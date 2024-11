ZUS: Ponad 370 tys. wniosków na 376,4 tys. dzieci z programu Aktywny Rodzic. Najpopularniejsze "aktywnie w żłobku". Jak złożyć wniosek?

ZUS: Ponad 370 tys. wniosków na 376,4 tys. dzieci z programu Aktywny Rodzic. Najpopularniejsze "aktywnie w żłobku". Na drugim miejscu "aktywni rodzice w pracy". Jak złożyć wniosek? Kto może wystąpić o poszczególne świadczenia?

Od 1 października trwa nabór wniosków do programu Aktywny Rodzic, który obejmuje trzy świadczenia dla rodziców dzieci do 35. miesiąca życia. Świadczenie to przysługuje rodzicom lub opiekunom dzieci do lat trzech jeżeli są obywatelami polski, obywatelami UE/EFTA lub Wielkiej Brytanii lub obywatelami innego kraju, o ile spełniają warunek legalnego pobytu w Polsce na podstawie karty pobytu z dostępem do rynku pracy albo na podstawie innego dokumentu potwierdzającego legalny pobyt i dostęp do rynku pracy. Wnioski o świadczenia z tego programu można skłądać do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną.

Jak wynika z najnowszych danych ZUS przekazanych redakcji Infor.pl, od 1 października rodzice złożyli ponad 370 tys. wniosków o świadczenia z programu Aktywny Rodzic, co objęło 376,4 tys. dzieci. Z danych ZUS wynika, że w dalszym ciągu najbardziej popularnym świadczeniem jest "aktywnie w żłobku". O to świadczenie wpłynęło do ZUS prawie 174,2 tys. wniosków na 177 tys. dzieci. Na drugim miejscu znalazło się świadczenie "aktywni rodzice w pracy", na które ZUS otrzymał łącznie ponad 101,5 tys. wniosków na 103,4 tys. dzieci. Na trzecim zaś znalazło się świadczenie "aktywnie w domu", na które wpłynęły 94,3 tys. wnioski na niecałe 96 tys. dzieci.

Program Aktywny Rodzic: wnioski

Rodzice najchętniej składali wnioski przez PUE ZUS. Odpowiada on za 73,9 proc. wszystkich wniosków z programu Aktywny rodzic. Na drugim miejscu, rodzice wybierali bankowość elektroniczną, przez którą złożono 16,4 proc. wniosków, a na trzecim zaś aplikację mobilną ZUS (7,8 proc.). Przez platformę Emp@tia złożono 1,9 proc. wniosków.

Wnioski można składać przez:

- platformę Usług Elektronicznych ZUS/eZUS;

- aplikację mobilną mZUS;

- portal Emp@tia;

- bankowość elektroniczną.

Program Aktywny Rodzic

Świadczenie aktywnie w domu przysługuje w wysokości 500 zł. Mogą o nie wystąpić rodzice lub opiekun faktyczny dziecka na dziecko w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu w rodzinie. Więcej o tym świadczeniu można znaleźć w artykule: Do 500 zł dla rodziców dzieci od 12 do 36 miesiąca życia. Wnioski można składać od 1 października 2024 r. Świadczenie aktywnie w żłobku przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym lub osobie, której sąd powierzył opiekę nad dzieckiem na dziecko uczęszczające do żłobka, klubu dziecięcego lub jest objęte opieką dziennego opiekuna. Przysługuje do końca roku szkolnego, w którym dziecko skończy trzy lata, a w przypadku, gdy objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione – do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4 lata. Przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do 1900 zł miesięcznie. Więcej o tym świadczeniu można znaleźć w artykule: Od 1500 zł do 1900 zł dla rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Wnioski można składać od 1 października 2024 r. Świadczenie aktywni rodzice w pracy przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka na każde dziecko w wieku od 12 do 35. miesiąca życia. Przysługuje w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko, lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego, do 1900 zł miesięcznie. Świadczenie to jest zależne od aktywności zawodowej rodziców. Przysługuje w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie osiągają przychód, którego podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, które od 1 lipca 2024 r. wynosi 4300 zł. W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, świadczenie przysługuje pod warunkiem podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu od podstawy wynoszącej co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Więcej o tym świadczeniu można znaleźć w artykule: Od 1500 zł do 1900 zł dla rodziców dzieci od 12 do 36 miesiąca życia. Czy trzeba zawierać umowę aktywizującą?

