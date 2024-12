99 zł na ucznia w przypadku klas I–III, 185 zł na ucznia klasy IV, 238 zł na ucznia klasy V i VI, 330 zł na ucznia klas VII i VIII. Natomiast kwota dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe wynosi do 55 zł na ucznia – w przypadku klas I–III oraz do 27,50 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII. Tak wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r.

Dnia 20 marca 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 413). Na dzień pisania niniejszego artykułu tj. 07.12.2024 r. projektu rozporządzenia na 2025 rok jeszcze nie ma, ale przyjrzyjmy się jak dotacje na podręczniki dla uczniów kształtowały się na przestrzeni ostatnich 3 lat.

Ile otrzymał uczeń w 2024 r.

Podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne wyniosły 99 zł na ucznia – w przypadku klas I–III. Z kolei materiały ćwiczeniowe to koszt 55 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;

Podręczniki lub materiały edukacyjne w starszych klasach:

185 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,

– w przypadku klasy IV, 238 zł na ucznia – w przypadku klas V i VI,

– w przypadku klas V i VI, 330 zł na ucznia – w przypadku klas VII i VIII;

Materiały ćwiczeniowe dla klas IV–VIII wyniosły 27,50 zł na ucznia.

Dotacja na ucznia w 2023 r. i 2022 r.

Jak informował wówczas resort edukacji dotacja celowa obliczana i przyznawana na wyposażenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w roku 2023 oraz 2022 kształtowała się następująco:

podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości 90 zł na ucznia - w przypadku klas I–III; materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 50 zł na ucznia - w przypadku klas I–III; podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości: 168 zł na ucznia - w przypadku klasy IV; 216 zł na ucznia - w przypadku klasy V i VI; 300 zł na ucznia - w przypadku klasy VII i VIII; materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 25 zł na ucznia - w przypadku klas IV–VIII.

Czy w 2025 r. uczniowie otrzymają wyższe dotacje?

Zacząć należy od tego, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami rozporządzenie musi zostać wydane. Dlaczego? Odpowiedź znajdziemy w art. 60 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, który zakłada coroczne wydawanie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania rozporządzenia w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Z jednej strony w związku z rosnącymi cenami można się spodziewać, że również wzrosną ceny podręczników. Z drugiej w roku 2022 oraz 2023 kwota dotacji nie uległa zmianie.