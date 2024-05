Czy można podawać dzieciom leki na wycieczce szkolnej lub przedszkolnej?

Podawanie leku na wycieczce szkolnej lub przedszkolnej - czy jest dopuszczalne? Co w sytuacji nagłej niedyspozycji dziecka? Kto może podać lek?

Podawanie leków w szkole

REKLAMA

Obowiązkiem rodzica jest troska o jego zdrowie i to rodzic ponosi odpowiedzialność za zapewnienie mu niezbędnej opieki. Podczas gdy dziecko przebywa w placówce, profilaktyczna opieka zdrowotna nad nim jest realizowana przez pielęgniarkę środowiskową lub higienistkę szkolną. Ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami reguluje kwestie opieki nad uczniem przewlekle chorym lub z niepełnosprawnościami, w tym konieczność podawania leków. Nie należy to do obowiązków nauczyciela czy innych pracowników, ale w przypadku takiej konieczności - leki mogą być podawane tylko za pisemną zgodą rodziców.

REKLAMA

Nie tylko uczeń przewlekle chory może wymagać podania medykamentu. Nagły ból brzucha, zęba czy głowy może wystąpić przecież i u ucznia zdrowego. W przypadku złego samopoczucia dziecka, w pierwszej kolejności dyrektor placówki czy nauczyciel powinien o sytuacji powiadomić rodziców. W miarę możliwości powinni oni odebrać jak najszybciej dziecko ze szkoły czy przedszkola. Nauczyciel czy inny pracownik ma obowiązek udzielić uczniowi pomocy przedmedyczne albo, w razie konieczności - wezwać pogotowie. Podawanie jakichkolwiek medykamentów bez porozumienia z rodzicami jest niedopuszczalne.

Podawanie leków na wycieczce

Wycieczka szkolna czy przedszkolna to sytuacja wyjątkowa. Zazwyczaj bowiem brak jest na niej pielęgniarki środowiskowej, a wiele ról pełni nauczyciel. Ponadto przepisy nie wskazują czy podawanie leków w okolicznościach, gdy dziecko przebywa pod opieką nauczyciela, ale poza placówką jest dopuszczalne. W tym przypadku kwestia dopuszczalności podawania leków lub nie powinna znaleźć się w regulaminie wycieczki.

Za bezpieczeństwo uczniów odpowiada dyrektor i on decyduje, jak postępować w sytuacji nagłej niedyspozycji ucznia na wycieczce, ustalając zasady postępowania podczas opieki nad uczniami poza placówką. Może dopuścić podanie leku przeciwbólowego, ale - podobnie jak w przypadku pobytu dziecka w szkole czy przedszkolu - wymagana jest prośba i zgoda rodziców.

Dyrektor może również w regulaminie wycieczki nie zezwolić na podawanie leków z różnych przyczyn. Na przykład: w placówce to pielęgniarka ocenia stan ucznia i podaje lek, nauczyciel na wycieczce może dokonać błędnej oceny - ból może być np. początkiem choroby. Ponadto dziecko może być uczulone na składnik leku, albo może być w nieodpowiednim wieku do jego podania. Warto pamiętać także, że podanie jakiegokolwiek leku, nawet popularnego i pozornie bezpiecznego jest obarczone ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych.

Rodzic lub opiekun, który wyraził zgodę na podawanie leku swojemu dziecku powinien dostarczyć opiekunom wycieczki lek w oryginalnym opakowaniu razem z dawkowaniem, które zwykle stosuje w wymaganej sytuacji. Nauczyciel powinien wyrazić zgodę na podawanie leków dziecku na wycieczce. Dziecko nie może przyjmować żadnych leków bez nadzoru opiekuna.

Brak możliwości podania leków

Jak poradzić sobie w sytuacji, gdy regulamin wycieczki nie dopuszcza podawania leków przeciwbólowych, a dziecko się źle czuje? Jeśli dziecko nie jest w stanie uczestniczyć w atrakcjach zaplanowanych w programie wycieczki, powinna mu zostać zapewniona należyta opieka i możliwość odpoczynku. O sytuacji należy również niezwłocznie powiadomić rodziców i ewentualnie ustalić dalsze metody postępowania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r., poz. 1078) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r., poz. 900)

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl