Wyroki sądów o nieodśnieżonym chodniku i wypadku przez lód albo śnieg. 20 000 zł do 80 000 zł. Jakie odszkodowania zapłacisz jako właściciele posesji?

Spadł śnieg. Trzeba odśnieżać. Ile wynosi kara za brak obowiązku? Jaka podstawa prawna? Kara wynika z art. 117 Kodeksu wykroczeń. To jej maksymalny wymiar. W praktyce jest mniejsza. Ale jest jeszcze problem odszkodowania cywilnego za wypadek przechodnia. Poniżej nasz artykuł z 2023 roku. Jest wciąż aktualny - nie było zmian w prawie w omówionym zakresie.

Powołany art. 117 stanowi, że kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Ustawa – gmina usuwa śnieg i lód

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowi, że samorządy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. W szczególności zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych przez zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z dróg dla pieszych przez właścicieli nieruchomości.

Ta sama ustawa – To Ty odśnieżasz chodnik

Jednak z tej samej ustawy wynika, że odśnieżanie chodnika to także obowiązek właścicieli nieruchomości. Chodzi o sytuację, gdy chodnik sąsiaduje bezpośrednio z naszą działką. Nie ma takiego sąsiedztwa, gdy miejski trawnik dzieli prywatną nieruchomość i chodnik. Nie trzeba też się zajmować przystankami, chodnikami z funkcją parkingu.

WAŻNE! Jeżeli między gminnym chodnikiem a Twoją działką jest pas zieleni (nie należącej do Ciebie), to nie masz obowiązku odśnieżania. Więcej o pasie zieleni i kwalifikacji prawnej przez sąd w poniższym artykule:

Jakie są konsekwencje cywilne przepisów, które nakładają obowiązek dbania o chodnik jednocześnie na gminę i obywatela? Gmina można potraktować jako nadzorcę. I jeżeli chodnik nie zostanie odśnieżony przez właściciela nieruchomości, to jest możliwość kierowania - w zależności od okoliczności - roszczenia o odszkodowania za szkodę (taką jak złamania nogi przechodnia), przeciwko gminie i/lub/albo właścicielowi nieruchomości.

Droga dla pieszych

Taka definicja oznacza, że musisz sprawdzić, czy obok Twojego domu - choć nie ma chodnika - jest "droga dla pieszych".

Odszkodowanie cywilne za nieodśnieżenie chodnika - od 20 000 zł do 80 000 zł

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 lutego 2020 r. (sygnatura akt: XXV C 980/18), wedle którego kobieta mocno poszkodowana na skutek upadku i ponosząca konsekwencje złamania podudzia z przemieszczeniem, powinna otrzymać 80 678 zł i odsetki . Przyczyną wypadku był niewłaściwy stan chodnika w czasie zimy .

. . Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 19 kwietnia 2021 r. (sygnatura akt: II C 372/18), którego rezultatem było świadczenie w wysokości 78 482 zł . Dodatkowo sprawcy musieli zapłacić odsetki na rzecz poszkodowanego i zostali zobowiązani do zapłaty niewielkiej comiesięcznej renty. Mowa o świadczeniu d la mężczyzny, który poślizgnął się koło śmietnika i doznał na skutek upadku centralnego zwichnięcia lewego stawu biodrowego II stopnia ze złamaniem dna panewki z przemieszczeniem .

. Dodatkowo sprawcy musieli zapłacić odsetki na rzecz poszkodowanego i zostali zobowiązani do zapłaty niewielkiej comiesięcznej renty. Mowa o świadczeniu d . Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 października 2021 r. (sygnatura akt: I C 1510/19) przewidujący konieczność wypłaty na rzecz poszkodowanego powoda kwoty 65 000 zł . Poszkodowany złamał kostkę po upadku na oblodzonym chodniku.

. Poszkodowany złamał kostkę po upadku na oblodzonym chodniku. Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni z dnia 21 lipca 2022 r. (sygnatura akt: I C 517/19), na mocy którego powódka powinna dostać 34 700 zł i odsetki za złamanie nasady dalszej kości promieniowej lewej z przemieszczeniem (powstałe po poślizgnięciu się na zamarzniętej kałuży obok bloku).

Wyrok Sądu Rejonowego w Człuchowie z dnia 20 października 2021 r. (sygnatura akt: I C 278/20) przyznający powódce 31 752 zł za bolesny upadek na śliskim chodniku oraz złamanie kości podudzia i stawu skokowego w lewej nodze.

Kiedy i jak odśnieżać

Często powoływany jest tu wyrok Sądu Najwyższego z 26 lipca 2017 r. (sygn. akt III CSK 356/16). Sąd stwierdził:

„W warunkach odwilży w okresie zimy, w nocy, w czasie opadu atmosferycznego nie sposób oczekiwać od właściciela nieruchomości przylegającej do chodnika, aby w sposób nieprzerwany, permanentny zapewniał uprzątnięcie błota, śniegu i lodu. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie określają częstotliwości wykonywania tych czynności (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 9 października 2013 r., IV SA/Po 741/13, niepubl.) Właściciel nieruchomości dochowa więc należytej staranności w tym względzie, jeśli czynności te były przez niego rzeczywiście wykonywane w sposób periodyczny, choć efekt tych czynności nie był trwały.”

Fragmenty dokumentów sądowych z tej sprawy:

Sąd Rejonowy w N. wyrokiem z dnia 14 stycznia 2016 r. oddalił powództwo I.C. o zasądzenie solidarnie od pozwanych R. K. i D. K. kwoty 51.131,93 zł z ustawowymi odsetkami od wskazanych kwot oraz o ustalenie, że pozwani będą ponosić odpowiedzialność za skutki wypadku z dnia 4 stycznia 2013 r. mogące ujawnić się u powódki w przyszłości.

Z ustaleń stanowiących podstawę faktyczną wyroku wynika, że pozwani byli właścicielami zabudowanej nieruchomości położonej w N., sąsiadującej bezpośrednio z chodnikiem przy ul. S. W dniu 4 stycznia 2013 r. po godzinie 20 - tej powódka wracała z kina wraz córką i wnuczką. Padał wówczas deszcz – mżawka, na chodniku znajdowało się błoto pośniegowe. Warunki poruszania były trudne, śnieg był grząski. Powódka szła z tyłu sama, nie było na tyle ślisko, aby istniała potrzeba asekurowania jej. Budynek na nieruchomości pozwanych oraz wał śniegu od strony jezdni zawężały przejście. Córka i wnuczka powódki bez przeszkód przeszły obok budynku, natomiast powódka weszła w kałużę, poślizgnęła się i upadła. W wyniku upadku stwierdzono u niej złamanie wieloodłamowe kompresyjne trzonu L 1, co wiązało się z dwutygodniowym pobytem w szpitalu oraz koniecznością korzystania później z całodobowej opieki. W związku z doznanymi obrażeniami powódka dochodzi od pozwanych zadośćuczynienia w wysokości 40.000 zł i odszkodowania w wysokości 11.131,93 zł.

Ulica S. jest jedną z głównych ulic N.. Ruch na chodniku przy niej jest z reguły duży. W miarę potrzeby pozwany osobiście albo przy pomocy pracowników remontujących budynek odśnieżał chodnik, posypywał go solą przemysłową, piaskiem. Zima na przełomie 2012 i 2013 roku była łagodna, nie było dużo śniegu. W okresie świąteczno-noworocznym pozwany w zależności od sytuacji odśnieżał chodnik przy budynku. Pozwani systematycznie dbali o udrażnianie chodnika.

Sąd Rejonowy doszedł do wniosku, że powódka nie wykazała koniecznego dla przyjęcia odpowiedzialności pozwanych zawinienia po ich stronie, a tym samym związku przyczynowego ze szkodą. Niezasadnie wskazywała na naruszenie przez pozwanych obowiązku wynikającego z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy.