Wsparcie dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi. Wnioski można składać do 2 grudnia

25 mln zł na wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi przeznaczył podlaski urząd marszałkowski. Można już składać wnioski. Na jaki rodzaj wsparcia będzie można liczyć?

Unijne wsparcie dla rodzin z trudnościami

Na konferencji prasowej w białostockim urzędzie marszałkowskim marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym poinformował o unijnym wsparciu rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

Gdzie będzie można ubiegać się o taką pomoc? Dyrektor departamentu zarządzania funduszami i programami urzędu marszałkowskiego Karolina Perkowska powiedziała, że projektami wsparcia rodzin przeżywających trudności zajmą się ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych, powiatowe centra pomocy rodzinie, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe. To tam rodziny mogą składać swoje wnioski.

- Cieszę się, że środki, które są skierowane m.in. do ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie, zaspokoją potrzeby w tym zakresie – powiedział marszałek Prokorym. I dodał, że bardzo ważne, aby rodziny nie bały się zgłaszać i szukać wyjścia ze swoich problemów.

O jakie wsparcie chodzi?

Urząd będzie wspierał rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze dzięki takim usługom, jak: asystentura rodzinna, poradnictwo specjalistyczne, mediacje, pomoc prawna, usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, tworzenie ognisk wychowawczych, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych czy tworzenie klubów młodzieżowych. Program zakłada także pomoc dzieciom przebywającym w całodobowych placówkach wychowawczych.

Do kogo skierowany jest projekt?

Członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk powiedział, że projekt jest skierowany do rodzin, do młodzieży, które oczekują wsparcia. I zapewnił, że to będą jedne z najlepiej wykorzystanych funduszy.

Projekt jest finansowany z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. (PAP)

