Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » 500 plus 800 plus » W 2026 r. 2 wnioski o świadczenie wychowawcze na dziecko? Czasami to możliwe

W 2026 r. 2 wnioski o świadczenie wychowawcze na dziecko? Czasami to możliwe

27 stycznia 2026, 20:08
[Data aktualizacji 27 stycznia 2026, 20:11]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Kto składa wniosek o świadczenie wychowawcze w 2026 r.?
Jeśli dziecko przyszło na świat w pierwszych miesiącach roku, to rodzice składają wnioski o świadczenie 800 plus na stary i nowy okres świadczeniowy. W przypadku opieki naprzemiennej, wniosek składa zarówno mama, jak i tata. Jednak wtedy otrzymują oni świadczenie w wysokości 400 zł miesięcznie. Kiedy ZUS rozpocznie nabór na nowy okres świadczeniowy?

Od kiedy wniosek o 800 plus w 2026 r.? 1 lutego ruszy nowy nabór w ZUS

Aktualny okres świadczeniowy potrwa jeszcze do 31 maja 2026 r., nowy rozpocznie się 1 czerwca 2026 r. Wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składa się jednak wcześniej. Rodzice będą mogli to zrobić już od 1 lutego 2026 r. wyłącznie online za pośrednictwem:

• eZUS i aplikacji mZUS

• bankowości elektronicznej;

• portalu Emp@tia.

Kto powinien zawnioskować o 800 plus na dziecko? Ważne zasady

Często jest tak, że dziecko mieszka z obojgiem rodziców, którzy potrafią porozumieć się co do tego które z nich powinno dokonać odpowiednich formalności. Sytuacje konfliktowe regulują przepisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z przepisami:

1. W przypadku zbiegu prawa rodziców do świadczenia wychowawczego, ZUS wypłaci pieniądze temu, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

2. Jeżeli opieka nad dzieckiem sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, świadczenie wychowawcze wypłaca się temu, kto pierwszy złoży wniosek.

3. Gdy po złożeniu wniosku o świadczenie przez jednego z rodziców, drugi również to zrobi w związku z opieką nad tym samym dzieckiem, to ZUS będzie ustalał kto sprawuje opiekę (w tym celu MOPS może przeprowadzić wywiad środowiskowy).

Dziecko urodzone w 2026 r.? Sprawdź, czy trzeba składać dwa wnioski

Ważne

Konieczność złożenia dwóch wniosków o świadczenie wychowawcze dotyczy tych rodziców, których dziecko urodziło się do 31 maja 2026 r. Wówczas trzeba złożyć oddzielne wnioski:

• na obecny okres świadczeniowy 2025/2026 oraz

• na nowy okres 2026/2027.

Przykład

Gdy dziecko urodzi się 23 lutego 2026 r., to rodzic złoży dwa wnioski. Jeśli zrobi to w ciągu 3 miesięcy, ZUS wypłaci pieniądze z wyrównaniem od dnia narodzin.

Za miesiąc narodzin świadczenie wynosi z reguły mniej niż 800 zł. Za niepełny miesiąc ZUS dzieli bowiem kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu. Następnie otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Na końcu kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie wychowawcze a opieka naprzemienna. Kto składa wniosek?

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego. Stanowi o tym art. 5 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ważne

Opieka naprzemienna orzeczona przez sąd, sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach umożliwia złożenie przez każdego z rodziców odrębnego wniosku u świadczenie wychowawcze. W takiej sytuacji oboje otrzymają z ZUS świadczenie w kwocie 400 zł miesięcznie.

W praktyce stosowanie tych przepisów rodzi szereg wątpliwości. Głównie ze względu na fakt, iż pojęcie opieki naprzemiennej nie zostało wprost zdefiniowane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Ponadto aktualne regulacje nie uwzględniają proporcjonalnego udziału rodziców w sprawowaniu opieki ani nie dotyczą przypadków opieki współdzielonej bez orzeczenia sądu. W jednej z ostatnich petycji, jakie wpłynęły do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, postulowano by świadczenie mogło być dzielone między rodzicami proporcjonalnie do faktycznego czasu sprawowania opieki. Przepis art. 5 ustawy według petytora powinien zaś obejmować wszystkie formy współdzielonej opieki, nie zaś tylko orzeczoną przez sąd. Resort rodziny nie planuje jednak wprowadzenia takich zmian.

„W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie są prowadzone ani planowane zmiany regulacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, które przewidywałby inne - poza orzeczoną sądownie opieką naprzemienną - przypadki podzielności świadczenia wychowawczego pomiędzy rodziców dziecka. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie zawiera jednocześnie przeciwskazań do swobodnego dysponowania przez rodzica otrzymywanym świadczeniem wychowawczym, np. poprzez przekazywanie jego części drugiemu rodzicowi, za dni sprawowania przez niego wyłącznej opieki nad dzieckiem w danym miesiącu/miesiącach” – poinformowała w grudniu Dorota Gierej Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Rodzinnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 1576; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1301)

