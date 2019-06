PPK – od kiedy?

Wejście w życie PPK

Ustawa o PPK przewiduje cztery etapy, w których firmy będą obejmowane PPK. Termin objęcia reżimem ustawy o PPK poszczególnych podmiotów zatrudniających jest uzależniony od wielkości poszczególnych podmiotów mierzonej liczbą osób zatrudnionych. Na jaki dzień należy zweryfikować liczbę osób zatrudnionych w firmie, wskazują wprost przepisy ustawy. Zgodnie z art. 134 ust. 1 ustawy o PPK weryfikacji liczby osób zatrudnionych należy dokonać według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku, a następnie na dzień 30 czerwca 2019 roku i 31 grudnia 2019 roku. Od kiedy w firmie powstanie PPK jest uzależnione od tego, jaka zostanie ustalona na te daty liczba osób zatrudnionych.

Liczba osób zatrudnionych

I tak:

jeśli na dzień 31 grudnia 2018 roku w firmie było co najmniej 250 osób zatrudnionych – firma zostanie objęta reżimem ustawy o PPK od dnia 1 lipca br.

jeśli na dzień 30 czerwca br. w firmie będzie co najmniej 50 osób zatrudnionych firma zostanie objęta reżimem ustawy o PPK od dnia 1 stycznia 2020 roku

jeśli na dzień 31 grudnia br. w firmie będzie co najmniej 20 osób zatrudnionych – firma zostanie objęta reżimem ustawy o PPK od dnia 1 lipca 2020 roku

pozostałe podmioty zatrudniające, w tym niezależnie od stanu zatrudnienia podmioty będące jednostkami sektora finansów publicznych – zostaną objęte reżimem ustawy o PPK od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Podpisanie umowy o zarządzanie

To jednak nie oznacza, że już 1 lipca, czy dla mniejszych firm – 1 stycznia 2020 roku, 1 lipca 2020 roku, 1 stycznia 2021 roku w firmach tych mają działać PPK. Do utworzenia PPK jest bowiem niezbędne zawarcie z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK. Z kolei przepisy wskazują w jakich terminach taka umowa powinna zostać zawarta przez poszczególne firmy.

I tak:

firma objęta reżimem ustawy od dnia 1 lipca br. – umowę o zarządzanie PPK powinna zawrzeć najpóźniej do 25 października br.

firma objęta reżimem ustawy o PPK od dnia 1 stycznia 2020 roku – umowę o zarządzanie PPK powinna zawrzeć najpóźniej do 24 kwietnia 2020 roku

firma objęta reżimem ustawy o PPK od dnia 1 lipca 2020 roku – umowę o zarządzanie PPK powinna zawrzeć do 27 października 2020 roku

podmiot objęty reżimem ustawy o PPK od dnia 1 stycznia 2021 roku – umowę o zarządzanie powinien zawrzeć do 23 kwietnia 2021 roku (wyjątek: podmiot będący jednostką sektora finansów publicznych umowę o zarządzanie powinien zawrzeć do 10 kwietnia 2021 roku).

To oznacza, dla przykładu, że firma w której na dzień 31 grudnia 2018 roku było 300 osób zatrudnionych powinna podpisać z wybraną instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK najpóźniej do 25 października br. Po jej podpisaniu, powinna zapisać do PPK osoby zatrudnione podpisując w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK.

Grupa kapitałowa

Przepisy przewidują również wyjątek od powyżej wskazanych terminów utworzenia PPK w firmie. Zgodnie z art. 134 ust. 4 ustawy o PPK podmioty zatrudniające, należące do jednej grupy kapitałowej są uprawnione do zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK w terminie, w którym reżimem ustawy zostanie objęty podmiot należący do tej grupy kapitałowej, w którym jest największa liczba osób zatrudnionych. Pozwala to na wcześniejsze utworzenie PPK przez mniejsze podmioty. Będą mogły one utworzyć PPK w tym samym czasie co największy podmiot z grupy kapitałowej, do której należą. To, że dany podmiot zatrudniający należy do grupy kapitałowej w skład której wchodzą inne podmioty zatrudniające, nie zmienia zasad ustalania stanu zatrudnienia, od którego uzależnione jest objęcie go reżimem ustawy o PPK. Każdy z takich podmiotów zlicza osoby zatrudnione oddzielnie.