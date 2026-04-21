Z powrotem cieplejszych i dłuższych dni istnieje możliwość zainteresowania dziecka aktywnościami na świeżym powietrzu. Jedną z nich może być pilotowanie drona. Od jakiego wieku, jakiego rodzaju sprzętem oraz czy samodzielnie może latać dronem uczeń szkoły podstawowej?

Dron jest statkiem powietrznym i podlega przepisom prawa lotniczego. Bez znaczenia czy latanie ma charakter rekreacyjny czy komercyjny. Człowiek kierujący dronem z ziemi to pilot. Natomiast właściciel drona to operator drona-może nim być pilot albo ktokolwiek inny, niekoniecznie osoba fizyczna np. spółka.

Ubezpieczenie drona

Przy zakupie drona należy pamiętać, że sprzęt ważący ponad 250 g od końca roku 2025 wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) operatora drona. Jeśli nie jest nim pilot dobrze by było aby takie ubezpieczenie również zawarł. Rozważając zakres i kwotę ubezpieczenia należy pamiętać, że dron nawet bardziej niż samochód może doprowadzić do poważnych szkód materialnych nie tylko w powietrzu ale i na ziemi. Źle pokierowane podczas lotu urządzenie może wlecieć w linię energetyczną i doprowadzić do jej uszkodzenia, czy też uderzyć w budynek albo nośnik reklamowy. Dron może spaść w przewód kominowy, na samochód czy przechodzącą osobę np. powodując uraz głowy. Bardziej skomplikowane urządzenia są kosztowne w związku z tym istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia obejmującego zniszczenia samego sprzętu (auto casco AC). W związku z powyższymi niebezpieczeństwami należy rozważyć możliwość ubezpieczenia się od szkód które mogą wyniknąć z użytkowania również lżejszego drona.

Czy można zidentyfikować operatora drona?

W handlu proponowane są drony lżejsze niż 250 g, część z nich jest wyposażona w kamerę, niektóre mają też karty pamięci. Ceny takich dronów zaczynają się od niewiele ponad 1 tys. zł. Operator drona jest łatwy do zidentyfikowania albowiem każdy dron musi zostać zarejestrowany na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego i posiadać umieszczony na stałe numer operatora. Drony lżejsze nie wymagają szkoleń i licencji.

Od jakiego wieku dzieci mogą pilotować dron samodzielnie?

Co do zasady minimalny wiek pilota dronu to 14 lat za wyjątkiem takich skonstruowanych do użytku prywatnego o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 250 g. Możliwe jest też wykonywanie operacji lotniczych dronem, pod bezpośrednim nadzorem pilota posiadającego odpowiednie kompetencje i mającego skończone 14 lat.

Jest też grupa dronów traktowanych jako zabawka zgodnie z przepisami unijnymi, które można kupić za kilkaset złotych, z przeznaczeniem do samodzielnego użytkowania przez dzieci poniżej 14 roku życia. Należy pamiętać, że nawet takim dronem można coś zniszczyć albo kogoś zranić np. w oko poprzez nieostrożną zabawę. Do 18 roku życia za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice, a dodatkowo mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za niewłaściwy nadzór nad swoją pociechą.

Lot dronem

Każdy lot dronem trzeba nieodpłatnie zgłosić w aplikacji DroneTower, gdzie można zweryfikować dostępność danej strefy. Maksymalna wysokość lotu to 120 metrów, w zasięgu wzroku, z dala od lotnisk. Należy unikać lotów nad ludźmi z uwagi na ich bezpieczeństwo oraz prawo do prywatności.