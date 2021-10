500 plus - od kiedy wniosek do ZUS?

ZUS będzie stopniowo przejmował program "Rodzina 500 plus". Od kiedy rodzice złożą wnioski na nowych zasadach?

Obsługa programu "Rodzina 500 plus" przez ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do przejęcia i obsługi, od 1 stycznia 2022 roku, programu "Rodzina 500 plus". Wnioski od 1 stycznia będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia.

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przewiduje ona m.in., że obsługą programu "Rodzina 500 plus" zajmie się ZUS, a wnioski będzie można składać jedynie drogą elektroniczną. Ustawa zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Przygotowujemy się już do obsługi rządowego programu „Rodzina 500 plus+” - mówi Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Wnioski od 1 stycznia będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez PUE ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia, tak jak to jest w przypadku tzw. wyprawki, czyli programu 300+ – wyjaśnia rzeczniczka.

Zdaniem rzeczniczki, wnioski będą rozpatrywane tak jak wnioski o wypłatę wyprawki - automatycznie. To rozwiązanie sprawdziło się już wcześniej przy wypłatach w ramach Tarczy antykryzysowej czy programu Dobry start.

- Program 500 plus obsługiwać będzie funkcjonujące w ZUS Centrum Obsługi Świadczeń dla Rodzin – podkreśla Kowalska-Matis.

Zgodnie z ustawą pieniądze z programy „Rodzina 500 plus” będą wypłacane jedynie bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

500 plus w 2022 r. - kiedy wniosek do ZUS?

ZUS będzie stopniowo przejmował program "Rodzina 500 plus". Wypłaty realizowane obecnie przez gminy nadal będą kontynuowane - do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami urzędów samorządowych, które wypłacają pieniądze w ramach 500 plus.

Do ZUS z kolei należy kierować od 1 stycznia 2022 r. tylko wnioski o nowe świadczenia 500+, jeszcze niewypłacane, czyli np. na nowo urodzone dzieci.

Wcześniej podobne zmiany przeprowadzono w programie "Dobry start", czyli w tzw. wyprawce szkolnej. Już od tego roku obsługą wypłat w ramach tego programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski są składane online.