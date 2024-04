Co każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty w 2024 r.

Złóż wniosek o 800 plus do 30 kwietnia 2024 r.

Wniosek o 800 plus złożony do 30 kwietnia 2024 r. gwarantuje wypłatę świadczenia w każdym miesiącu bez opóźnień. Złóż wniosek do końca kwietnia, jeśli chcesz zachować ciągłość wypłaty 800 plus. Sprawdź, co się stanie w przypadku złożenia wniosku po terminie 30 kwietnia.