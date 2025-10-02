REKLAMA

Organ podatkowy sprawdzi, co masz ma w budynku. Podatnicy są zdziwieni, że muszą płacić podatek od tych urządzeń, ale przepisy mówią jasno

Organ podatkowy sprawdzi, co masz ma w budynku. Podatnicy są zdziwieni, że muszą płacić podatek od tych urządzeń, ale przepisy mówią jasno

02 października 2025, 10:02
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Po wprowadzeniu do 1 stycznia 2025 r. zmian w obowiązujących przepisach podatnicy są zdezorientowani. Często nie wiedzą od czego mają zapłacić podatek, a od czego nie. Interpretacji zwykle dokonują na swoją korzyść, a to może okazać się zwodnicze.

Podatnicy są zdezorientowani po wprowadzeniu zmian w przepisach

Niedługo minie rok od czasu, gdy na gruncie podatku od nieruchomości obowiązuje m.in. nowa definicja budowli. Wprowadzone zmiany miały na celu rozwiązanie wieloletnich problemów dotyczących opodatkowania niektórych obiektów budowlanych i kwalifikacji ich do kategorii budynków i budowli. Jednak jak to często bywa ze zmianami przepisów, jedne problemy zostały rozwiązane, a inne powstały. W pierwszej połowie 2025 roku pojawiło się wiele nowych wątpliwości, które często były dodatkowo podsycane przez pojawiające się w przestrzeni publicznej nieprawdziwe informacje. Mieliśmy więc długą dyskusję o konieczności opodatkowania ogrodzeń, a następnie dotyczącą opodatkowania fotowoltaiki. Bo choć zarówno jeden, jak i drugi obiekt faktycznie stanowi (i stanowił przed zmianą przepisów) budowlę, to jednak wiele osób przeoczyło fakt, że budowle podlegają opodatkowaniu jedynie w przypadku związania ich z działalnością gospodarczą. Kolejnym problemem, który od stycznia 2025 roku częściej niż przed wprowadzeniem zmian powstaje w związku z wymiarem podatku od nieruchomości jest ten, czy należy opodatkować budowle znajdujące się w budynku. Tymczasem zasada ta się nie zmieniła, co autorzy projektu wyraźnie wskazali w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej.

Organ podatkowy sprawdzi, co masz w budynku

Zarówno przed 1 stycznia 2025 roku, jak i po tym dniu budynek i budowla to niezależne przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Takiego stanu rzeczy nie zmienia to, że budowla znajduje się w budynku – nie traci ona przez to swojego statusu. Choć wątpliwości związane z tą problematyką istniały również na gruncie stanu prawnego sprzed nowelizacji, to jednak zostały one podsycone brzmieniem art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, w którym ustawodawca zdefiniował budynek. Wskazał w nim, że jest nim obiekt wzniesiony w wyniku robót budowlanych, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz który posiada fundamenty i dach, z wyłączeniem obiektu, w którym są lub mogą być gromadzone materiały sypkie, materiały występujące w kawałkach albo materiały w postaci ciekłej lub gazowej, którego podstawowym parametrem technicznym wyznaczającym jego przeznaczenie jest pojemność. Zastrzeżenie, że chodzi o obiekt wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem może nasuwać skojarzenie, że to, co znajduje się w budynku jest opodatkowane wraz z nim. Tymczasem tak nie jest. Autorzy projektu ustawy nowelizującej wyraźnie wskazali, że umieszczenie budowli lub jej części w budynku nie oznacza, iż przedmiotem opodatkowania jest wyłącznie budynek, z pominięciem obiektu znajdującego się w jego wnętrzu. Jeżeli w budynku jest położona budowla lub jej część niestanowiąca integralnej części tego budynku, to stanowi odrębny od budynku przedmiot opodatkowania. To właśnie taki pogląd został przez lata wypracowany na gruncie orzecznictwa sądowoadministracyjnego i jest przyjmowany jako obowiązujący. Dla przykładu można przytoczyć wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 października 2016 r. (sygn. akt II FSK 2532/14), w którym wskazano, że budowla jest przedmiotem opodatkowania niezależnie od tego, czy znajduje się w budynku.

Polecamy: Poradnik Rachunkowości Budżetowej nr 2/2025. Podatek od nieruchomości – zmiany 2025, ewidencja i kontrola

Ta zasada jest szczególnie istotna dla przedsiębiorców prowadzących zakłady produkcyjne i korzystających ze skomplikowanej infrastruktury. Często bowiem nie weryfikują oni nawet tego, czy obiekty, które wykorzystują w swojej codziennej działalności należy opodatkować, bo zakładają, że skoro znajdują się one w budynku, to problem ich nie dotyczy. Tymczasem każdy obiekt, który spełnia ustawową definicję budowli i jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, niezależenie od tego, czy znajduje się w budynku, czy poza nim, należy opodatkować podatkiem od nieruchomości.

Podstawa prawna

art. 1a ust. 1 pkt 2 lit. e, załącznik nr 4 do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 707)

Źródło: INFOR
Prawo
