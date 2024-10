Idą zmiany w zakresie opieki zdrowotnej nad uczniami w szkole. Jakie są nowe propozycje rządu?

Nie każdy jest świadomy tego, że aktywność zawodowa na emeryturze (lub podczas pobierania renty), może pozbawić emeryta (lub odpowiednio – rencistę) świadczenia emerytalno-rentowego. Mowa o tzw. limitach dorabiania do emerytury (lub renty), których przekroczenie powoduje zmniejszenie świadczenia lub nawet zawieszenie jego wypłacania. Od powyższej zasady, ustawodawca przewidział jednak pewne wyjątki i – co do zasady – dorabiać bez ograniczeń, może emeryt, który osiągnął powszechny wiek emerytalny, chyba, że kontynuuje on zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy.