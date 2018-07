Mieszkanie na Start - dopłaty do czynszu mogą ruszyć w 2019 r.

Mieszkanie na Start - dopłaty do czynszu przez 15 lat

Senat zgłosił poprawki do ustawy o pomocy państwa w pierwszych latach najmu mieszkania. Dopłaty do czynszu przez 15 lat mogą ruszyć od początku 2019 r. Ustawa określa zasady stosowania dopłat pokrywających część czynszu za najem mieszkania. Dopłaty pomogą osobom o dochodach uniemożliwiających samodzielny zakup mieszkania o odpowiednim standardzie na obecnym rynku mieszkaniowym.

Dopłaty będą przyznawane najemcom zasiedlającym mieszkania w ciągu 20 lat od momentu ukończenia inwestycji. Program dopłat do czynszów „Mieszkanie na start” pomoże ludziom, których nie stać na wynajem czy zakup mieszkania na rynku komercyjnym, jednak ich dochody są zbyt wysokie, by mogli ubiegać się o mieszkania komunalne.

"Mieszkanie na start" – dopłaty pomogą wynająć mieszkanie

Głównym kryterium decydującym o przyznaniu dopłaty do najmu będzie dochód.

"Dopłata do czynszu najmu nowych mieszkań sprawi, że w rodzinnych budżetach zostanie więcej pieniędzy na inne konieczne wydatki domowe i zagwarantuje stabilne utrzymanie lokalu"– mówi wiceminister Artur Soboń.

Pierwszym krokiem w kierunku uzyskania dopłaty będzie zawarcie przez inwestora umowy z gminą, w kolejnym kroku gmina wystąpi do Banku Gospodarstwa Krajowego z wnioskiem o zawarcie umowy zabezpieczającej środki na przyszłe dopłaty do najmu mieszkań objętych realizowaną inwestycją. Gmina przeprowadzi wstępny nabór mieszkańców i ustali kryteria pierwszeństwa – jeśli chętnych na mieszkania będzie więcej niż lokali. Ostateczna decyzja o zawarciu umów najmu będzie zależała od inwestora. To on dokona oceny zdolności czynszowej.

Jednoosobowe gospodarstwa domowe będą mogły ubiegać się o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, publikowanego przez GUS. Za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60 proc. jest zwiększany o 30 pkt. proc. Oznacza to, że w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku trzyosobowego - 120 proc.

Z dopłat będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy wybierze się opcję najmu mieszkania z dochodzeniem do własności czy tylko najem.

Program dopłat do czynszu realizuje dwa główne cele: społeczny i inwestycyjny. Pierwszy stanowi pomoc dla gospodarstw domowych mających trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, drugi – zachętę do realizacji inwestycji polegających na budowie mieszkań na wynajem.

