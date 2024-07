Nadal można dostać od 1000 do 2000 złotych dopłaty do wypoczynku dzieci. Chodzi o obozy sportowe. Wniosek do 15 września

Nadal można dostać od 1000 do 2000 złotych dopłaty do wypoczynku dzieci. Chodzi o obozy sportowe. Wniosek trzeba złożyć do 15 września. W czasie obozu mają się odbywać co najmniej 2 godziny zajęć sportowych dziennie, wewnętrzne zawody, turnieje i wycieczki.

Dofinansowanie obozów sportowych dla dzieci i młodzieży

Fundacja Lotto nadal przyjmuje wnioski o dofinansowanie niekomercyjnych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. Mogą je składać organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej (stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, fundacje). Wnioski mogą dotyczyć dzieci i młodzieży urodzonych w latach 2000–2018, tj. w wieku od 6 do 24 lat. Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT), w ramach programu „Sportowe Wakacje +". Dofinansowanie obejmuje maksymalnie 95 proc. kosztów, przy czym na jednego uczestnika obozu jest to maksymalnie 100 złotych na dzień i nie więcej niż 1000 zł na cały okres trwania obozu, a w przypadku obozów sportowych w Centralnych Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich (nadzorowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki) kwota dofinansowania na jednego uczestnika nie może przekroczyć 200 zł za dzień obozu, jednak nie więcej niż 2000 zł za cały okres obozu. Projekt jest realizowany w okresie od 20 czerwca do 30 września 2024 roku – w tym okresie muszą odbyć się obozy. Obóz powinien: mieć sportowy charakter,

trwać co najmniej 7 dni oraz musi być przeprowadzony w sposób ciągły tj. kolejno w czasie następujących po sobie dni, natomiast dofinansowaniem może być objęte maksymalnie 10 dni obozu,

realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,

mieć charakter wyjazdowy,

odbywać się wyłącznie na terenie Polski,

być zorganizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W czasie obozu mogą być organizowane wewnętrzne zawody, turnieje, a także wycieczki krajoznawcze, wydarzenia kulturalne, itp. Dofinansowanie można otrzymać na nie więcej niż 50 uczestników obozu. Co istotne, kadra szkoleniowa musi składać się wyłącznie z osób posiadających uprawnienia trenera lub instruktora sportu. Wśród kosztów kwalifikowalnych są: transport,

wyżywienie,

zakwaterowanie,

ubezpieczenie na czas obozu,

wynagrodzenie prowadzących zajęcia sportowe,

wynajem obiektów sportowych,

działania kulturalne: aktywności polegające tylko i wyłącznie na wyjściu do kina, teatru, muzeum (innej instytucji kultury), zwiedzaniu zabytków – dofinansowanie obejmuje koszty zakupu biletów wstępu oraz usług przewodnika. Wskazane jest uwzględnienie w programie obozu zajęć z historii polskiego sportu. Jeden podmiot może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 5 obozów, jednak na każdy obóz należy złożyć osobny wniosek.

