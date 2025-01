Wniosek o 800 plus w 2025 r. Dwie ważne daty dla rodziców i opiekunów

800 plus, czyli program „Rodzina 800+” jest jednym z najważniejszych filarów wsparcia finansowego dla polskich rodzin. Aby zapewnić ciągłość wypłaty świadczenia i uniknąć opóźnień, rodzice powinni zwrócić uwagę na dwa kluczowe terminy w 2025 roku. ZUS wyznaczył precyzyjne daty, które należy uwzględnić, składając wniosek o świadczenie. Oto wszystko, co musisz wiedzieć, aby nie stracić pieniędzy z tego programu.

Dzięki programowi „Rodzina 800+” wiele rodzin może liczyć na stałe wsparcie finansowe. Zachowanie terminowości pozwala w pełni korzystać z tego świadczenia i unikać niepotrzebnych stresów związanych z opóźnieniami. Dlatego już dziś warto zapisać w kalendarzu daty: 1 lutego 2025 r. – start składania wniosków, oraz 30 kwietnia 2025 r. – ostatni dzień na zapewnienie ciągłości wypłat.

„Rodzina 800+”. Okres świadczeniowy i terminy składania wniosków w 2025 r.

Świadczenie z programu „Rodzina 800+” przyznawane jest na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego. W 2025 roku osoby, które chcą zachować ciągłość wypłat, muszą pamiętać o dwóch kluczowych terminach:

1 lutego 2025 r. – to moment, od którego można składać wnioski na nowy okres świadczeniowy, 30 kwietnia 2025 r. – ostateczny termin, aby zachować płynność finansową i otrzymać pierwszą wypłatę świadczenia już w czerwcu.

Rodzice, którzy złożą wniosek do końca kwietnia, mogą być pewni, że środki za czerwiec zostaną wypłacone terminowo. Warto o tym pamiętać!

Co jeśli złożysz wniosek później?

Nie każdy rodzic pamięta o terminach, co może skutkować opóźnieniami w wypłacie świadczenia. Na szczęście spóźnienie nie oznacza utraty prawa do pieniędzy. Oto, jak ZUS realizuje wypłaty w przypadku późniejszych wniosków:

wnioski złożone w maju 2025 r. – świadczenie zostanie wypłacone w lipcu, ale z wyrównaniem za czerwiec,

wnioski złożone w czerwcu 2025 r. – wypłata nastąpi do końca sierpnia, również z wyrównaniem za czerwiec.

Ważna uwaga! W przypadku wniosków złożonych po 30 czerwca 2025 r., rodzic traci prawo do wyrównania za czerwiec. Dlatego kluczowe jest, aby dokumenty zostały złożone do końca czerwca.

Kto może ubiegać się o świadczenie „Rodzina 800+”?

Program „Rodzina 800+” jest skierowany do rodzin z dziećmi do ukończenia 18 roku życia. Oto, komu przysługuje to świadczenie:

rodzicom biologicznym (matce lub ojcu),

opiekunom faktycznym, którzy wystąpili do sądu o przysposobienie dziecka,

opiekunom prawnym,

dyrektorom domów pomocy społecznej.

Świadczenie mogą otrzymać zarówno rodziny pełne, jak i rodzice samotnie wychowujący dzieci. Nie ma znaczenia, czy rodzice są w związku małżeńskim, żyją w związku nieformalnym, czy są rozwiedzeni. Ważne, aby dziecko zamieszkiwało z rodzicem lub opiekunem ubiegającym się o świadczenie i pozostawało na jego utrzymaniu.

Jak wygląda sytuacja rodziców po rozwodzie? W przypadku rozwiedzionych rodziców świadczenie przysługuje temu, z którym dziecko mieszka na stałe. Jeśli sąd orzekł opiekę naprzemienną, każdy z rodziców może złożyć wniosek i otrzymać połowę świadczenia, czyli 400 zł miesięcznie. Ta zasada obowiązuje od stycznia 2024 roku i dotyczy wszystkich okresów świadczeniowych.

Dzieci w pieczy zastępczej również objęte programem

Od 2022 roku program „Rodzina 800+” obejmuje również dzieci przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie mogą otrzymać:

rodziny zastępcze,

osoby prowadzące rodzinne domy dziecka,

dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych,

dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Wsparcie to zastępuje dotychczasowy dodatek wypłacany na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. A teraz kilka słów o składaniu wniosku.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wniosek o świadczenie „Rodzina 800+” można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. Dostępne kanały to:

platforma PUE ZUS lub aplikacja mobilna mZUS,

portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl,

bankowość elektroniczna.

Pieniądze są wypłacane wyłącznie w formie bezgotówkowej. Na konto bankowe wskazane we wniosku.

Dlaczego warto pamiętać o terminach? Znajomość terminów składania wniosków to klucz do uniknięcia opóźnień w wypłatach. Złożenie dokumentów w lutym lub marcu gwarantuje, że środki za czerwiec trafią na konto terminowo. Spóźnienie oznacza brak ciągłości wypłat, choć ZUS zadba o wyrównanie w późniejszych miesiącach.