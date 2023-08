2939,70 zł otrzymają wszyscy czwartoklasiści w roku szkolnym 2023/24

Na zakup 394 346 laptopów dla czwartoklasistów przeznaczymy w tym roku ponad miliard zł. Otrzymają je wszyscy uczniowie klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych w Polsce. „Program wyposażania w laptopy uczniów klas IV zostanie z uczniami na stałe dzięki ustawie, którą w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji przygotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Musimy zabezpieczyć kolejne roczniki tak, aby nowoczesny sprzęt był niezmiennym elementem polskiego systemu oświaty. To kolejny zastrzyk nowych technologii po programach realizowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Cyfryzacji w latach 2015-23. Wymogi współczesnej gospodarki są wyższe niż kiedyś i kompetencje cyfrowe nie są już opcją dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. Polska młodzież ma świetne wyniki w międzynarodowych badaniach umiejętności matematycznych i powszechny dostęp do sprzętu pomoże wykorzystać ten potencjał” – dodał minister Cieszyński.

Inwestycje w edukację, cyfryzację czy technologie są kluczowe dla przyszłości Polski. Uczniowie muszą mieć równy dostęp do odpowiedniego sprzętu, aby móc w tych mianach uczestniczyć. „Laptopy będą własnością uczniów, a właściwie ich rodziców. To oni będą decydować, w jakim zakresie dzieci będą z nich korzystać, choć oczywiście naszym głównym celem jest wprowadzenie nowych technologii na stałe do edukacji dzieci i młodzieży” – podkreśla szef resortu cyfryzacji.

Przekazanie laptopów będzie następować na podstawie umowy zawartej przez gminę lub szkołę z rodzicem ucznia. Wzór umowy określony zostanie w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji.