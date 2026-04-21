Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Czy dron jako prezent dla dziecka to dobry pomysł?

Czy dron jako prezent dla dziecka to dobry pomysł?

21 kwietnia 2026, 13:17
Urszula Wilk-Winter
Czy dron jako prezent dla dziecka to dobry pomysł?
REKLAMA

REKLAMA

Z powrotem cieplejszych i dłuższych dni istnieje możliwość zainteresowania dziecka aktywnościami na świeżym powietrzu. Jedną z nich może być pilotowanie drona. Od jakiego wieku, jakiego rodzaju sprzętem oraz czy samodzielnie może latać dronem uczeń szkoły podstawowej?

Dron jest statkiem powietrznym i podlega przepisom prawa lotniczego. Bez znaczenia czy latanie ma charakter rekreacyjny czy komercyjny. Człowiek kierujący dronem z ziemi to pilot. Natomiast właściciel drona to operator drona-może nim być pilot albo ktokolwiek inny, niekoniecznie osoba fizyczna np. spółka.

REKLAMA

REKLAMA

Ubezpieczenie drona

Przy zakupie drona należy pamiętać, że sprzęt ważący ponad 250 g od końca roku 2025 wymaga zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) operatora drona. Jeśli nie jest nim pilot dobrze by było aby takie ubezpieczenie również zawarł. Rozważając zakres i kwotę ubezpieczenia należy pamiętać, że dron nawet bardziej niż samochód może doprowadzić do poważnych szkód materialnych nie tylko w powietrzu ale i na ziemi. Źle pokierowane podczas lotu urządzenie może wlecieć w linię energetyczną i doprowadzić do jej uszkodzenia, czy też uderzyć w budynek albo nośnik reklamowy. Dron może spaść w przewód kominowy, na samochód czy przechodzącą osobę np. powodując uraz głowy. Bardziej skomplikowane urządzenia są kosztowne w związku z tym istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia obejmującego zniszczenia samego sprzętu (auto casco AC). W związku z powyższymi niebezpieczeństwami należy rozważyć możliwość ubezpieczenia się od szkód które mogą wyniknąć z użytkowania również lżejszego drona.

Czy można zidentyfikować operatora drona?

W handlu proponowane są drony lżejsze niż 250 g, część z nich jest wyposażona w kamerę, niektóre mają też karty pamięci. Ceny takich dronów zaczynają się od niewiele ponad 1 tys. zł. Operator drona jest łatwy do zidentyfikowania albowiem każdy dron musi zostać zarejestrowany na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego i posiadać umieszczony na stałe numer operatora. Drony lżejsze nie wymagają szkoleń i licencji.

Od jakiego wieku dzieci mogą pilotować dron samodzielnie?

Co do zasady minimalny wiek pilota dronu to 14 lat za wyjątkiem takich skonstruowanych do użytku prywatnego o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 250 g. Możliwe jest też wykonywanie operacji lotniczych dronem, pod bezpośrednim nadzorem pilota posiadającego odpowiednie kompetencje i mającego skończone 14 lat.

REKLAMA

Jest też grupa dronów traktowanych jako zabawka zgodnie z przepisami unijnymi, które można kupić za kilkaset złotych, z przeznaczeniem do samodzielnego użytkowania przez dzieci poniżej 14 roku życia. Należy pamiętać, że nawet takim dronem można coś zniszczyć albo kogoś zranić np. w oko poprzez nieostrożną zabawę. Do 18 roku życia za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice, a dodatkowo mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za niewłaściwy nadzór nad swoją pociechą.

Lot dronem

Każdy lot dronem trzeba nieodpłatnie zgłosić w aplikacji DroneTower, gdzie można zweryfikować dostępność danej strefy. Maksymalna wysokość lotu to 120 metrów, w zasięgu wzroku, z dala od lotnisk. Należy unikać lotów nad ludźmi z uwagi na ich bezpieczeństwo oraz prawo do prywatności.

REKLAMA

Ceny maksymalne benzyny i diesla na dzień 22 kwietnia. Ile zapłacimy za paliwo?
21 kwi 2026

Znane są już ceny maksymalne paliw ciekłych na stacjach benzynowych, które będą obowiązywać w środę 22 kwietnia. Jakich kwot nie będą mogły jutro przekroczyć ceny benzyny i oleju napędowego? Sprawdzamy!
Przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach zwiększyło się przez rok o 6,6 proc. A ile wzrosła Twoja pensja?
21 kwi 2026

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego obwieścił w dniu 21 kwietnia 2026 r., że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2026 r. wyniosło 9.652,19 zł. Zatem to przeciętne wynagrodzenie wzrosło przez rok o 6,6 proc. (w marcu 2025 r. było 9 055,92 zł). Niemal tyle samo (9652,07 zł) wyniosło przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2026 r. Wzrost w porównaniu do marca 2025 r. (9 055,89 zł) wyniósł także 6,6 proc. Jest oczywiste, że ten poziom wzrostu wynagrodzeń nie dotyczy równomiernie wszystkich branż, a tym bardziej poszczególnych firm.
Świadczenie wspierające z ZUS problemem w MOPS [Wyrok WSA]
21 kwi 2026

Czy można wstecznie zmienić wysokość opłaty za usługi z MOPS, gdy osoba z niepełnosprawnością otrzymała świadczenie wspierające z wyrównaniem? Okazuje się, że nie. Podkreślił to w swoim orzeczeniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
800 plus do 1000 zł? Polacy jasno pokazali, co o tym myślą
21 kwi 2026

Czy świadczenie 800 plus powinno wzrosnąć do 1000 zł miesięcznie? Najnowszy sondaż pokazuje wyraźny podział opinii, ale jedna odpowiedź zdecydowanie dominuje. Wyniki mogą zaskakiwać.

REKLAMA

Dłużnik nie żyje, ale co z długiem? Wierzyciel wyręczy rodzinę zmarłego w postępowaniu spadkowym, gdy spadkobiercy sami nie załatwiają formalności
21 kwi 2026

W całkiem nowej uchwale z 11 lutego 2026 r. (sygn. III CZP 27/25) Sąd Najwyższy ustalił, co może zrobić z długiem wierzyciel, gdy jego dłużnik zmarł. Są oczywiście warunki do spełnienia - ale nawet bez pytania rodziny zmarłego dłużnika, wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i następnie ściągać wierzytelność od spadkobierców. I to wcale nie jest kosztowny ruch.
Dzisiaj za olej napędowy zapłacimy mniej niż 7 zł za litr. Ile kosztuje benzyna?
21 kwi 2026

Minister energii określił ceny maksymalne paliw ciekłych, które będą obowiązywać na stacjach benzynowych we wtorek 21 kwietnia. Jakich kwot nie mogą przekroczyć ceny benzyny i oleju napędowego? Sprawdźmy!
Windykacja nie może przetwarzać danych dłużnika-spadkobiercy, bo samo oświadczenie o przyjęciu spadku to za mało
20 kwi 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który dużo zmienia w relacjach dłużników z firmami windykacyjnymi. Okazuje się, że samo złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku nie wystarcza, by windykator mógł legalnie przetwarzać dane osobowe dłużnika przyjmującego spadek. Bez postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – nie jesteś dla nich dłużnikiem. A to oznacza, że nie mogą cię nachodzić.

REKLAMA

Nie będzie można już „pozbyć się” lokatora z mieszkania, nawet jeżeli nie płaci – rząd zaostrza przepisy chroniące przed bezdomnością i eksmisją „na bruk”
21 kwi 2026

„Dopuszczenie eksmisji „na bruk” bez minimalnych gwarancji wobec osób, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych, prowadzi do naruszenia zasady poszanowania godności człowieka” – wynika z uzasadnienia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, autorstwa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który w dniu 14 kwietnia 2026 r. został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów. W ramach eksmisji dokonywanej w trybie egzekucji administracyjnej – co do zasady – nie będzie można już „usunąć” lokatora z mieszkania m.in. w okresie jesienno-zimowym (przypadającym od 1 listopada do 31 marca roku następnego), a szczególną ochroną zostaną objęte m.in. kobiety w ciąży, osoby małoletnie oraz osoby z niepełnosprawnością.
Ustawa o zarządzaniu danymi podpisana - nowe przepisy, zasady i kary, od teraz dostęp do danych działa inaczej
21 kwi 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał Ustawę o zarządzaniu danymi, która całkowicie zmienia zasady dostępu do informacji z sektora publicznego w Polsce. Przedsiębiorcy i naukowcy wprawdzie zyskają nowe możliwości, ale jest to okupione surowymi regulacjami i naprawdę bolesnymi karami finansowymi. Kluczowe role w nowym systemie odegrają Minister Cyfryzacji, Prezes GUS i Prezes UODO.
