mamy bowiem do czynienia z darowizną, a zakupem towaru/usługi. Darczyńcą jest w tej sytuacji osoba przekazująca na licytację towar/usługę, a nie osoba dokonująca jej zakupu.

Podstawa prawna

art. 26 ust. 1 pkt 9 i ust. 7 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Źródło: INFOR
Prawo
Nie czekaj na finał WOŚP. Dzięki temu już w 2026 roku rozliczysz darowiznę w zeznaniu podatkowym i skorzystasz. Jak to zrobić?
09 gru 2025

Wspierasz WOŚP? Nie musisz czekać z wpłatą. Odpowiednio zaplanowana darowizna już niedługo da ci korzyści podatkowe. Jak to zrobić, by pomóc i samemu coś zyskać? Przestrzegaj zasad określonych w obowiązujących przepisach.
