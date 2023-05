Kto ma prawo ustawodawcze? W jaki sposób uchwala się ustawy w Polsce?

Ustawa w Polsce uchwalana jest zgodnie z określoną procedurą. Wymaga ona złożenia projektu ustawy, którego inicjatorem może być m.in. Prezydent RP, Rada Ministrów, grupa posłów lub senatorów. Projekt ustawy musi zostać złożony w Sejmie lub Senacie, a następnie trafia na rozpatrzenie komisji sejmowych lub senackich.

Po przyjęciu projektu ustawy przez komisję, następuje jego pierwsze czytanie w izbie, która przyjęła projekt. Podczas pierwszego czytania posłowie lub senatorowie mają możliwość zgłaszania poprawek i dyskutowania nad projektem. Jeżeli projekt zostanie przyjęty w pierwszym czytaniu, trafia do drugiego czytania, gdzie również może być poddany poprawkom.

Po zakończeniu drugiego czytania następuje głosowanie nad projektem, które może zakończyć się jego przyjęciem, odrzuceniem lub skierowaniem do dalszych prac w komisjach lub podkomisjach sejmowych lub senackich. Jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty przez jedną z izb, trafia do drugiej izby parlamentu, która przeprowadza analogiczne procedury.

Jeśli projekt zostanie przyjęty przez obie izby parlamentu, trafia on do Prezydenta RP, który ma możliwość podpisania ustawy lub skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania jej zgodności z Konstytucją. Jeśli Prezydent RP podpisze ustawę, ta wchodzi w życie po upływie określonej ilości dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.