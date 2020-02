Deklaracja o zwiększeniu wpłaty na PPK - wzór

Jak zwiększyć wpłatę na PPK?

Wpłaty na Twój rachunek prowadzony w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) będą pochodzić z trzech źródeł – od Ciebie samego, od pracodawcy i od państwa. Wpłaty od państwa to stałe kwoty. Natomiast wpłaty pracodawcy i pracownika stanowią określony procent wynagrodzenia. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą zwiększyć wysokość wpłat do PPK.

Po tym, jak pracodawca zawrze w Twoim imieniu umowę o prowadzenie PPK, formalnie staniesz się uczestnikiem PPK. Twoja podstawowa wpłata, obliczana i pobierana przez pracodawcę, będzie wynosić 2% wynagrodzenia. W każdym momencie możesz ją zwiększyć o wpłatę dodatkową do PPK, w wysokości do 2% wynagrodzenia (czyli łącznie do maksymalnie 4%).

Aby zwiększyć swoją wpłatę, uczestnik PPK musi zadeklarować pracodawcy chęć jej finansowania. Może to zrobić poprzez złożenie pracodawcy deklaracji w formie pisemnej (POBIERZ WZÓR) albo poprzez specjalne aplikacje do obsługi PPK - jeżeli pracodawca takie udostępnia. Pierwsza deklaracja w zakresie finansowania dodatkowej wpłaty obowiązuje od momentu jej złożenia. Natomiast każda zmiana wysokości wpłaty dodatkowej będzie obowiązywać od następnego miesiąca po dostarczeniu deklaracji do pracodawcy.

Jeżeli oszczędzasz w PPK, Twój pracodawca jest zobowiązany do finansowania wpłaty podstawowej w wysokości 1,5% Twojego wynagrodzenia. Może jednak zwiększyć tę wpłatę o dodatkowe 2,5%. Ty i Twój pracodawca możecie łącznie zasilać rachunek PPK wpłatami w wysokości 8% wynagrodzenia. W przypadku osób spełniających - określone w ustawie o PPK - warunki otrzymania dopłat, państwo wpłaci jednorazowo 250 zł jako wpłatę powitalną oraz co roku dopłatę roczną w wysokości 240 zł.

WZÓR DEKLARACJI ZWIĘKSZENIA WPŁATY NA PPK

DEKLARACJA UCZESTNIKA PPK

W ZAKRESIE FINANSOWANIA WPŁAT DODATKOWYCH

DO PRACOWNICZYCH PLANÓW KAPITAŁOWYCH (PPK)

Deklarację należy wypełnić wielkimi literami. Deklarację składa się podmiotowi zatrudniającemu.