3 kroki wdrożenia PPK w firmie 50+

Jak wdrożyć PPK w firmie zatrudniającej co najmniej 50 osób?

Dla pracownika udział w programie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest zawsze dobrowolny. Pracodawcy, a posługując się językiem ustawy – podmioty zatrudniające, muszą jednak utworzyć PPK, jeżeli spełniają wymagania wskazane w przepisach.

Tworzenie PPK jest pewnym procesem. Zanim omówimy jego poszczególne etapy, ustalmy, którzy pracodawcy wchodzą do programu PPK na jego II etapie, tj. od 1 stycznia 2020 roku.

Firmy, które miały na 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych, stosują przepisy ustawy o PPK od 1 stycznia 2020 r.

Termin, w jakim pracodawca musi uruchomić PPK dla swojej załogi, zależy od wielkości tego pracodawcy, mierzonej wielkością zatrudnienia. Najwięksi pracodawcy (zatrudniający 250 i więcej osób) mają już za sobą wdrożenie PPK. Na rachunki PPK osób zatrudnionych w tych podmiotach wpływają już kolejne wpłaty. Następny etap wdrażania PPK obejmuje pracodawców, którzy na dzień 30 czerwca 2019 r. zatrudniali co najmniej 50 osób (Pracodawca 50+).

PPK nie tworzy się dla wszystkich zatrudnionych w danej firmie i nie wszystkich uwzględnia się w stanie zatrudnionych. PPK dotyczy tylko tych pracowników, którzy mieszczą się w definicji osoby zatrudnionej. Ustawa o PPK precyzyjnie wskazuje kogo obejmuje PPK. Odsyłamy Państwa do Słowniczka – Osoba zatrudniona.

Stosowanie ustawy o PPK

zasadniczo oznacza obowiązek utworzenia PPK w danej firmie. Pracodawca może zwolnić się z tego obowiązku, jeżeli w dniu, od którego stosuje się do niego ustawę o PPK (w tym przypadku od 1 stycznia br.), prowadził pracowniczy program emerytalny (PPE) oraz naliczał i odprowadzał składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia dla co najmniej 25% osób zatrudnionych.

Przed przystąpieniem do wdrożenia PPK w firmie niezbędne są odpowiednie czynności przygotowawcze. Należy do nich poinformowanie pracowników o zasadach funkcjonowania PPK, a także o przysługujących im prawach. Może się okazać, że w procesie tworzenia PPK niezbędne będzie zaangażowanie takich obszarów w firmie jak kadry i płace, IT czy dział prawny. Pracodawca musi również odpowiednio zaplanować koszty obsługi PPK oraz finansowane przez siebie wpłaty na program.

Wdrażanie PPK krok po kroku

Przejdźmy teraz do poszczególnych etapów wdrażania PPK dla Pracodawcy:

1. Wybierz instytucję finansową wspólnie z Twoimi pracownikami

Pracodawca nie wybiera instytucji finansowej sam. Powinien porozumieć się w tej sprawie z zakładową organizacją związkową, a jeżeli taka organizacja nie działa w firmie, to z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym u tego pracodawcy.