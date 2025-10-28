Karta sportowa to twój benefit? Pamiętaj, że to przychód, a z podatku musisz rozliczyć się sam. Wiele osób o tym zapomina, a to oznacza kłopoty

Dopłata do karty sportowej to przychód z nieodpłatnych świadczeń

Dofinansowanie zakupu karty sportowej to jeden z najczęściej spotykanych w praktyce benefitów pracowniczych. Choć używamy w odniesieniu do niego określenia „pracowniczy”, to w wielu przypadkach prawo do tego świadczenia mają również zleceniobiorcy, czy osoby współpracujące z firmą w ramach B2B. Niestety nie zawsze pamiętają one o tym, że tego rodzaju korzyść pociąga za sobą określone konsekwencje podatkowe. Gdy mowa o pracownikach, nie muszą oni zastanawiać się nad tym, czy od określonego świadczenia należy zapłacić podatek, czy nie. W przypadku świadczeń stanowiących przychód ze stosunku pracy wszelkich niezbędnych w tym zakresie formalności dokonuje za nich pracodawca. A jak jest w przypadku współpracy B2B?

Mamy w tej sytuacji do czynienia z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, które samodzielnie rozliczają się z podatku dochodowego na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach. Tymczasem z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jasno wynika, że przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Nie dotyczy to jedynie wartości świadczeń zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 125 i 125a tej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli wartości świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn oraz wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez przedsiębiorstwo w spadku od osób, o których mowa w art. 3 ustawy o zarządzie sukcesyjnym.

Kto musi rozliczyć się z podatku we własnym zakresie

Jak z tego wynika, w przypadku, gdy przedsiębiorca otrzymuje od swojego kontrahenta dofinansowanie do zakupu karty sportowej, to uzyskuje nieodpłatne świadczenie, które stanowi przychód z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Jak wynika z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku świadczeń częściowo odpłatnych, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartością świadczenia, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika. Innymi słowy, przychodem jest różnica pomiędzy ceną zakupu takiej karty przez firmę a odpłatnością poniesioną przez usługodawcę. Tak obliczoną kwotę trzeba doliczyć do przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej i opodatkować zgodnie ze stosowaną formą opodatkowania. Warto pamiętać, że obowiązków tych należy dopełnić we własnym zakresie – w przypadku współpracy na warunkach B2B na firmie przekazującej świadczenie nie ciążą obowiązki podatkowe płatnika, tak jak ma to miejsce w odniesieniu do pracowników. Taki pogląd jest potwierdzany przez organy podatkowe, np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 września 2022 r. (nr 0114-KDIP2-2.4011.544.2022.1.RK), w której wskazano, że Spółka, jako płatnik nie będzie zobowiązana do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu Benefitów, które mogą być nieodpłatnie przekazywane Kontraktorom, i w konsekwencji nie będzie zobowiązana do przygotowania i wysłania jakichkolwiek deklaracji, formularzy lub innych informacji dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu Benefitów, które mogą być nieodpłatnie przekazane Kontraktorom.

