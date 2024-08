Darowizna weselna w gotówce. Trzeba pamiętać o dwóch sprawach, by uniknąć podatku

Gotówka przekazana przez gości weselnych może okazać się problematyczna z punktu widzenia podatkowego. Nie musi tak jednak wcale być, wystarczy pamiętać o dwóch podstawowych zasadach, a wówczas fiskus nie będzie czepiał się nowożeńców.

Jeden z podatników szykował się do własnego ślubu. W związku z tym chciał się dowiedzieć, jak będzie z podatkiem w przypadku darowizn w gotówce od gości weselnych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej udzielił wyjaśnień w interpretacji podatkowej wskazując na dwa warunki, o czym poniżej.

REKLAMA

Prezenty ślubne od gości weselnych w gotówce a kwestia podatkowa

Z treść wniosku o interpretację wynika, że podatnik w tym roku wraz z narzeczoną bierze ślub. Spodziewa się, że od gości weselnych para młoda otrzyma w prezencie gotówkę. Przy czym, przyszli małżonkowie są pewni, że otrzymana od gości gotówka nie przekroczy kwoty wolnej od podatku dla grupy podatkowej, w której się dany gość znajduje – suma darowizn od danego gościa z ostatnich pięciu lat także nie przekroczy kwoty wolnej od podatku. Jako, iż będą to prezenty, nie sposób wymagać od gości, by przelewali pieniądze na konto bankowe i podarowali potwierdzenia transakcji lub pokwitowania przelewów. Podatnik miał szereg pytań do fiskusa, mianowicie:

Czy w takim przypadku, zachodzi obowiązek uiszczenia podatku od darowizny? Jeżeli tak, to dla której grupy?

Czy musi Pan zgłosić otrzymanie gotówki od którejś grupy podatkowej? Jeżeli tak, to na jakim druku?

Czy można wpłacić otrzymaną gotówkę na konto bankowe nie płacąc podatku od darowizny?

W jaki sposób udokumentować pochodzenie gotówki – czy wystarczy sporządzona przez Państwa lista gości, z zaznaczeniem w jakiej grupie podatkowej dany gość się znajduje i ile otrzymaliście Państwo od gościa gotówki?

Zdaniem podatnika, sumaryczna kwota darowizn z ostatnich pięciu lat od poszczególnego gościa nie przekroczy kwoty wolnej od podatku dla danej grupy podatkowej, w której się gość znajduje, zatem nie powstaje obowiązek zapłaty podatku od darowizny ani potrzeba zgłoszenia darowizny. A udokumentowanie otrzymanej gotówki można wykonać w formie tabeli z imieniem i nazwiskiem gościa, grupy podatkowej/stopniem pokrewieństwa oraz otrzymaną kwotę.

Gdy gotówka od gościa weselnego mieści się w minimum kwoty wolnej od podatku, wtedy nie trzeba nic zgłaszać

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodziła się z takim podejściem. Wskazał, że prezenty weselne niewątpliwie mają charakter darowizny, a co za tym idzie podlegają, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

36 120 zł − jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;

27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;

5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. Jeżeli nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych od tego samego zbywcy następuje więcej niż jeden raz, do czystej wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się czystą wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych dotychczas od tego samego zbywcy w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

Instytucja minimum wolnego od podatku wprowadzona do zacytowanego wyżej art. 9 ustawy o podatku od spadków i darowizn oznacza, że nabycie rzeczy i praw majątkowych (także pieniędzy) od jednej osoby do tego minimum, nie podlega podatkowi. Niepodleganie podatkowi z kolei oznacza, że nabywca nie ma obowiązku złożenia zeznania podatkowego (zgłoszenia do opodatkowania). Obowiązek składania zeznań podatkowych powstaje bowiem tylko wówczas, gdy wartość nabytej rzeczy lub prawa majątkowego przekracza kwoty wolne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: do grupy I − małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

do grupy II − zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

do grupy III − innych nabywców.

Spełnieniu dwóch warunków dla darowizn w gotówce od gości weselnych zwalnia z obowiązków podatkowych

Ostatecznie Dyrektor KIS uznał, że opisane we wniosku nabycie przez podatnika gotówki w prezencie od gości weselnych nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn i nie będzie wiązało się z żadnym obowiązkiem zgłoszenia tego nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Przy czym, stanie się tak przy spełnieniu dwóch warunków, tj.:

po pierwsze , jeżeli istotnie wartość darowizn doliczona do wartości majątku nabytego dotychczas od tej samej osoby (gościa weselnego) w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok nie przekroczy kwot wolnych o podatku. Bez znaczenia pozostaje przy tym okoliczność wpłaty otrzymanej gotówki na konto bankowe;

, jeżeli istotnie wartość darowizn doliczona do wartości majątku nabytego dotychczas od tej samej osoby (gościa weselnego) w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok nie przekroczy kwot wolnych o podatku. Bez znaczenia pozostaje przy tym okoliczność wpłaty otrzymanej gotówki na konto bankowe; po drugie, udokumentowaniem otrzymanych darowizn może być imienna lista darczyńców ze wskazaniem grupy podatkowej/stopnia pokrewieństwa oraz otrzymanej kwoty.