Można załatwić sprawę w ZUS-ie mieszkając za granicą. Jak złożyć wniosek o polską emeryturę z zagranicy?

Można załatwić sprawę w ZUS-ie mieszkając za granicą. Jak złożyć wniosek o polską emeryturę z zagranicy?

18 grudnia 2025, 09:38
Można załatwić sprawę w ZUS-ie mieszkając za granicą. Jak złożyć wniosek o polską emeryturę z zagranicy?
Można załatwić sprawę w ZUS-ie mieszkając za granicą. Jak złożyć wniosek o polską emeryturę z zagranicy?
Materiały prasowe

Rodacy, którzy mieszkają poza Polską, są przekonani, że nie jest łatwo skontaktować się z ZUS-em w indywidualnej sprawie, bez osobistej wizyty w kraju. Tymczasem większość spraw w Zakładzie można obsłużyć online, a informacje uzyskać podczas e-wizyty, nie opuszczając miejsca swojego zamieszkania.

Wirtualne spotkanie z pracownikiem ZUS-u (e-wizyta)

Z ekspertem ZUS-u możemy odbyć wirtualne spotkanie bez konieczności odwiedzania placówki, wystarczy zarezerwować e-wizytę i nawiązać połączenie. - Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla osób, które nie mają możliwości osobistego odwiedzenia ZUS-u ze względu na swój stan zdrowia, albo mieszkają poza granicami kraju – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim. – Dzięki zdalnej wideorozmowie nasi rodacy, którzy od dziesiątek lat mieszkają np. w USA czy w Kanadzie, mogą dowiedzieć się, jakie dokumenty zgromadzić, w jakiej formie wysłać je do Zakładu i jak złożyć wniosek o polską emeryturę. By uzyskać informację, nie muszą przyjeżdżać do kraju – dodaje rzeczniczka.

Warto pamiętać o tym, że w tym samym momencie na świecie jest różna pora. Gdy będziemy umawiać się na rozmowę online, należy wziąć pod uwagę strefy czasowe i różnice między kontynentami. Wybierając godzinę połączenia uwzględnić to, by spotkanie odbyło się o takiej porze, które dla obu stron będą dogodne.

Na zdalne spotkanie, czyli e-wizytę, można umówić się w bardzo prosty sposób. Wystarczy wejść na stronę zus/e-wizyta i wybrać placówkę ZUS-u, w której mamy sprawę do załatwienia. Nie trzeba mieć do tego specjalistycznego sprzętu, wystarczy komputer z dostępem do kamery i mikrofonem podłączony do internetu, tablet albo zwykły smartfon. – Emerytury i renty zarówno krajowe jak i międzynarodowe to nie jedyny zakres spraw, które można poruszyć podczas rozmowy. Kontaktując się poprzez internet, uzyskamy także informacje w zakresie zasiłków i zwolnień lekarskich, sprawach związanych z prowadzeniem firmy, czy też potwierdzimy profil PEU/eZUS. Podczas wideorozmowy uzyskamy także pomoc w sprawach dotyczących świadczeń dla rodziny i świadczenia wspierającego – wyjaśnia Katarzyna Krupicka.

Mieszkam za granicą, gdzie mogę złożyć wniosek o emeryturę?

Dużym problemem dla Polaków od lat mieszkających za granicą jest sprawa związana ze składaniem wniosku o emeryturę. Dla osoby, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny i pracowała w kraju, w którym mieszka oraz nabyła tam prawo do emerytury i również pracowała wcześniej w Polsce — instytucją właściwą, do której należy złożyć wniosek o świadczenie, jest zagraniczna instytucja ubezpieczeniowa (w kraju, w którym obecnie mieszka). Na tej instytucji spoczywa obowiązek przekazania wniosku emerytalnego do instytucji ubezpieczeniowych wszystkich państw, w których wnioskodawca pracował. Wszystkie instytucje przyjmą tę samą datę złożenia dokumentu.

Jeśli nasz rodak mieszkający za granicą ma tylko okresy pracy w Polsce, wtedy pisemny wniosek o emeryturę wraz z niezbędnymi załącznikami może przesłać do ZUS-u pocztą lub złożyć go osobiście w najbliższej placówce. Można także wniosek złożyć elektronicznie przez PUE/eZUS. Żeby to zrobić, wnioskodawca musi mieć założone konto na PUE/eZUS oraz profil zaufany na Elektronicznej Platformie Usług Administracyjnych (ePUAP) albo bezpieczny podpis elektroniczny (podpis kwalifikowany). Dokumenty (oryginalne), które dołączane są do wniosku i przesyłane elektroniczne, powinny być złożone w placówce ZUS-u lub wysłane pocztą.

Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Prawo
Można załatwić sprawę w ZUS-ie mieszkając za granicą. Jak złożyć wniosek o polską emeryturę z zagranicy?
18 gru 2025

Rodacy, którzy mieszkają poza Polską, są przekonani, że nie jest łatwo skontaktować się z ZUS-em w indywidualnej sprawie, bez osobistej wizyty w kraju. Tymczasem większość spraw w Zakładzie można obsłużyć online, a informacje uzyskać podczas e-wizyty, nie opuszczając miejsca swojego zamieszkania.
