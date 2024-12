Granty po 10 tyś złotych dla uczniów klas 7 oraz 8 szkół podstawowych? Tak, to możliwe. Zapoznaj się ze szczegółami i złóż wniosek do 7 stycznia 2025 r.

Jak poinformował Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej Do 7 stycznia 2025 roku szkoły mogą składać wnioski do programu Fundacji PGNiG EkoCzynni. Do zdobycia jest 100 grantów po 10 tys. złotych na lokalne działania proekologiczne.

REKLAMA

Dla kogo granty w 2025 r.?

Program jest przeznaczony dla nauczycieli i uczniów klas 7-8 szkół podstawowych, a jego celem jest promocja lokalnych inicjatyw ekologicznych oraz zachęcenie młodzieży do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć alternatywnych źródła energii, rewitalizacji zieleni, sprzątania i gospodarki odpadami, ochrony środowiska, szczególnie w zakresie ochrony zasobów wodnych, akcji edukacyjnej, oczyszczania powietrza, zasady 8R etc. Zespoły mogą również zgłosić własny pomysł związany z ekologią i ochroną środowiska.