Maląg: projekt o 14. emeryturach procedowany na początku 2021 r.

14. emerytura 2021 - kiedy wypłata?

Projekt ustawy o 14. emeryturach przeszedł przez rząd, czeka na prace komisji sejmowych, będzie procedowany na początku roku 2021, wypłaty przewidziane są na czwarty kwartał - poinformowała w piątek szefowa MRiPS Marlena Maląg. Zapewniła, że środki na ten cel są zabezpieczone.

Minister rodziny i polityki społecznej pytana na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia, o 13. emeryturę powiedziała, że "już w 2020 roku została podjęta ustawa, że na mocy ustawy emeryci będą to świadczenie otrzymywali". "Pierwsze świadczenie, przypomnę, było wypłacone w roku 2019" - dodała.





Na jakim etapie prace legislacyjne?

Odnosząc się do pytania o realizację 14. emerytur powiedziała: "projekt przeszedł przez rząd, czeka na prace komisji sejmowych, będzie procedowany na początku roku 2021, wypłaty są przewidziane na czwarty kwartał, pieniądze zabezpieczone w budżecie".

Maląg dopytywana, czy dzisiaj już nie ma wątpliwości, że jesienny termin wypłaty 14. emerytury będzie dotrzymany, odpowiedziała: "tak jak powiedziałam, projekt tej ustawy, który był procedowany na Radzie Ministrów, czeka teraz na prace w Sejmie, już jest skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, a więc zapewne w pierwszym kwartale 2021 roku będzie procedowany, tak że nie ma niebezpieczeństwa".

"Jesteśmy gotowi do realizacji, są zabezpieczone środki, w mojej ocenie to jest najważniejsze i gwarantuję, że jeżeli wysoka izba nie wniesie żadnych poprawek, to na pewno świadczenie to będzie realizowane" - zapewniła szefowa MRiPS. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

ksi/ krap/

