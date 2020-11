Najniższa emerytura w 2021 – ile wyniesie?

Projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw znalazł się w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!





Waloryzacja emerytur i rent w 2021 r.

Przy prowadzeniu zawartych w projekcie rozwiązaniach w 2021 r. najniższa emerytura wyniosłaby 1250 zł. Do kwoty 1250 zł zostałyby również podwyższone najniższe renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne.

Waloryzacja w 2021 r. ma także polegać na zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 50 zł.

Wszystkie emerytury i renty mają zostać podwyższone wskaźnikiem waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł.

Dodatkowy przepis ma zapewniać kwotę podwyżki na poziomie 50 zł dla najniższych świadczeń, gdy okaże się, iż rzeczywisty wskaźnik będzie wyższy od wskaźnika 104,16%

W takiej sytuacji waloryzacja w 2021 r. dokona się rzeczywistym wskaźnikiem waloryzacji, określonym w art. 89 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Ile wynosi najniższa emerytura w 2020 r.?

W 2020 r. emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna wynosi 1200 zł. Kwota renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy to 900 zł.

Co warto wiedzieć o waloryzacji emerytur i rent?

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca.

Waloryzacja obejmuje emerytury i renty przyznane przed terminem waloryzacji.

Zmiana wysokości emerytur i rent w ramach waloryzacji następuje z urzędu. W praktyce nie trzeba zatem składać wniosku o wypłatę wyższych świadczeń.

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Waloryzacji podlega kwota świadczenia i podstawa jego wymiaru w wysokości przysługującej ostatniego dnia lutego roku kalendarzowego, w którym przeprowadza się waloryzację.

W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu.

Polecamy serwis: Emerytury