Specjalne świadczenie przysługujące najstarszym seniorom posiadającym polskie obywatelstwo zostało znowelizowane. Od stycznia 2025 roku jego wysokość została wyrównana, a od marca 2025 roku, zgodnie z prognozą, wzrośnie o 363,52 zł.

Specjalne świadczenie dla seniorów

Seniorzy, którzy skończą 100 lat i posiadają polskie obywatelstwo, mogą liczyć na świadczenie honorowe nazywane dodatkową emeryturą. I choć funkcjonuje ona już od lat (od 1972 roku), to jednak od 1 stycznia 2025 roku istotnie zmieniły się zasady jej przyznawania. Do końca 2024 roku wysokość świadczenia, które otrzymywał stulatek była uzależniona od wysokości kwoty bazowej, która obowiązywała w dniu jego setnych urodzin. Świadczenie było przyznawane dożywotnio i nie podlegało waloryzacji. Innymi słowy, raz przyznane, było wypłacane w takiej samej wysokości aż do śmierci uprawnionego. Sprawiało to, że osoby pobierające świadczenie honorowe dla stulatków otrzymywały je w różnej wysokości, w zależności od tego, w którym momencie nabyły do niego prawo (skończyły 100 lat). Wysokość świadczenia kształtowała się od 3308,33 zł, do których prawo seniorzy nabyli w okresie od 1 marca 2015 r. do 29 lutego 2016 r., aż do 6246,13 zł, do których prawo można było nabyć od 1 marca 2024 r. Różnica w wysokości świadczeń była więc istotna.

Od marca 2025 roku wzrost o 363,52 zł

W dniu 1 stycznia 2025 roku weszła w życie ustawa z 18 października 2024 r. o świadczeniu honorowym z tytułu ukończenia 100 lat życia. Zgodnie z jej postanowieniami, od tego dnia wszyscy uprawnieni do świadczenia honorowego otrzymują je w jednakowej wysokości – 6246,13 zł. Dodatkowo będzie ono podlegało corocznej waloryzacji, która będzie się odbywała na takich samych zasadach, jak waloryzacja innych świadczeń emerytalno-rentowych. Oznacza to, że pierwsza waloryzacja będzie miała miejsce już w marcu 2025 roku. Według prognoz wskaźnik waloryzacji wyniesie 5,82 proc. Oznacza to, ze świadczenie dla seniorów wzrośnie o 363,52 zł i osiągnie poziom 6609,65 zł.

Jak uzyskać prawo do świadczenia

Osoby, które ukończyły 100 lat i mają prawo do świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym, otrzymają świadczenie z urzędu (bez konieczności złożenia wniosku). W przypadku seniorów, którzy nie pobierają tego rodzaju świadczeń, może ono zostać przyznane na wniosek. Warto pamiętać, że świadczenie to przysługuje również tym osobom, które nie przepracowały ani jednego dnia i nie wypracowały własnej emerytury ani renty.

Decyzję w sprawie wydaje i świadczenie wypłaca organ wypłacający już seniorowi świadczenie o charakterze emerytalno-rentowym, a więc może to być: organ rentowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojskowy organ emerytalny, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA, Biuro Emerytalne Służby Więziennej lub Wojskowe Biuro Emerytalne, organ wypłacający prokuratorom uposażenie z tytułu przejścia w stan spoczynku, organ wypłacający sędziom uposażenie z tytułu przejścia w stan spoczynku. Świadczenie to podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych oraz potrąca się od niego składkę na ubezpieczenie zdrowotne.