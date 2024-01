Do kiedy trzeba wystawić oceny za pierwszy semestr roku 2023/2024? Niektórzy poznali wyniki dzieci przed świętami, a inni będą musieli na nie jeszcze poczekać.

Dobiega końca pierwszy semestr nauki w szkołach. Jednak nie wszyscy nauczyciele wystawili już oceny śródroczne. Niektórzy rodzice poznali wyniki swoich dzieci jeszcze przed Bożym Narodzeniem, a inni będą musieli na nie poczekać niemal do końca stycznia. Dlaczego tak jest?<

Najwięcej rodziców pozna oceny za pierwszy semestr pomiędzy 13 a 20 stycznia 2024 roku

Przepisy nie określają konkretnej daty zakończenia pierwszego semestru nauki. Rodziców często niepokoi to, że u dzieci znajomych oceny zostały już wystawiona, a oni nie wiedzą jeszcze na czym „stoją” ich dzieci. W takich sytuacjach należy pamiętać o tym, że daty, które są w tym zakresie graniczne w poszczególnych szkołach nie są terminami powszechnie obowiązującymi, a wynikają z harmonogramu roku szkolnego obowiązującego w danej placówce. Jednak choć termin zakończenia pierwszego semestru nie został odgórnie określony, to biorąc pod uwagę czas trwania roku szkolnego oraz termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, rady klasyfikacyjne odbywają się w większości szkół pod koniec stycznia, a oceny podsumowujące pierwszy semestr są zazwyczaj wystawiane pomiędzy 13 a 20 stycznia, co pozwala na zrównoważenie czasu trwania pierwszego i drugiego semestru nauki.

Pierwszy semestr nie musi się kończyć feriami zimowymi

Oznacza to, że choć w świadomości wielu uczniów i rodziców to ferie zimowe dzielą rok szkolny na dwa semestry, to jednak drugi semestr w większości szkół rozpocznie się jeszcze przed feriami, które w poszczególnych województwach odbywają się w różnych terminach. W roku szkolnym 2023/2024 jako pierwsze będą wypoczywały dzieci z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego (od 15 do 28 stycznia 2024 r.), a w dalszej kolejności z podlaskiego i warmińsko-mazurskiego (od 22 stycznia do 4 lutego 2024 r.), z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego (od 29 stycznia do 11 lutego 2024 r.,), a w ostatnim terminie kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego (od 12 do 25 lutego 2024 r.).



