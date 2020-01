Trzynasta emerytura w kwietniu 2020 r.

Trzynasta emerytura 2020

Wypełniamy zobowiązanie będące wyrazem solidarności międzypokoleniowej, która sprawia, że los blisko 10 mln emerytów i rencistów będzie poprawiony – podkreślił premier Mateusz Morawiecki w Sejmie podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy dotyczącego wypłaty tzw. trzynastej emerytury i renty.

W kwietniu 2020 r. emeryci i renciści otrzymają dodatkowo 1200 zł brutto. Pieniądze zostaną wypłacone automatycznie, bez żadnych formalności. Wypłata odbędzie się bez względu na wysokość pobieranego świadczenia.

reklama reklama



Polecamy: Prawo pracy i ZUS 2020 - pakiet STANDARD

Coroczna trzynastka

Premier zapewnił, że trzynasta emerytura będzie wypłacana corocznie. To stały dodatek dla wszystkich emerytów i rencistów – zaznaczył szef rządu.

Jak podkreślił Mateusz Morawiecki, coroczne świadczenie wpisuje się w program Emerytura plus, do którego należy także podniesienie emerytur poprzez obniżkę podatku PIT (średnioroczny zysk dla emerytów to ok. 240 zł) oraz waloryzacja emerytur na poziomie co najmniej 70 zł. Dla osób starszych rząd realizuje ponadto takie projekty, jak Domy Seniora czy darmowe leki dla osób powyżej 75. roku życia.

To wszystko jest wielkim, dodatkowym impulsem dla tych, którzy budowali naszą teraźniejszość – dla emerytów i seniorów, którym winni jesteśmy oddanie sprawiedliwości – powiedział premier. Dlatego dzielimy się z nimi owocami wzrostu – dodał.