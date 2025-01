Wielu seniorów, oprócz podstawowego świadczenia emerytalnego, ma szansę również na otrzymanie do niego szeregu dodatków. Jednym z nich jest świadczenie ratownicze, do którego prawo rozszerzono od 1 stycznia 2025 rok

Rozszerzono prawo do świadczenia ratowniczego

Regulacje dotyczące świadczenia ratowniczego zawarte w przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych obowiązują od 1 stycznia 2025 roku w znowelizowanym brzmieniu. Rozszerzono prawo do świadczenia ratowniczego oraz definicję czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych o uczestnictwo w szkoleniach lub ćwiczeniach. To samo rozwiązanie zaproponowano przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w ochotniczej straży pożarnej, gdzie przy szkoleniach lub ćwiczeniach nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej. I tak, od 1 stycznia 2025 roku, świadczenie ratownicze przysługuje z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej strażakowi OSP, który:

1) czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach:

a) w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat,

b) w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat oraz

2) osiągnął:

a) w przypadku mężczyzn – 65 rok życia,

b) w przypadku kobiet – 60 rok życia.

Przez czynne uczestnictwo należy w tym wypadku rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Nie jest to więc wymóg stałego, codziennego uczestnictwa w tych akcjach, działaniach, szkoleniach lub ćwiczeniach. Co więcej, nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat.

Kwota świadczenia ratowniczego podlega corocznej waloryzacji i od 1 marca 2024 roku wynosi ono 258 zł. Najbliższa waloryzacja będzie miała miejsce już w marcu 2025 roku. Według prognoz wskaźnik tej waloryzacji wyniesie 5,82 proc. Oznacza to, ze świadczenie ratownicze wzrośnie do 273 zł.

Aby je otrzymać, trzeba złożyć wniosek. Może zrobić to nie tylko sam zainteresowany, ale również jego przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik albo opiekun prawny. Świadczenie jest przyznawane przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla siedziby ochotniczej straży pożarnej wnioskującego, a wypłaca je Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA. Wypłata ma miejsce do 15 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym je przyznano. Prawo do świadczenia ustaje wraz ze śmiercią osoby uprawnionej.