WZON tymczasowo wygrał, ale osoba niepełnosprawna wywalczyła w sądzie 12 punktów, czyli 2374 zł miesięcznie

W powszechnej opinii osób niepełnosprawnych wartość świadczenia wspierającego jest zaniżana. Odbywa się to poprzez przyznawanie zbyt niskiej liczby punktów określających poziom ich niesamodzielności. W efekcie jedyną szansą dla poszkodowanych osób (poszkodowanych w ich ocenie bo przecież nie każda decyzja WZON jest wadliwa) pozostaje droga sądowa. Coraz częściej czytam uzasadnienia wyroków, w których sądy znacznie podnoszą punktację, np. z 78 do 90 punktów. W artykule omawiam przykładowy wyrok. W tej konkretnej sprawie WZON ostatecznie wygrał z osobą niepełnosprawną, ale tylko dlatego, że sąd I instancji popełnił poważny błąd proceduralny. Wyrok należało uchylić, a sprawę skierować do ponownego rozpatrzenia. Niemniej jednak, jeśli chodzi o samą punktację, została ona podwyższona o 12 punktów.

Wysokość świadczenia wspierającego zależy od liczby punktów z decyzji WZON. Dla 78 punktów kwota wynosi 1188 zł, dla 90 punktów jest to 3562 zł, a różnica między tymi poziomami wynosi 2374 zł. Tyle zyskała osoba niepełnosprawna miesięcznie idąc do sądu w sprawie opisanej w artykule (zakładając, że poprawiony wyrok sądu rejonowego będzie zawierał takie samo rozstrzygnięcie)

REKLAMA

REKLAMA

Wyrok sądu - 2374 zł miesięcznie więcej ze świadczenia wspierającego (choć wskutek błędów proceduralnych sąd musi jeszcze raz przeprowadzić sprawę)

Dane wyroku, który omawiam:

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z 13 kwietnia 2026 r. wydany przez:

Sąd Okręgowy Warszawa - Praga w Warszawie VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący Sędzia SO Renata Gąsior

REKLAMA

Link do wyroku

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Sąd okręgowy oceniał wyrok sądu rejonowego, który zmienił decyzję WZON i ustalił poziom potrzeby wsparcia na 90 punktów. To bardzo wysoki poziom.

Jaki rodzaj niepełnosprawności i niesamodzielności oceniał WZON, a potem sąd

Niepełnosprawność dotyczyła sfery intelektualno-poznawczej - jest tu całkowita niesamodzielność w zakresie zdolności do pełnej analizy problemów, identyfikacji optymalnej strategii działania, podejmowania decyzji oraz szacowania ich skutków, a także zaciągania i wywiązywania się ze zobowiązań. W wymienionych obszarach wymaga stałego wsparcia opiekuna. Z powodu niepełnosprawności nie jest w stanie samodzielnie załatwić jakichkolwiek spraw urzędowych – jej możliwości ograniczają się jedynie do złożenia podpisu. Nie wykonuje również żadnych czynności domowych.

Stosowanie oraz dawkowanie leków znajduje się całkowicie poza jej kontrolą – procesem leczenia w pełni zarządzają córka oraz mąż. Niska skuteczność przyjętej terapii, w połączeniu z postępującymi deficytami poznawczymi, manualno-ruchowymi oraz dolegliwościami bólowymi, generuje u Odwołującej się wysoki poziom lęku, poczucie bezsilności i frustrację, co wymaga stałego przyjmowania leków na poprawę nastroju.

Jako osoba niepełnosprawna wymagająca stałej opieki, nie pozostaje sama w domu ani samodzielnie go nie opuszcza. Potrzebuje ciągłej asysty i pomocy osób trzecich przy wszystkich codziennych czynnościach samoobsługowych.

Opinia biegłego w sprawach sądowych o punkty jest kluczowa

Z uwagi na fakt, że rozstrzygnięcie sprawy wymagało wiadomości specjalnych, Sąd Rejonowy dopuścił dowód z opinii biegłego psychologa. Zadaniem biegłego było ustalenie faktycznego poziomu potrzeby wsparcia. Biegły wykonał to zadanie podnosząc punkty do poziomu prawie 90.

W opinii z dnia 10 kwietnia 2025 r. biegły psycholog odniósł się do tezy dowodowej Sądu na podstawie analizy dokumentacji oraz badania Odwołującej się. Dokonał oceny potrzeby wsparcia we wskazanych obszarach funkcjonowania w skali 0–4 pkt, ustalając wartości poszczególnych czynności w następujący sposób:

pkt 5 (przemieszczanie się środkami transportu): wsparcie częściowe, zawsze — 3,600 pkt ;

wsparcie częściowe, zawsze — ; pkt 6 (klasyfikacja docierających bodźców): wsparcie częściowe, często — 2,709 pkt ;

wsparcie częściowe, często — ; pkt 7 (przekazywanie informacji innym osobom): wsparcie częściowe, często — 2,700 pkt ;

wsparcie częściowe, często — ; pkt 11 (korzystanie z narzędzi i technologii TIK): wsparcie częściowe, bardzo często — 3,420 pkt ;

wsparcie częściowe, bardzo często — ; pkt 19 (stosowanie zleconych środków terapeutycznych): wsparcie częściowe, zawsze — 3,600 pkt ;

wsparcie częściowe, zawsze — ; pkt 20 (realizowanie wyborów i decyzji): wsparcie częściowe, zawsze — 3,600 pkt ;

wsparcie częściowe, zawsze — ; pkt 21 (pozostawanie w domu samemu): wsparcie częściowe, zawsze — 3,600 pkt ;

wsparcie częściowe, zawsze — ; pkt 24 (utrzymywanie kontaktów z bliskimi): zdolność zachowana — 0 pkt ;

zdolność zachowana — ; pkt 30 (rekreacja i organizacja czasu wolnego): wsparcie częściowe, zawsze — 3,600 pkt ;

wsparcie częściowe, zawsze — ; pkt 31 (załatwianie spraw urzędowych): wsparcie częściowe, zawsze — 3,600 pkt ;

wsparcie częściowe, zawsze — ; pkt 32 (realizowanie dziennego rozkładu zajęć): wsparcie częściowe, zawsze — 3,600 pkt (opinia biegłego, k. 37–40).

W opinii uzupełniającej biegły podsumował ostateczną punktację. Wskazał, że suma 25 najwyższych iloczynów wyliczonych dla poszczególnych obszarów aktywności przekłada się na łączny poziom potrzeby wsparcia w wysokości 89,082 pkt, co po zaokrągleniu w górę stanowi 90 punktów (opinia uzupełniająca, k. 45).

Klasyfikacja budżetowa 2027. Nowe rozporządzenie z komentarzem eksperta

Kalkulator dat

Sąd okręgowy uchylił wyrok z przyczyn proceduralnych. Po ich poprawie przez sąd rejonowy prawdopodobnie zapadnie ponowny wyrok

Osoba niepełnosprawna jednoznacznie wniosła o przeprowadzenie rozprawy oraz przesłuchanie stron i świadków. Wniosek ten był konsekwentnie ponawiany w kolejnych pismach. Mimo to Sąd Rejonowy rozpoznał sprawę na posiedzeniu niejawnym. Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym w sytuacji, gdy przeprowadzenie rozprawy było obligatoryjne ze względu na zgłoszone wnioski dowodowe, pozbawiło osobę niepełnosprawną możliwości obrony jej praw. Skutkuje to nieważnością postępowania na podstawie art. 379 pkt 5 k.p.c. bez względu na zakres czynności procesowych, jakich strona nie mogła przez to podjąć.