Minister Finansów spotkał się z Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozmawiano o wzmocnieniu współpracy

Minister finansów Andrzej Domański spotkał się z Nadią Calvino, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Rozmawiano o wzmocnieniu współpracy.

Wzmocnienie współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, 20 maja 2024 r. minister finansów Andrzej Domański spotkał się z Nadią Calvino, prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Rozmowa dotyczyła wzmocnienia współpracy z Bankiem w kluczowych dla Polski obszarach. W spotkaniu uczestniczył również podsekretarz stanu Paweł Karbownik. W trakcie spotkania minister Domański oraz prezes Calvino omówili stan współpracy oraz priorytetowe obszary wsparcia Banku dla Polski. Jak zaznaczył Minister należą do nich w szczególności: transformacja energetyczna, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, konkurencyjność gospodarki oraz bezpieczeństwo i obrona.

"EBI niezmiennie pozostaje dla nas strategicznym partnerem i najważniejszą międzynarodową instytucją finansową wspierającą transformację technologiczną i energetyczną, rozwój miast czy obszar nauki i edukacji. Nikogo nie musimy przekonywać, że bezpieczeństwo i obronność są obecnie najważniejszymi priorytetami nie tylko dla Polski, ale i dla Europy, dlatego chcemy aby Bank wsparł nas w możliwie najszerszym zakresie w tym obszarze" – powiedział minister Andrzej Domański.

Minister Finansów potwierdził również gotowość Polski do kontynuowania i pogłębienia doskonałej współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI). Ponadto zachęcił EBI do zwiększenia swego zaangażowania w Polsce, nie tylko w wymiarze finansowym, ale także doradczym.