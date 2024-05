Czy można przekazać darowiznę w gotówce do ręki? Czy fiskus to uznaje czy nie?

Zamiast podwyżki renty socjalnej do 4300 zł brutto prawdopodobnie będzie dodatek do tej renty. Wyniesie około 2519,04 zł (ostateczna wartość ma być obliczona na koniec 2024 r.). Dodatek komplikuje życie osobom niepełnosprawnym. Ale ułatwia rządowi rozwiązanie problemu świadczenie wspierającego, które musiałoby znacznie wzrosnąć, gdyby podnieść rentę socjalną do 4300 zł (i potem w 2025 r. o kolejne kwoty do poziomu rosnącej stale pensji minimalnej).