Świadczenie przedemerytalne 2019 – dokumenty, wysokość

Wniosek o przyznanie świadczenia i inne dokumenty

Aby uzyskać świadczenie przedemerytalne należy złożyć do ZUS następujące dokumenty:

Przede wszystkim osoba, która stara się o świadczenie przedemerytalne, powinna złożyć wniosek ESP. Wniosek ten można złożyć w każdej placówce ZUS, jednak rozpatrzy go placówka właściwa ze względu na miejsce stałego zameldowania osoby zainteresowanej (jeśli jest to Polska). Wniosek można również złożyć elektronicznie na stronie www.zus.pl poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Niezbędne jest w tym celu konto na PUE ZUS oraz posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). W elektronicznym trybie ubiegania się o świadczenia ważne jest, aby dokumenty będące załącznikami do wniosku wysłać pocztą bądź zanieść osobiście do ZUS.

reklama reklama

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2018/2019

Do wspomnianych dokumentów zalicza się także dokument potwierdzający datę urodzenia, świadectwa pracy potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce, przyczynę rozwiązania stosunku pracy oraz zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Powód rozwiązania stosunku pracy można przedstawić również w innym niż świadectwo pracy dokumencie. Ponadto należy złożyć formularz ERP-6. Jest to informacja o okresach składkowych i nieskładkowych. W przypadku zatrudnienia w państwach, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym lub w państwach członkowskich UE lub EFTA, należy udokumentować okresy ubezpieczenia za granicą. Jeśli zainteresowana osoba prowadziła pozarolnicza działalność, przedstawia postanowienie sadu o ogłoszeniu upadłości. Co więcej należy przedstawić dokument potwierdzający fakt aktualnego bycia bezrobotnym oraz nieodmawiania propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Jeśli bezrobotny otrzymał decyzję z powiatowego urzędu pracy, zgodnie z którą utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu na jaki został przyznany, również przedstawia ją wraz z wnioskiem o świadczenie przedemerytalne.

Brak możliwości udokumentowania okresów zatrudnienia

Jeśli dana osoba nie ma możliwości udokumentowania okresów zatrudnienia: