Niespodzianka dla kierowców przed świętami – obligatoryjna konfiskata pojazdu, która ma poprawić bezpieczeństwo na drogach. Prezydent podpisał ustawę

Niespodzianka dla kierowców przed świętami – obligatoryjna konfiskata pojazdu, która ma poprawić bezpieczeństwo na drogach. Prezydent podpisał ustawę

24 grudnia 2025, 07:05
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
kierowca, pojazdy, drogi, bezpieczeństwo, prezydent, święta
Niespodzianka dla kierowców przed świętami – obligatoryjna konfiskata pojazdu, która ma poprawić bezpieczeństwo na drogach. Prezydent podpisał ustawę
Shutterstock

W dniu 22 grudnia 2025 r. Prezydent Karol Nawrocki złożył swój podpis pod ustawą, która ma poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Ustawa wprowadza m.in. nowe rozwiązania w zakresie przepadku pojazdów mechanicznych, w tym reguluje zupełnie nowe okoliczności, w których policja dokona konfiskaty samochodu (a w dalszej kolejności – sąd będzie mógł, a w określonych przypadkach – musiał orzec przepadek pojazdu).

W dotychczasowym stanie prawnym – decydujące znaczenie przy orzekaniu o przepadku pojazdu miały m.in. kwestie własności i wartości pojazdu

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 44b kodeksu karnego – sąd orzekał przepadek pojazdu mechanicznego w przypadkach wskazanych w ustawie. Obligatoryjny przepadek pojazdu został przewidziany:

  • w art. 178a par. 5 kodeksu karnego, zgodnie z którym – sąd obligatoryjnie orzeka przepadek pojazdu w razie popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, chyba, że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia. Sąd może również odstąpić od orzeczenia przepadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.
  • w art. 178 par. 3 kodeksu karnego, zgodnie z którym – sąd obligatoryjnie orzeka przepadek pojazdu w razie skazania za przestępstwo:
    • sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach,
    • sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym lub
    • nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 par. 1 kodeksu karnego,

jeżeli zostało ono popełnione przez sprawcę:

    • znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub
    • który zbiegł z miejsca zdarzenia lub
    • spożywał alkohol lub zażywał środek odurzający po popełnieniu czynu, a przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka odurzającego,

i ponadto – zawartość alkoholu w organizmie sprawcy była wyższa niż 1 promil we krwi lub 0,5 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadziła do takiego stężenia.

Jeżeli w ww. okolicznościach zawartość alkoholu w organizmie sprawcy nie przekraczała ww. wartości – sąd mógł natomiast fakultatywnie orzec przepadek pojazdu.

Ważne

Co jednak istotne – jeżeli w czasie popełnienia ww. przestępstw – pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo po popełnieniu przestępstwa sprawca zbył, darował lub ukrył podlegający przepadkowi pojazd – sąd orzekał przepadek równowartości pojazdu. Za równowartość pojazdu przyjmowana była wartość pojazdu określona w polisie ubezpieczeniowej na rok, w którym popełniono przestępstwo, a w razie braku polisy – średnia wartość rynkowa pojazdu odpowiadającego, przy uwzględnieniu marki, modelu, roku produkcji, typu nadwozia, rodzaju napędu i silnika, pojemności lub mocy silnika oraz przybliżonego przebiegu, pojazdowi prowadzonemu przez sprawcę.

Przepadek pojazdu ani przepadek jego równowartości nie był natomiast w ogóle orzekany, jeżeli sprawca prowadził niestanowiący jego własności pojazd, wykonując czynności zawodowe lub służbowe polegające na prowadzeniu pojazdu na rzecz pracodawcy. W takim wypadku – sąd orzekał nawiązkę w wysokości co najmniej 5000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Po zmianie – przy orzekaniu przepadku pojazdu kluczowe będą okoliczności popełnienia czynu, a nie kwestie właścicielskie, a ponadto – konfiskata pojazdu (i w dalszej kolejności – orzeczenie jego przepadku) następować będzie w zupełnie nowych okolicznościach, co ma poprawić bezpieczeństwo na drogach

Nowelizacja art. 44b kodeksu karnego, która w dniu 22 grudnia 2025 r. została podpisana przez Prezydenta – uchyla dotychczasowe przepisy art. 44b § 2 – 4 kodeksu karnego, które zawierały zasady orzekania przepadku równowartości pojazdu, przy którym decydujące znaczenie przypisywano nie okolicznościom popełnienia czynu, lecz kwestiom własności i wartości pojazdu.

Ważne

Po wejściu przepisów w życie – art. 44b § 5 – 6 kodeksu karnego – stanowić będzie, że jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa pojazd nie stanowił wyłącznej własności sprawcy albo orzeczenie przepadku pojazdu mechanicznego nie jest możliwe lub celowe (w szczególności z uwagi na jego zbycie albo utratę przez sprawcę, zniszczenie lub znaczne uszkodzenie) – przepadku nie orzeka się, natomiast sąd orzeka albo może orzec nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości od 5000 do 500 000 zł. Oznacza to rezygnację z dotychczasowego systemu orzekania przepadku równowartości pojazdu i konieczności badania przyczyny niemożności jej orzeczenia.

Ponadto – po zmianie – z art. 44b par. 1a kodeksu karnego będzie wprost wynikało w jakich przypadkach sąd zobowiązany będzie do obligatoryjnego orzeczenia przepadku pojazdu, przy czym – w przepisie tym bardzo istotna będzie granica zawartości alkoholu w organizmie sprawcy – co najmniej 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadząca do takiego stężenia. Po jej przekroczeniu – sąd zobligowany będzie do orzeczenia przepadku pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę.

Ważne

I tak – obligatoryjna konfiskata pojazdu, a w dalszej kolejności – obligatoryjnie orzeczenie przez sąd jego przepadku będzie miało miejsce w razie skazania sprawcy za przestępstwo:

  1. prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
  2. sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym lub nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 par. 1 kodeksu karnego, jeżeli zostało ono popełnione przez sprawcę:
    1. znajdującego się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub
    2. który zbiegł z miejsca zdarzenia lub
    3. spożywał alkohol lub zażywał środek odurzający po popełnieniu czynu, a przed poddaniem go przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka odurzającego,
  4. uczestniczenia w nielegalnym wyścigu pojazdów mechanicznych jako prowadzących pojazd (nowy art. 178c kodeksu karnego),
  5. rażącego przekraczania prędkości lub rażącego naruszenia innych zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym i przez to narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienia skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1 kodeksu karnego (nowy art. 178d kodeksu karnego),

jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa wynosiła co najmniej 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo prowadziła do takiego stężenia.

Jedną okolicznością, w której sąd będzie mógł odstąpić od orzeczenia przepadku pojazdu w ww. okolicznościach będzie wystąpienie – „wyjątkowego wypadku, uzasadnionego szczególnymi okolicznościami”.

Po wejściu w życie ww. przepisów, policja będzie zatem mogła skonfiskować pojazd (a sąd w następstwie powyższego – orzec przepadek pojazdu) w zupełnie nowych okolicznościach (o których mowa w pkt 3 i 4 powyżej), tj. w przypadku uczestniczenia przez kierowcę w nielegalnych wyścigach lub brawurowej jazdy, jeżeli powyższe – będzie odbywało się pod wpływem alkoholu i zostanie przekroczona określona w ustawie granica jego stężenia we krwi lub w wydychanym powietrzu.

Ważne

Fakultatywne orzeczenie przez sąd przepadku pojazdu będzie natomiast możliwe w przypadku skazania za ww. przestępstwa, a ponadto – za przestępstwo niestosowania się do orzeczeń sądu (przewidziane w art. 244 kodeksu karnego), jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, jeżeli zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa nie przekraczała 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia.

Niespodzianka dla kierowców przed świętami, czyli obligatoryjna konfiskata pojazdu w nowych okolicznościach, która ma poprawić bezpieczeństwo na drogach – kiedy nowe przepisy wchodzą w życie?

Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego została podpisana przez Prezydenta w dniu 22 grudnia 2025 r. i oczekuje teraz na jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Przepisy zaostrzające zasady konfiskaty (i w dalszej kolejności – orzekania przepadku pojazdu) wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 383)
  • Ustawa z dnia 4 grudnia 2025 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (druk sejmowy nr 1451)

Fot. Mikołaj Bujak/KPRP

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Jawność płac - początek zmian 24 grudnia 2025 r. Co naprawdę się zmienia teraz, co za pół roku a co jeszcze później?
22 gru 2025

W Wigilię 24 grudnia 2025 r. wchodzą w życie pierwsze zmiany kodeksu pracy dotyczące przejrzystości wynagrodzeń w procesie rekrutacyjnym. Pracodawcy będą musieli przekazywać kandydatom informację o proponowanym wynagrodzeniu (kwocie lub przedziale) oraz stosować neutralny język w ofertach pracy. Kolejne rozwiązania wynikające z unijnej dyrektywy o równości wynagrodzeń mają zostać wdrożone w prawie krajowym do 7 czerwca 2026 r., przy czym część obowiązków (np. raportowanie) będzie uruchamiana etapami w kolejnych latach.
Nowa ulga dla posiadaczy studni, która wzbudza kontrowersje – „jak tylko ludzie dowiedzą się o tym, że procedujemy taką ustawę, to od jutra u nas będą kopali następne studnie”. Kto ostatecznie zostanie zwolniony z opłaty i będzie mógł uniknąć nawet 60 tys. zł kary?
23 gru 2025

W dniu 17 października 2025 r., do Sejmu został wniesiony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo wodne, który zakłada czasowe zwolnienie z opłaty legalizacyjnej za urządzenie wodne wykonane bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia wodnoprawnego oraz warunkowe zwolnienie z przewidzianych w ustawie kar pieniężnych. Oszacowano, że na rozwiązaniu przewidzianym w projekcie, może skorzystać nawet 40 tys. gospodarstw rolnych, jednak – nie tylko rolnicy będą mogli bezkosztowo zalegalizować swoje studnie. Ten aspekt wzbudził niemałe kontrowersje podczas posiedzenia sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
