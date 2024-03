Z 36.000 zł do 57.000 zł wzrośnie dofinansowanie do utworzenia jednego miejsca w żłobku. Jeszcze w marcu wznowienie naboru do programu „Maluch plus”

Jak poinformowała w poniedziałek w Olsztynie wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska, jeszcze w marcu zostanie wznowiony nabór wniosków do programu „Maluch plus”. W województwie warmińsko-mazurskim jest obecnie 65 gmin, w których nie ma żadnej formy, przewidzianej przez ustawę, opieki nad dziećmi do 3. roku życia.

Konsultacje szefowej MRPiP z samorządowcami

W Olsztynie wiceszefowa MRPiPS wzięła udział w konsultacjach z samorządowcami z Warmii i Mazur na temat dalszego kształtu rządowego wsparcia dla inwestycji w opiekę wczesnodziecięcą. Podobne spotkania organizowane są w poszczególnych województwach.

Podczas konferencji prasowej w urzędzie wojewódzkim wiceminister przypomniała, że na tworzenie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi do wykorzystania jest w sumie ponad 5 mld zł. Podkreślała, że w tym zakresie ważna jest współpraca z wojewodą i jednostkami samorządu terytorialnego. Zapewniła, że są środki, są możliwości i ministerstwo będzie robiło wszystko, żeby gminy jak najlepiej te środki wykorzystały.

REKLAMA

Ile miejsc opieki wczesnodziecięcej w warmińsko-mazurskim?

Jak wskazano, w woj. warmińsko-mazurskim jest 5075 miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych, dodatkowo 415 miejsc u dziennych opiekunów. W Olsztynie to 1231 miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz 202 miejsca u opiekunów dziennych. Jak wynika z danych, w połowie gmin w Polsce nie ma dostępu do opieki wczesnodziecięcej. Zdaniem wiceminister, na Warmii i Mazurach 56% gmin nie gwarantuje żadnej formy opieki, przewidzianej przez ustawę, nad dziećmi w wieku do lat trzech. To jest aż 65 gmin, które nie są w stanie świadczyć żadnych usług opiekuńczych względem małych dzieci.

W czasie spotkania padła deklaracja, że rządowy program będzie zmieniany tak, aby jak najbardziej wspierać samorządowców i zapewnić im jak najwięcej środków. Wiceminister poinformowała, że jedną z takich zmian będzie zwiększenie dofinansowania do utworzenia jednego miejsca w żłobku z 36.000 zł do 57.000 zł.