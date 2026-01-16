REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Zmiana w żłobkach od początku tego roku już obowiązuje - sprawdź, co oznaczają nowe przepisy: kluczowy termin to 28 lutego 2026 r.

Zmiana w żłobkach od początku tego roku już obowiązuje - sprawdź, co oznaczają nowe przepisy: kluczowy termin to 28 lutego 2026 r.

16 stycznia 2026, 16:13
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
nowe przepisy żłobki, zmiany 2026, standardy opieki nad dziećmi, oświadczenie termin, MRPiPS
Od 1 stycznia 2026 obowiązują nowe zasady w żłobkach - sprawdź, co w przepisach zmieniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: 28 lutego 2026 r. to data graniczna dla spełnienia tego obowiązku, nie przegap
fot. Poppy Pix/Shutterstock
ShutterStock

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej właśnie opublikowało ważny komunikat, który opisuje zmiany prawne dotyczące żłobków od 1 stycznia 2026 r. Co dokładnie się zmieniło, czy zmiany dotyczą zapisów dzieci do żłobka? Wyjaśniamy treść informacji MRPiPS - zapoznaj się z tymi zmianami, bo przepisy już obowiązują, a kluczowy termin zbliża się nieubłaganie.

Nowe przepisy w sprawie żłobków już obowiązują - czy wiesz, czego dotyczą?

13 stycznia 2026 r. MRPiPS opublikowało przypomnienie, w którym informuje, że od 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy. Konkretnie chodzi o rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Rozporządzenie to wprowadza nowe standardy opieki. Są one obowiązkowe dla żłobków i wymagają bezwzględnego stosowania już od początku roku, jako powszechnie obowiązujące prawo. Ma ono na celu ujednolicenie minimalnego zakresu obowiązków prawnych, jakich powinny przestrzegać podmioty prowadzące żłobki.

Jakich podmiotów dotyczą nowe przepisy, czyli jak formalnie nazywane są popularne "żłobki"?

Popularne "żłobki" są adresatami nowego rozporządzenia. Precyzyjniej zaś, resort informuje, że nowe standardy dotyczą wszystkich instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, w tym w szczególności żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów - publicznych oraz niepublicznych.

Ważne

Żłobek, do którego zapisane jest Twoje dziecko, jest niepubliczny i twierdzi, że nowe przepisy go nie dotyczą? To błąd - rozporządzenie dotyczy zarówno podmiotów publicznych, jak i niepublicznych.

Nowe przepisy definiują standardy opieki, które muszą być spełnione przed rozpoczęciem prowadzenia instytucji, a także w trakcie jej funkcjonowania - przez cały czas! Dotyczą one zwłaszcza takich obszarów funkcjonowania, jak:

  • organizacja opieki nad dziećmi,
  • personel sprawujący opiekę nad dziećmi i wymagania co do niego,
  • współpraca z rodzicami oraz monitorowanie realizacji standardów.

Na jakie obowiązki dla instytucji opieki nad dziećmi do lat MRPiPS zwraca szczególną uwagę?

Przede wszystkim Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwraca uwagę, że prowadzący żłobki i inne podobne instytucje dla dzieci do lat 3-ech, powinni wypełnić określone obowiązki. Komunikat wyróżnia te obowiązki dla instytucji publicznych oraz niepublicznych, jak również dla nowych (rejestrujących się od 1 stycznia 2026 roku) oraz już działających w dacie wejścia w życie nowych przepisów. Sposób realizacji tych obowiązków oraz terminy do zachowania są nieco odmiennie uregulowane, chociaż wszystko ma na celu zapewnić dzieciom do lat 3 ustandaryzowaną i bezpieczną opiekę w żłobkach i podobnych instytucjach.

UPRAWNIENIA RODZICÓW W PRACY

Konieczność złożenia oświadczenia o standardach opieki - podstawowy obowiązek do wykonania

Resort wskazuje, że podmioty objęte rozporządzeniem są zobowiązane do złożenia oświadczenia dotyczącego standardów opieki. Instytucje publiczne i instytucje niepubliczne składają się w różny, zastrzeżony do danego rodzaju działalności sposób:

  • Publiczne: składają oświadczenie zgodnie z zasadami właściwymi dla formy prowadzonej instytucji; potwierdzenie spełniania standardów jest dokonywane poprzez uzupełnienie danych w systemie Rejestr Żłobków
  • Niepubliczne: oświadczenie składają za pomocą portalu "Empatia"

Portal Empatia - zwróć uwagę na właściwy formularz, aby poprawnie złożyć oświadczenie!

Podmioty niepubliczne muszą uważać, aby wybrać właściwy formularz. Zależy to od daty rozpoczęcia działalności opiekuńczej nad dziećmi do lat 3.

  • Instytucje zarejestrowane przed 01.01.2026 - oświadczenie składają na portalu Empatia za pomocą wniosku RKZ-8
  • Instytucje zarejestrowane od 01.01.2026 - oświadczenie składają na portalu Empatia za pomocą wniosku RKZ-1

Jednocześnie wniosek RKZ-1 - jak informuje ministerstwo - służy w ogóle do uzyskania wpisu do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych, a tym samym jest konieczny przy zakładaniu nowej instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, począwszy od 2026 roku. Rejestracja po nowemu wymaga od początku oświadczenia o standardach opieki.

Jakie są terminy dla realizacji nowego obowiązku w żłobkach?

Ponownie znaczenie ma data rozpoczęcia działalności danej instytucji. Osobne terminy na złożenie oświadczenia w zakresie standardów opieki istnieją dla podmiotów rozpoczynających działalność przed 2026 oraz dla nowych rejestrujących działalność od 1 stycznia.

  • Instytucje utworzone przed 1 stycznia 2026 roku: te instytucje mają obowiązek złożenia oświadczeń do 28 lutego 2026 r.
  • Instytucje utworzone od 1 stycznia 2026 roku: te instytucje muszą wypełniać standardy już od początku działalności, to jest obowiązek złożenia oświadczenia wypełniają już przy swoim utworzeniu. Niemniej jednak - jak wskazuje MRPiPS w komunikacie - mają one możliwość uzupełnienia informacji w zakresie standardów opieki niezbędnych do prowadzenia instytucji w okresie 3 dni od momentu wpisu do rejestru.
Ważne

Ważna informacja: cały czas obowiązuje zasada dwusystemowości - to znaczy, że:

  • instytucje publiczne składają wnioski i uzupełniają informacje w systemie "Rejestr Żłobków",
  • a instytucje niepubliczne na portalu "Empatia".

Czy uzupełnienie informacji i złożenie oświadczenia kończy sprawę i oznacza realizację obowiązku?

Nie - samo jednorazowe uzupełnienie informacji i oświadczenie o standardach opieki nie kończy tematu. Resort przypomina, że nowe przepisy oznaczają konieczność bieżącego oraz rzetelnego uzupełniania informacji w zakresie standardów opieki we właściwym systemie. Powinno się to odbywać zgodnie ze stanem faktycznym w danej instytucji oraz z przepisami rozporządzenia. Jeżeli więc zaktualizujesz standardy, np. na skutek konsensusu z rodzicami, albo na skutek wypełniania obowiązku monitorowania standardów - musisz pamiętać, aby wprowadzić stosowną informację w Rejestrze Żłobków albo na portalu "Empatia"

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (gov.pl).

Źródło: INFOR
Prawo
Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje rozporządzenie o standardach opieki nad dziećmi do lat 3. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina o kluczowym obowiązku: złożeniu oświadczenia o spełnianiu standardów. Dla wielu działających już placówek termin mija 28 lutego 2026 r. Sprawdź, kogo dotyczą przepisy i gdzie trzeba złożyć dokumenty (Empatia lub Rejestr Żłobków).
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej właśnie opublikowało ważny komunikat, który opisuje zmiany prawne dotyczące żłobków od 1 stycznia 2026 r. Co dokładnie się zmieniło, czy zmiany dotyczą zapisów dzieci do żłobka? Wyjaśniamy treść informacji MRPiPS - zapoznaj się z tymi zmianami, bo przepisy już obowiązują, a kluczowy termin zbliża się nieubłaganie.
Od stycznia 2025 roku nie ma już wątpliwości co do tego, że ogrodzenie jest budowlą na gruncie podatku od nieruchomości. Czy to znaczy, że każdy zapłaci od niego podatek? W przestrzeni publicznej pojawia się wiele mylących informacji na ten temat.
Do MRPiPS skierowano apel w sprawie przestrzegania praw pracowników pomocy społecznej. Są oni zmuszani do obejmowania nowych stanowisk w centrach usług społecznych bez zagwarantowania zatrudnienia na dotychczasowych warunkach.

Pomoc z opieki społecznej może okazać się nieoceniona w sytuacji, gdy zabrakło pieniędzy na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. MOPS może przyznać zasiłek celowy na zakup żywności czy leków. Jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby uzyskać taką pomoc?
Od ok. dwóch tygodni w Polsce obowiązuje nowa rzeczywistość prawna. Jeśli komuś przyjdzie do głowy uderzyć ratownika medycznego lub znieważyć policjanta, nie wykpi się już grzywną. 1 stycznia 2026 roku weszły w życie drakońskie kary za ataki na służby mundurowe i medyków. Państwo mówi dość agresji wobec tych, którzy przyjeżdżają na ratunek. Sprawdzamy, co dokładnie się zmieniło.
Korzystanie z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież budzi kontrowersje na całym świecie, zaś część krajów rozważa wprowadzenie odpowiednich uregulowań prawnych. W gronie tym znalazła się również Polska. Szefowa MEN Barbara Nowacka przekazała w czwartek, że poselski projekt ws. ograniczenia korzystania z mediów społecznościowych będzie wzorowany na australijskich regulacjach. Oczekujemy, że big techy nie będą dopuszczały dzieci do korzystania ze szkodliwych treści - powiedziała.
Uwaga: ustawa dot. zmian w zakresie bonu ciepłowniczego jest w mocy od 14 stycznia 2026 r. Mimo że wnioski na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 roku będą przyjmowane dopiero od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku, nowo wprowadzona ustawa umożliwia władzom samorządowym pozostawienie wniosków bez rozpoznania, co w praktyce oznacza brak wypłaty środków. Czy seniorzy i inne osoby stracą nawet 1000 zł? Pokrótce analizujemy najważniejsze założenia związane z nowymi przepisami.

W ubiegłym roku na rynku pracy opublikowano o jedną trzecią mniej ofert dla osób rozpoczynających karierę zawodową niż w 2024 roku – informuje „Rzeczpospolita"
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że od 1 stycznia 2026 r. obowiązują wyższe stawki minimalne za czynności adwokatów i radców prawnych, obejmujące zarówno koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielanej z urzędu, jak i stawki minimalne przy pełnomocnictwie z wyboru.
