Zasady programu „Mieszkanie na start” - dopłaty do czynszu w 2019 roku

Jakie funkcje pełni ten program?

Program „Mieszkanie na start” pełni dwa najważniejsze funkcje: społeczną i inwestycyjną. Funkcja inwestycyjna polega na zachęceniu firm do budowy mieszkań na wynajem. Funkcja społeczna zakłada pomoc w dostępności do mieszkań czynszowych dla osób, które osiągają zbyt wysokie dochody, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne.

Polecamy: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami PREMIUM

reklama reklama

Na jakiej zasadzie będzie działać program „Mieszkanie na start”?

Od początku 2019 roku osoby chcące wynająć nowe mieszkanie będą mogły ubiegać się o dopłaty do czynszu przez okres 15 lat. Dopłaty będą przyznawane najemcom zasiedlającym mieszkania w ciągu 20 lat od momentu ukończenia inwestycji. Program „Mieszkanie na start” jest skierowany do osób, których nie stać na wynajem lub zakup mieszkania na rynku komercyjnym. Decydującym kryterium o przyznaniu dopłaty do najmu będzie wysokość dochodu.

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy) będą porozumiewać się z inwestorami. Poza tym gminy będą przekazywać inwestorom listę osób chcących skorzystać z dopłat. Jednak wcześniej gmina będzie mogła przeprowadzić wstępny nabór mieszkańców i ustalić kryteria pierwszeństwa. Może tak się zdarzyć, jeżeli popyt na mieszkania będzie więcej niż ich ilość. Ostateczną decyzję o zawarciu umów najmu będzie podejmował inwestor i to on dokona oceny zdolności czynszowej.

Kryterium dochodowe

W sytuacji, gdy średni miesięczny dochód nie przekracza 60% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, jednoosobowe gospodarstwa domowe będą mogły ubiegać się o dopłatę. Każda kolejna osoba w gospodarstwie domowym przyczynia się do tego, że wcześniejszy limit jest zwiększany o 30 punktów procentowych. Tak więc w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, natomiast w przypadku trzyosobowego – 120%.

Jakie pozytywne skutki da program „Mieszkanie na start”?

Według wiceministra Inwestycji i Rozwoju Artura Sobnia pomoc osobom chcącym wynająć nowe mieszkanie sprawi, że w ich budżecie zostanie więcej pieniędzy na pozostałe wydatki. Poza tym zagwarantuje stabilne utrzymanie lokalu.

Ile pieniędzy zaplanowano na program „Mieszkanie na start”?

W 2019 rok rząd planuje przeznaczyć 200 milionów złotych na program „Mieszkanie na start”. W 2020 roku rząd planuje wydać na ten cel 400 milionów złotych. W następnym roku kwota ta ma być wyższa o 200 milionów złotych. W 2022 roku ma wynosić już 800 milionów złotych. Natomiast dla roku 2034 oraz każdego następnego rząd planuje przeznaczyć 3200 milionów złotych na „Mieszkanie na start”. Należy dodać, że mają być to kwoty pomniejszone, odpowiednio w każdym roku, o łączną wartość przypadających na dany rok wstępnych kwot zapotrzebowania na środki zabezpieczające stosowanie dopłat, dotyczących zawartych przez Bank umów w sprawie stosowania dopłat.