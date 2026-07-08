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Strona główna » Prawo » Sprawy urzędowe » Gmina » Komunikacja » Utrata licencji na taksówkę za brak identyfikatora - ważny wyrok NSA z 2026 roku chroni pasażerów

Utrata licencji na taksówkę za brak identyfikatora - ważny wyrok NSA z 2026 roku chroni pasażerów

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08 lipca 2026, 11:03
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Od 2025 roku w redakcji Infor.pl, a od 2017 roku posiada tytuł zawodowy radcy prawnego. Pisze teksty związane głównie z nowościami prawnymi, a także z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, nowych technologii, pracy, ubezpieczeń społecznych, nieruchomości.
taksówkarz z pasażerką w środku samochodu
Za brak tego małego dokumentu kierowca od razu traci licencję
shutterstock
Shutterstock

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Według najnowszego wyroku NSA z 2026 roku, brak fizycznego identyfikatora ze zdjęciem w taksówce to rażące naruszenie prawa. Nawet jeśli zamawiamy przejazd przez aplikację w telefonie, a kierowca uważa to za zbędny wymóg, za brak dokumentu w aucie grozi natychmiastowe cofnięcie licencji. Sprawdź, co ten wyrok oznacza dla Twojego bezpieczeństwa i dlaczego urzędy są tak surowe?

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Aplikacja w telefonie to za mało. Prawo stawia na papier

Kiedy jedziemy do większego miasta – do lekarza specjalisty, urzędu czy odwiedzić wnuki na studiach – często korzystamy z tanich taksówek zamawianych przez aplikacje (takie jak Uber czy Bolt). Wydaje nam się, że skoro w telefonie widzimy zdjęcie kierowcy i numer rejestracyjny, wszystko jest w porządku.

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Jednak prawo przewozowe i przepisy lokalne (np. uchwały rad miast) mówią coś zupełnie innego. Przedsiębiorca, którego sprawa trafiła aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II GSK 1826/22), boleśnie się o tym przekonał.

Co to jest identyfikator kierowcy taksówki?

Identyfikator kierowcy taksówki to oficjalny, papierowy lub plastikowy dokument, który musi znajdować się wewnątrz pojazdu w miejscu widocznym dla każdego pasażera. Zawiera on czytelną fotografię kierowcy, jego imię i nazwisko, numer licencji udzielonej przez gminę oraz numer boczny taksówki. Jego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości szybkiej identyfikacji osoby kierującej autem.

Wspomniany właściciel firmy przewozowej stracił licencję, ponieważ podczas kontroli drogowych okazało się, że jego kierowcy nie mieli w autach fizycznych identyfikatorów. Sąd uznał to za rażące złamanie warunków działalności.

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Dlaczego kierowca stracił licencję? Kulisy wyroku NSA

Ta sprawa to wielka przestroga zwłaszcza dla osób dorabiających okazjonalnie na taksówce, traktujących to jako drugą pracę. Niekiedy stanowi to pokaźny zastrzyk dodatkowej gotówki dla rodzinnych finansów. Jak dokładnie doszło do utraty źródła dochodu w omawianej sprawie?

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Historia była prosta, ale pouczająca. Inspektorzy transportu drogowego skontrolowali firmę trzykrotnie na przestrzeni kilku tygodni. Za każdym razem wykryli te same błędy:

  • Brak identyfikatorów ze zdjęciem na desce rozdzielczej;
  • Brak zgłoszenia konkretnych kierowców do urzędu;
  • Brak zaświadczeń o niekaralności w aktach firmowych.

Urząd wysyłał oficjalne pisma z ostrzeżeniami. Przedsiębiorca jednak nic z tym nie zrobił, tłumacząc, że... działa w nowoczesnej aplikacji i papierowe dokumenty nie są mu potrzebne.

SAMOCHÓD W FIRMIE 2026

Tłumaczenia przedsiębiorcy na nic się zdały

Kierowca bronił się przed sądem na kilka sposobów. Twierdził, że pasażer dostaje elektroniczny identyfikator na ekranie swojego telefonu. Sąd odrzucił ten argument. Dlaczego? Bo nie każdy pasażer zamawia przejazd sam dla siebie (np. taksówkę dla starszej osoby często zamawia z innej miejscowości jej córka lub syn). Pasażer wsiadający do auta musi mieć gwarancję, że wiezie go osoba legalnie zatrudniona, a nie ktoś, kto tylko pożyczył samochód koledze.

Co to jest „rażące naruszenie prawa” według NSA?

Rażące naruszenie warunków licencji zachodzi wtedy, gdy firma świadomie, dobrowolnie i wielokrotnie łamie jasne przepisy prawa powszechnego lub miejscowego (np. uchwały rady miasta). Sąd uznał, że brak identyfikatora to nie jest drobne niedopatrzenie, ale celowe ignorowanie przepisów gwarantujących bezpieczeństwo klientom.

Przedsiębiorca próbował też zasłaniać się starymi przepisami „covidowymi”, które rzekomo przedłużały czas na dostosowanie się do wymogów. NSA uznał jednak, że bezpieczeństwo pasażerów nie podlega zawieszeniu, a licencjonowany przewoźnik musi znać przepisy i się do nich stosować.

KALKULATOR DAT

Ostrzeżenie od urzędu: Odbiera księgowy, odpowiada szef

Ciekawym wątkiem w tej sprawie, ważnym dla każdego, kto prowadzi choćby najmniejszą działalność gospodarczą, była sprawa korespondencji. Przedsiębiorca twierdził, że nie mógł naprawić błędów, bo urzędowe ostrzeżenia odbierał jego pełnomocnik, a on o nich nie wiedział.

Sąd był bezlitosny. Zgodnie z prawem, jeśli wyznaczamy kogoś do obioru naszej poczty urzędowej (np. księgowego czy członka rodziny), to moment doręczenia listu do tej osoby jest wiążący. Jeśli pracownik wrzuca urzędowe pismo do szuflady i nie przekazuje go szefowi – odpowiedzialność i tak ponosi właściciel firmy.

Pasażer ma czuć się bezpiecznie. Co musisz wiedzieć?

Dla zwykłego pasażera wyrok NSA z 2026 roku to doskonała wiadomość. Sądy stają po stronie obywateli i wymagają od korporacji i przewoźników aplikacji przejrzystości. Kiedy wsiadasz do obcego auta późnym wieczorem po wizycie w dużym mieście, masz prawo czuć się bezpiecznie.

Tabela: Tradycyjne wymogi prawne a aplikacje, czyli stare i nowe realia przewozu osób

Kwestia bezpieczeństwa

Wymóg prawny wg NSA dla taksówek

Tłumaczenie firm z aplikacji

Jak jest w świetle prawa?

Dane kierowcy

Widoczny, papierowy identyfikator na desce rozdzielczej.

Dane są w telefonie osoby zamawiającej.

To wymóg prawny: pasażer musi widzieć zdjęcie na żywo, nie tylko w aplikacji.

Niekaralność

Dokumenty złożone w urzędzie miasta (akta).

Weryfikacja wewnętrzna przez system komputerowy firmy.

Aplikacja nie zastępuje państwowego nadzoru - papiery muszą być urzędowe.

Zgłoszenie kierowcy

Kierowca wpisany do licencji przedsiębiorcy w gminie.

Podpięcie konta kierowcy pod „flotę” w internecie.

Urzędnik gminny musi wiedzieć, kto jeździ po drogach - zgłoszenie do gminy konieczne.

Nowy wyrok NSA to wyraźne potwierdzenie, że czasy wolnej amerykanki w przewozach na aplikacje ostatecznie się skończyły. Zwykły obywatel nie musi być ekspertem od smartfonów – wchodząc do samochodu z napisem TAXI (nawet tego z Ubera czy Bolta), ma po prostu zobaczyć fizyczny identyfikator.

Taksówki z aplikacji a wymogi prawne według NSA - pytania i odpowiedzi (FAQ)

1. Czy kierowca Bolta lub Ubera musi mieć papierowy identyfikator ze zdjęciem?

Tak. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, aplikacja w telefonie nie zwalnia z obowiązku posiadania fizycznego identyfikatora kierowcy, jeśli wymagają tego lokalne przepisy (np. uchwała rady gminy). Dokument musi być w widocznym miejscu.

2. Co grozi za jazdę bez identyfikatora w taksówce?

Brak identyfikatora traktowany jest jako rażące naruszenie warunków licencji. Po otrzymaniu urzędowego ostrzeżenia i braku poprawy, organ (np. Prezydent Miasta) ma obowiązek całkowicie cofnąć licencję na przewóz osób.

3. Zamówiłam taksówkę z aplikacji dla mamy, która nie ma smartfona. Skąd ona ma wiedzieć, z kim jedzie?

Właśnie dlatego sądy wymagają fizycznych identyfikatorów. Nawet jeśli Ty masz dane kierowcy w swoim telefonie, Twoja mama siedząca w aucie musi mieć możliwość samodzielnego spojrzenia na deskę rozdzielczą, by porównać zdjęcie z twarzą kierowcy.

4. Kto odpowiada za nieodebrane pismo z urzędu w sprawie firmy?

Jeśli pismo zostało prawidłowo dostarczone na adres pełnomocnika (np. biura rachunkowego lub osoby upoważnionej), uważa się je za skutecznie doręczone. Właściciel firmy nie może tłumaczyć się przed sądem, że pełnomocnik nie przekazał mu dokumentów na czas.

5. Czy w małych miejscowościach również trzeba mieć identyfikator kierowcy?

Zależy to od uchwał konkretnej rady gminy lub rady miasta. To prawo miejscowe reguluje szczegóły dodatkowego oznakowania taksówek. Warto jednak wiedzieć, że jeśli gmina wprowadzi taki obowiązek, to obowiązuje on rygorystycznie każdego kierowcę, niezależnie od tego, czy korzysta z nowoczesnych aplikacji, czy jest "tradycyjnym" przewoźnikiem.

Źródło: Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA z 17 lutego 2026 r., sygn. II GSK 1826/22)

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Źródło: INFOR
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