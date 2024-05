Prawie 6500,00 zł zasiłku za 6 miesięcy wstecz. Na dziecko (i studenta). Niezależnie od 800 plus. Sprawdź zasady.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego wzrosła do 800 zł. Jednak część rodziców może liczyć na jeszcze wyższe świadczenie, bo wynoszące 250 euro, czyli prawie 1100,00 zł miesięcznie. Co więcej, wniosek mogą złożyć za 6 miesięcy wstecz, a więc mają szansę dostać jednorazowo prawie 6500,00 zł na każde dziecko. Dotyczy to Polaków pracujących legalnie w Niemczech i podlegających tam obowiązkowi podatkowemu, którzy mogą pobierać zasiłek na dziecko (kindergeld).

Czy niemieckie świadczenie jest zależne od wysokości dochodów?

Kindergeld to zasiłek rodzinny, którzy jest przyznawany osobom pracującym na terenie Niemiec. Osoba która pracuje legalnie może go otrzymać niezależnie od wysokości swoich dochodów. Celem tego zasiłku jest, podobnie jak w przypadku 800 plus, ułatwienie wychowania dzieci i zapewnienia im odpowiedniego poziomu życia. Świadczenie to przysługuje także tym osobom, które mają centrum swoich interesów życiowych i gospodarczych w Polsce (lub innym kraju UE), ale jednocześnie podlegają obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Otrzymają je również te osoby, które podlegają w Niemczech nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli pracują w tym kraju przez co najmniej 183 dni w roku, a 90% ich ogólnego dochodu pochodzi właśnie z tego kraju. A więc, do zasiłku są uprawnione między innymi osoby:

- zatrudnione w Niemczech na podstawie umowy o pracę,

- zatrudnione w niemieckich firmach pośredniczących,

- zatrudnione w polskich firmach, ale oddelegowane do pracy do Niemiec, za które pracodawca odprowadza podatek w Niemczech,

- prowadzące w Niemczech działalność gospodarczą,

- pobierające niemieckie zasiłki: dla bezrobotnych, chorobowy, macierzyński.

Jeżeli osoba pracująca w Niemczech pobiera w Polsce świadczenie 800 plus, czy zasiłek rodzinny to nie wyklucza to przyznania jej niemieckiego zasiłku rodzinnego. W takiej sytuacji trzeba jednak zgłosić to niemieckiemu urzędowi. W takim przypadku, z uwagi na zbieżne cele tych świadczeń, wypłacany w Niemczech zasiłek zostanie odpowiednio pomniejszony o wartość świadczeń wypłacanych na utrzymanie (wychowanie) dziecka w Polsce.

Na kogo przysługuje zasiłek rodzinny?

Warto wiedzieć, że zasiłek przysługuje zarówno na dzieci biologiczne, jak i adoptowane, czy przysposobione lub w inny sposób włączone na stałe do gospodarstwa domowego i wynosi 250 euro na każde dziecko (jest to więc, w zależności od kursu euro, prawie 1100,00 zł). Najważniejszym kryterium przy przyznawaniu tego świadczenia jest miejsce zameldowania dzieci razem z ich prawnymi opiekunami. Co do zasady zasiłek można otrzymać na każde dziecko do momentu uzyskania przez nie pełnoletności. Jednak inaczej niż w przypadku polskiego 800+, jeżeli starsze dziecko kontynuuje naukę (np. studiuje lub rozpoczęło praktyki zawodowe), można otrzymywać świadczenie po ukończeniu przez nie 18 roku życia (aż do ukończenia 25 roku życia). Z kolei na pełnoletnie dziecko można otrzymać zasiłek także w innej sytuacji – gdy dziecko nie ukończyło jeszcze 21 lat i jest bezrobotne albo wysokość jego dochodów nie przekroczyła 8000 euro rocznie.

Ważne jest również to, że można wnioskować o ten zasiłek do 6 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku, a więc osoby uprawnione, które nie złożyły go w odpowiednim momencie, mogą ubiegać się o świadczenie na 6 miesięcy wstecz. Oznacza to, że mogą otrzymać jednorazowo wsparcie w wysokości 1500 euro, czyli prawie 5500,00 zł.