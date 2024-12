Emeryci pytają ZUS: Dlaczego nie informowaliście nas, że pomniejszycie nam emeryturę? Nie mieliśmy komputerów, dostępu do Internetu

Emeryt pyta się za naszym pośrednictwem ZUS dlaczego w sierpniu 2018 roku – kiedy już 5 lat działała zasada pomniejszania emerytalne o kwoty wypłacone za okres emerytury wcześniejszej - dlaczego żaden z pracowników ZUS nie poinformował go przy wyborze wcześniejszej emerytury na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej, jakie są tego konsekwencje.

Co więcej emeryt miał możliwość skorzystania z emerytury pomostowej, ale nie skorzystał z niej bo nie zdawał sobie sprawy z tego, że emerytura powszechna nie jest pomniejszana w przypadku

List czytelnika Infor.pl o przeliczaniu emerytur – pełny list

Emeryci wygrywają, ale nie wszyscy którzy wnioskowali o emeryturę wcześniejszą. Dlaczego wyrok TK z 4 czerwca 2024 roku nie dotyczy osób, którzy wnioskowali o emeryturę wcześniejszą po 1 stycznia 2013 roku? Domyślam się, że ci emeryci nie są ujęci w wyroku, ponieważ wiedzieli o przepisie pomniejszającym emerytury powszechne, który już był wdrożony w życie. Jeśli chodzi o moją osobę to jestem jeden z tych pokrzywdzonych. W sierpniu 2018 roku przepis działał już ponad 5 lat a ja przy wnioskowaniu o emeryturę wcześniejszą na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej (największy wymóg bo co najmniej 25 lat stażu pracy, w tym co najmniej 15 lat stażu w szkodliwych warunkach na dzień 1 stycznia 1999 roku) nie wiedziałem o pomniejszaniu emerytury powszechnej o kwotę pobranych wcześniejszych emerytur. Nie wiedziałem, ponieważ nie miałem dostępu do Internetu, komputera, mediów ogólnopolskich, a przepis uchwalono z zaskoczenia bez uzasadnienia i bez informacji w ZUS przy składaniu wniosku o wcześniejszą emeryturę. Również nie wiedziałem, że jednocześnie miałem możliwość skorzystania z emerytury pomostowej, po której nie pomniejsza się emerytury powszechnej nie stosując art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej. A wspomniana informacja w ZUS przy składaniu wniosku pozwoliłaby mi odstąpić od wniosku na podstawie art. 184 ustawy emerytalnej a wnioskować o emeryturę pomostową. Niestety przedstawicielka w ZUS wiedziała o korzystniejszej dla mnie emeryturze, a nie informowała. Takich jak ja jest więcej niedoinformowanych emerytów, co przełożyło się na mniejsze emerytury powszechne do około 1000 zł netto miesięcznie.

ZUS przegrywa przed sądem wyrok TK z 4 czerwca 2024 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z 15 października 2024 r. (sygn. akt VIU 1016/24)

1) Sąd Okręgowy zmienia decyzję ZUS i przyznaje emerytowi prawo do przeliczenia emerytury w wysokości bez zmniejszania o sumy kwot pobranych wcześniej emerytur od dnia 17 lipca 2024 r. (za trzy lata wstecz - jest to więc mniej niż chciał emeryt domagając się przeliczenia od 2017 r.)

2) Sąd Okręgowy stwierdza, że organ rentowy ponosi odpowiedzialność za nieustalenie ostatniej przesłanki niezbędnej do wydania decyzji od dnia 4 lipca 2024 r. (miesiąc od wyroku TK) do dnia zapłaty

Sąd: ZUS zabrał niesłusznie emerytowi 137 361,57 zł kapitału emerytalnego Własne

ZUS odmawia wznowienia postępowań

Portal Infor.pl zapytał ZUS dlaczego odmawia wznowienia postępowań. Pełna treść pisma z odpowiedzią ZUS w załączniku (format) WORD

pismo ZUS w sprawie wyroku TK (w odpowiedzi na zapytanie Infor.pl)

