Urlop opiekuńczy: komu przysługuje, wymiar urlopu opiekuńczego [WNIOSEK]

Jak skorzystać z urlopu opiekuńczego? Kto może z niego skorzystać? Na jakich zasadach przysługuje? Ile dni w ramach urlopu opiekuńczego można wykorzystać? Kiedy złożyć wniosek i co powinno znaleźć się we wniosku o udzielenie urlopu opiekuńczego?

Urlop opiekuńczy został wprowadzony w 2023 r. Każdy pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę może skorzystać z urlopu opiekuńczego.

REKLAMA

Urlop opiekuńczy: komu przysługuje, wymiar urlopu opiekuńczego

Pracownikowi przysługuje prawo do urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni w ciągu roku kalendarzowego. Urlopu opiekuńczego udziela się w dni pracujące pracownika. Należy pamiętać, że niewykorzystany urlop opiekuńczy przepada. Można wykorzystać go w całości, bądź w częściach. Okres urlopu opiekuńczego wliczana jest do okresu zatrudnienia pracownika. Jest to urlop bezpłatny.

Urlop opiekuńczy udzielany jest w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Kodeks pracy wskazuje, że za członka rodziny uważa się syna, córkę, matkę, ojca lub małżonka. Warto zauważyć, że osobą zamieszkującą we wspólnym gospodarstwie domowym będzie także partner życiowy. Nie trzeba się obawiać, że w przypadku braku sformalizowania związku, nie będzie można skorzystać z urlopu opiekuńczego.

Urlop opiekuńczy: [WNIOSEK]

Urlop opiekuńczy udzielany jest na wniosek pracownika, który należy złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. Wniosek o udzielenie urlopu opiekuńczego powinien być złożony w terminie nie krótszym niż jeden dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki bądź wsparcia z poważnych względów medycznych. Ponadto, we wniosku powinno się określić przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia przez pracownika oraz w przypadku członka rodziny - stopień pokrewieństwa z pracownikiem, a w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny - adres zamieszkania tej osoby.

Dalszy ciąg materiału pod wideo