Co się zmieni 1 września 2024 r.? Czy w szkołach szykuje się rewolucja? Co jeszcze oprócz odchudzonej podstawy programowej czeka uczniów, rodziców i całą kadrę nauczycielską w nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025? Podwyżki dla nauczycieli? Wcześniejsze emerytury nauczycielskie? Jak będą wyglądały lekcje religii w szkołach?

Nadchodzący rok szkolny 2024/2025 r. może wielu z nas zaskoczyć. Oprócz odchudzenia podstawy programowej, w nowym roku czeka nas wiele zmian, które swoim zasięgiem obejmą nie tylko uczniów i podstawę programową, ale także nauczycieli. We wrześniu możemy spodziewać się także m.in. wcześniejszej emerytury nauczycielskiej dla części nauczycieli spełniających określone warunki. Ponadto, wchodzi także obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy. Będą także zmiany dotyczące lekcji religii w szkołach, a także wprowadzenie nauki pierwszej pomocy.

Od 1 września 2024 r. wcześniejsza emerytura nauczycielska

Od 1 września 2024 r. nauczyciele spełniający określone warunki będą mogli przejść na emeryturę w wieku niższym niż jest określony w ustawie emerytalnej. Na wcześniejszą emeryturę będą mogli przejść nauczyciele, którzy urodzili się przed 1 września 1966 roku. Nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1966 r. a przed dniem 1 września 1969 r. będą mogli przejść na taką emeryturę od 1 września 2025 r. A nauczyciele urodzeni po dniu 31 sierpnia 1969 r. będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę od 1 września 2026 r.

Zmiany te dotyczą nauczycieli, którzy rozpoczęli przed dniem 1 stycznia 1999 r. faktyczne wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego, a także mają okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym, co najmniej 20 lat faktycznego wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego. Ponadto, nie przysługuje im prawo do przejścia na emeryturę bez względu na wiek na podstawie art. 88 ust. 2a Karty Nauczyciela (a więc dla osób, które wykonywały pracę pedagogiczną w szczególnym charakterze).

Podwyżki dla nauczycieli

27 sierpnia Rada Ministrów przyjmie projekt budżetu na 2025 r. Nauczyciele w 2024 r. wywalczyli podwyżkę o 30 – 33 proc. Premier Donald Tusk jeszcze pod koniec czerwca zapowiedział podwyżki dla sektora budżetowego. Dodał, że rząd przyjął 4,1 proc. jako wskaźnik podwyżki pensji w budżetówce na rok 2025. Związek Nauczycielstwa Polskiego domaga się podwyżki o 15 proc. dla wszystkich nauczycieli.

Obowiązek szkolny dla dzieci z Ukrainy

Z początkiem roku szkolnego, od 1 września 2024 zostanie wprowadzony obowiązek szkolny dla uczniów z Ukrainy. Szacuje się, że obejmie on ok. 50-60 tys. uczniów. Ma to związek z powiązaniem wypłat 800 plus z wykonywaniem obowiązku szkolnego.

Lekcje religii w szkołach

Począwszy od roku szkolnego 2024/2025 nie będzie oceny z religii i etyki na świadectwie. Same lekcje religii i etyki także ulegną zmianie. Będą przeprowadzane w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych - w klasach I-III, IV-VI i VII-VIII szkoły podstawowej.

Pierwsza pomoc w szkołach

Uczniowie szkół podstawowych począwszy od roku szkolnego 2024/2025 będą mieli obowiązkowe zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. W klasach I-III będą uczyli się jej podczas zajęć z edukacji przyrody, a w klasach IV-VIII nauka pierwszej pomocy będzie prowadzona podczas zajęć z wychowawcą.

Odchudzenie podstawy programowej

W roku szkolnym 2024/2025 wchodzi nowa, odchudzona podstawa programowa. W szkołach podstawowych (klasy IV–VIII)zmiany w podstawie programowej dotyczą: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego – kaszubskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, informatyki. W liceach i technikach zmiany w podstawie programowej dotyczą: języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka łacińskiego, języka mniejszości narodowej lub etnicznej, języka regionalnego – kaszubskiego, historii, historii i teraźniejszości, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, informatyki, filozofii, języka łacińskiego i kultury antycznej, historii muzyki, historii sztuki.