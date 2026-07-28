ZUS: Sierpniowe emerytury i renty w 2026 r. będą wypłacone wcześniej niż zwykle
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Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje w komunikacie z 28 lipca, że emeryci i renciści, których termin płatności świadczenia przypada na 1 sierpnia 2026 r., otrzymają emerytury i renty jeszcze w lipcu. Wcześniej pieniądze otrzymają także osoby, których termin wypłaty świadczenia przypada w sobotę 15 sierpnia.
- Część seniorów dostanie wcześniej sierpniowe emerytury i renty
- Standardowe terminy wypłat emerytur i rent z ZUS
- Najwygodniejszą formą wypłaty jest przelew bankowy
Część seniorów dostanie wcześniej sierpniowe emerytury i renty
- Jeśli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy lub w sobotę, to emerytury i renty wypłacamy wcześniej. Dlatego ponad 16,4 tysiąca osób z Opolszczyzny, które powinny otrzymać swoją wypłatę 1 sierpnia, dostanie pieniądze wcześniej. Podobnie będzie z seniorami, którym ustaliliśmy termin wypłaty na 15 dzień miesiąca. W sierpniu to dzień wolny od pracy więc ponad 35,3 tysiąca naszych klientów otrzyma pieniądze z wyprzedzeniem, już 11 sierpnia przekazem pocztowym, a 13 sierpnia pieniądze powinny być na kontach – informuje Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim.
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Standardowe terminy wypłat emerytur i rent z ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca świadczenia emerytalno-rentowe w kilku terminach: 1, 6, 10, 15, 20, i 25 dnia miesiąca.
Najwygodniejszą formą wypłaty jest przelew bankowy
Seniorów, którzy wciąż otrzymują swoje świadczenia za pośrednictwem poczty, ZUS zachęca, aby rozważyli wybranie bezpiecznej formy przekazywania emerytur czy rent w formie przelewów. Kiedy otrzymuje się wypłatę na rachunek bankowy, nie trzeba czekać, aż listonosz zapuka do drzwi.
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