Miał zdany egzamin na prawo jazdy. I tak dostał 1500 zł kary i zakaz prowadzenia auta

Zdał egzamin na prawo jazdy, dostał tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, ale nie odebrał na czas plastikowego dokumentu. Sąd ukarał go grzywną 1500 zł i zakazał prowadzenia aut na pół roku – tak, jakby w ogóle nie miał uprawnień. Rzecznik Praw Obywatelskich złożył kasację do Sądu Najwyższego, wskazując na fundamentalny błąd. To sprawa, która powinna zainteresować każdego kierowcę.

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O czym jest ten tekst?

Kierowca zdał egzamin na prawo jazdy i otrzymał tymczasowe elektroniczne prawo jazdy.

Sąd ukarał go grzywną 1500 zł i 6-miesięcznym zakazem prowadzenia pojazdów za jazdę „bez uprawnień”.

RPO złożył kasację do Sądu Najwyższego, wskazując na kluczową różnicę: uprawnienie to nie to samo, co dokument.

Sprawa pokazuje, jak łatwo można zostać ukaranym za coś, co formalnie wcale nie jest wykroczeniem.

Zdany egzamin, ale brak plastikowego dokumentu prawa jazdy

Ta sprawa kryje w sobie ważną lekcję dla wszystkich świeżo upieczonych kierowców. 22 listopada 2025 r. mężczyzna kierował samochodem na drodze publicznej. Policja zatrzymała go do kontroli. Efekt? Sąd Rejonowy wydał wyrok nakazowy, w którym uznał go za winnego jazdy bez uprawnień z art. 94 § 1 Kodeksu wykroczeń.

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Kara była poważna:

1500 zł grzywny,

grzywny, 6 miesięcy zakazu prowadzenia pojazdów.

Wyrok nie został zaskarżony i się uprawomocnił. Wydawałoby się – sprawa zamknięta. Ale nie dla RPO.

Co wydarzyło się przed jazdą i czy kierowca faktycznie nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami?

Kluczowe okazały się dokumenty ze Starostwa Powiatowego. Wynika z nich, że 18 lipca 2025 r. Wydział Komunikacji dostał informację o pozytywnym wyniku egzaminu praktycznego mężczyzny w zakresie kategorii B. Innymi słowy – zdał egzamin.

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W związku z tym urząd wydał mu tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, ważne do 17 sierpnia 2025 r. To standardowa procedura, która pozwala świeżo upieczonemu kierowcy jeździć jeszcze zanim urząd wyprodukuje i wyda mu fizyczny dokument.

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Problem polegał na tym, że po upływie terminu ważności elektronicznego prawa jazdy mężczyzna nie zgłosił się do urzędu, żeby dopełnić formalności i zamówić plastikowy dokument. I to właśnie na tej podstawie sąd uznał go za osobę „bez uprawnień”.

RPO uderza w sedno: uprawnienie do kierowania pojazdami to nie to samo co dokument prawa jazdy

RPO zwrócił uwagę na kwestię, nad którą wielu może się nawet nie zastanawia: posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdu to co innego niż posiadanie plastikowego dokumentu, który je potwierdza.

W kasacji do SN RPO powołał się na ugruntowane orzecznictwo Sądu Najwyższego, które jasno definiuje, kiedy można mówić o „braku uprawnień”:

„Penalizowany w art. 94 § 1 k.w. brak wymaganych uprawnień zachodzi wówczas, gdy dana osoba w ogóle nie uzyskała uprawnień do prowadzenia pojazdu określonej kategorii w sposób wskazany ustawowo, utraciła je w wyniku cofnięcia i musi ponownie ubiegać się o uzyskanie takich uprawnień lub posiadając de facto takie uprawnienia nie może w danej chwili ich realizować i z nich korzystać z uwagi np. na ich czasowe zawieszenie niepowodujące jednak ich definitywnej utraty”.

I dalej – kluczowy fragment dla tej sprawy kierowcy:

„Za brak uprawnienia nie może być uznana sytuacja, gdy kierujący nie odebrał dokumentu, bądź gdy uprawnienie nie zostało prawidłowo odnotowane w systemie informatycznym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że prawo jazdy nie stanowi dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, a jedynie potwierdza posiadanie tego uprawnienia.”

Ważne Uprawnienia zdobywasz w momencie zdania egzaminu. Plastikowa karta to tylko papier, który to potwierdza. Brak tego kwitu nie znaczy, że nie masz uprawnień.

Postępowanie nakazowe – dlaczego RPO uważa je za wadliwe?

Drugim ważnym wątkiem kasacji jest sposób, w jaki sąd rozstrzygnął sprawę. Wyrok nakazowy to szybka ścieżka, w której sąd może orzec bez rozprawy – ale tylko wtedy, gdy sprawa jest oczywista i nie budzi wątpliwości. Zgodnie z art. 93 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia:

„Orzekanie w postępowaniu nakazowym może nastąpić, jeżeli okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości. Wydając wyrok nakazowy, sąd uznaje za ujawnione dowody dołączone do wniosku o ukaranie.”

RPO wskazuje, że w tej sprawie akurat wątpliwości było mnóstwo. Wystarczyło dokładniej przyjrzeć się dokumentom ze starostwa, żeby zauważyć, że mężczyzna miał zdany egzamin i przyznane uprawnienia. Sąd tego nie zrobił i rozstrzygnął sprawę tak, jakby wszystko było jasne na niekorzyść kierowcy. A nie było.

Co z tymczasowym prawem jazdy, które wygasło - czy to nie ma znaczenia dla ukarania kierowcy?

Tu sprawa robi się bardziej skomplikowana. Rzecznik przyznaje, że istnieje odrębny przepis – art. 95 § 2 Kodeksu wykroczeń – który dotyczy sytuacji, gdy kierowca prowadzi pojazd po wygaśnięciu ważności tymczasowego elektronicznego prawa jazdy, a przed wydaniem właściwego dokumentu.

Ale to zupełnie inne wykroczenie i inna kara (grzywna do 250 zł lub nagana). Mężczyzna został ukarany z poważniejszego artykułu 94 § 1 (jazda bez uprawnień), podczas gdy w rzeczywistości mógłby ewentualnie odpowiadać z art. 95 § 2.

Ważne Dlatego RPO wnosi o uchylenie wyroku i uniewinnienie kierowcy. Argument jest prosty: skoro ktoś ma uprawnienia, to nie można go karać za ich brak.

Dlaczego ta sprawa jest ważna dla każdego kierowcy?

Sprawa pokazuje coś, o czym większość z nas nie myśli. Prawo jazdy jako plastikowy dokument to nie to samo, co uprawnienia do prowadzenia pojazdu. To rozróżnienie ma ogromne znaczenie prawne.

W praktyce mogą zdarzyć się różne sytuacje – zgubiony dokument, przeterminowany blankiet, opóźnienie w wydaniu karty przez urząd. Żadna z nich sama w sobie nie powinna być karana jak jazda bez uprawnień, o ile faktycznie zdałeś egzamin i masz przyznane uprawnienia.

To nie znaczy oczywiście, że można jeździć bez dokumentów bezkarnie. Kodeks wykroczeń przewiduje inne, łagodniejsze sankcje za nieposiadanie przy sobie "wymaganych dokumentów" lub za jazdę po wygaśnięciu tymczasowego prawa jazdy. Ale to zupełnie inne kategorie spraw – i inne kary (niższe).

Co dalej z tą sprawą kierowcy bez dokumentu prawa jazdy?

Teraz decyzja należy do Sądu Najwyższego. Jeśli SN uwzględni kasację RPO, wyrok nakazowy zostanie uchylony, a mężczyzna uniewinniony. To byłoby ważne rozstrzygnięcie, bo potwierdziłoby, że sądy nie mogą sięgać po tryb nakazowy w sprawach, w których dowody wcale nie są jednoznaczne.

Rzecznik zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt – jakość pracy sądów. Sprawy rozpoznawane w trybie nakazowym często kończą się szybko i bez rozprawy, ale nie oznacza to, że można je traktować powierzchownie. Jeśli w aktach są dokumenty pokazujące, że sprawa jest bardziej skomplikowana, sędzia powinien skierować ją na rozprawę w trybie zwykłym.

Brak dokumentu prawa jazdy a jazda bez uprawnień - pytania i odpowiedzi (FAQ)

Czy brak plastikowego prawa jazdy oznacza brak uprawnień do prowadzenia auta?

Nie. Zgodnie z orzecznictwem SN i stanowiskiem RPO uprawnienia zdobywasz w momencie zdania egzaminu i decyzji urzędu. Sam dokument jedynie je potwierdza.

Kiedy naprawdę popełnia się wykroczenie z art. 94 § 1 K.w.?

Wtedy, gdy w ogóle nie uzyskało się uprawnień, gdy zostały one cofnięte lub czasowo zawieszone. Nie dotyczy to sytuacji, gdy ktoś po prostu nie odebrał dokumentu z urzędu.

Co to jest tymczasowe elektroniczne prawo jazdy?

To dokument wydawany kierowcy po zdaniu egzaminu, który pozwala mu jeździć przez określony czas (do 30 dni), zanim urząd wyprodukuje i wyda właściwy, plastikowy dokument.

Czy można zostać ukaranym za jazdę po wygaśnięciu tymczasowego prawa jazdy?

Tak, ale na podstawie innego przepisu – art. 95 § 2 Kodeksu wykroczeń. Kary są łagodniejsze niż za rzeczywistą jazdę bez uprawnień - grozi mandat tylko do 250 zł.

Kiedy sąd może wydać wyrok nakazowy?

Tylko wtedy, gdy wina obwinionego i okoliczności czynu nie budzą żadnych wątpliwości. W innych przypadkach sprawa powinna trafić na normalną rozprawę w zwykłym trybie.

Co teraz stanie się z ukaranym kierowcą?

Sprawa czeka na rozpoznanie przez Sąd Najwyższy. Jeśli SN uwzględni kasację RPO, wyrok zostanie uchylony, a mężczyzna uniewinniony.

Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich